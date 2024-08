Sex and the City, Charmed… : la vérité derrière le comeback de ces séries cultes des années 90

Charmed, Pretty Little Liars, Sex and the City, Melrose Place… vous les pensiez certainement disparues à tout jamais. Pourtant, à la surprise générale, ces séries phares des années 90 ressuscitent sur le petit écran et dépoussièrent leur histoire, laissée en suspens pendant près de deux décennies. Ces madeleines de Proust du 8e art, qui ont rythmé une partie de notre enfance au même titre que les boules de Mammouth, prennent la forme de reboots à l’ère moderne. Intemporelles et nostalgiques, elles éveillent encore le même engouement qu’à la sortie du collège. Du moins sur le papier. Réactualisées, rafraîchies, voire parfois totalement dénaturées, les séries des années 90 qui renaissent de leurs cendres n’ont pas l’effet « doudou » escompté. Voici pourquoi les reboots des séries cultes des années 90 ne donnent plus autant envie de se ruer sur le canapé.

Des reboots à gogo qui tuent le charme des séries cultes ?

La nostalgie est devenue le nouveau fil rouge de l’industrie du cinéma. Alors qu’aujourd’hui, les plateformes de streaming ont le monopole du divertissement et proposent un catalogue richement fourni, le public semble regretter les séries « d’avant ». Considérées comme les valeurs sûres du 8e art, ces créations qui s’étiraient sur 7 ou 8 saisons et qui retranscrivaient les mœurs de l’époque, n’ont pas d’égal. Elles sont au monde du cinéma ce que la petite robe noire est à la mode et ce que le sel est à la cuisine.

D’ailleurs, il vous est peut-être déjà arrivé de recommencer les épopées ensorcelantes des sœurs Halliwell depuis le début ou de replonger dans le quotidien tumultueux des quatre divas new-yorkaises de Sex and the City. Ces séries, qui s’apparentent à des « bonbons télévisuels » se consomment d’une traite sans risque d’overdose. Vous pouvez les regarder en boucle, sans jamais éprouver une once de lassitude. Ces séries, dont vous avez dû faire le deuil à leur clôture, se réincarnent désormais en reboots. Loin d’être laissées dans leur jus, ces séries ont subi une petite métamorphose pour coller avec les exigences actuelles et survivre aux mentalités du 21e siècle.

How I Met Your Mother, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Roswell ou encore Charmed, les reboots des séries des années 90 sont si nombreux qu’ils perdent parfois leur essence originelle et tout l’éclat qui va avec. Ces œuvres, supposées avoir l’effet d’un « tranquillisant » en cette ère incertaine et morose, ont tellement été modifiées qu’elles sont quasiment méconnaissables. Finalement c’est comme remanger des roudoudous ou des têtes brûlées, ça n’a plus la même saveur vingt ans plus tard. Malgré leur potentiel intrinsèque, ces reboots des séries fortes des années 90 sont plus « intéressées » que intéressantes. L’industrie du cinéma, qui tire inlassablement sur cette corde sensible, l’a vraisemblablement rompu…

Des protagonistes « renouvelés » qui gâchent les retrouvailles

Les séries cultes des années 90 ont laissé une empreinte indélébile dans votre mémoire. Synonymes d’insouciance, de douceur (et de baguettes remplies de chocolat noir), elles ont accompagné une partie de votre jeune vie. Vous descendiez en trombe du bus scolaire pour arriver sur la première note du générique. Vous aviez surtout hâte de retrouver les personnages principaux, devenus des amis par procuration.

Ces protagonistes que vous côtoyiez une heure par jour depuis votre sofa ont rapidement investi votre cœur et gagné votre sympathie. À mi-chemin entre des idoles et des bons camarades, ils avaient un pouvoir réconfortant. Vous aviez beau avoir passé une sale journée, revoir leur visage derrière la grosse boîte noire vous faisait un bien fou. Mais ces acteur.ice.s, privé.e.s du nectar de Jouvence, ont disparu des projecteurs.

L’exemple criant de Charmed

Ces reboots qui réhabilitent les séries cultes des années 90 ne se contentent donc pas de « revisiter » le script, ils revoient totalement le casting. Au grand damne des trentenaires qui pensaient redécouvrir leur héros.ïne adoré.e, dans une apparence un peu vieillie. Dans le Charmed nouvelle génération, sorti en 2018, les soeurs Halliwell sont restées bloquées au même âge mais elles sonnent beaucoup moins familières. Ce n’est pas le trio de sorcières que vous avez tant adulé pendant votre adolescence.

Les sœurs, afro-hispaniques et plus féministes que leurs prédécesseuses, ont toujours les mêmes pouvoirs, mais à vos yeux, ce ne sont que des « imposteures ». Même si ce changement est salutaire et ajoute de la diversité au scénario, il crée une sorte de frustration, voire un sentiment de vide. C’est comme faire une omelette sans casser des œufs, ça n’a pas de sens. Alors que les reboots se jouent les transformistes de vos séries chouchous et espèrent leur donner une nouvelle impulsion, en réalité ils les font redescendre dans votre estime. D’authentique, ils ne gardent que le nom.

Des séries « modernisées » qui n’ont plus rien à voir avec l’original

Pour les puristes des séries cultes, le reboot est un sacrilège. Contrairement au « revival » qui reprend une série là où elle s’est arrêtée et au « spin off » qui gravite autour d’un personnage clé de la-dite série, le « reboot » rebâtit toutes ses fondations et s’autorise une certaine liberté narrative. Alors forcément, ça peut créer un choc et être particulièrement déconcertant si vous êtes attaché.e au récit de base.

« Contrairement au remake, il se réapproprie les bases du show, puis remodèle à l’envie ses personnages, modifie sa temporalité ou encore certains arcs narratifs. Le but est de repartir à zéro, tout en conservant la quintessence de la série », décrypte le média Télé Loisirs

En général, le reboot porte un regard neuf et contemporain sur la série de référence. Même si certain.e.s estiment qu’il altère la qualité de l’œuvre sur laquelle il s’appuie, ce genre tente surtout de délivrer une « version améliorée ». Il faut dire que certaines séries des années 90 ont plutôt mal vieilli. Du slut shaming dans Sex and the City. Du harcèlement avancé en tactique de drague dans How I met Your Mother. Ces travaux de rafraîchissement étaient peut-être nécessaires, quitte à saper le cachet de la série originale.

Y a-t-il des reboots qui valent le coup d’œil ?

Dans ce lot de reboots, est-ce que certains réussissent l’exploit de revitaliser le récit et de susciter cette même étincelle des premiers jours dans l’œil des spectateur.ice.s ? Il y en a bien un qui a atteint cet équilibre parfait entre l’esprit old school et les sujets de prédilection du 21e siècle. Il s’agit de Sabrina l’Apprentie Sorcière, rebaptisée Les Nouvelles Aventures de Sabrina. À sa sortie, cette série avait surtout pour vocation d’amuser la galerie et de narrer la vie de cette jeune sorcière dans la simplicité la plus plate.

Le reboot, lui, conserve une teneur comique, mais se veut plus profond. L’héroïne, jamais sans son chat noir (et son humour), est une femme affirmée, indépendante et surtout elle est maîtresse de son destin. Tandis que dans la série d’inspiration, elle est sous l’aile de ses deux tantes un peu envahissantes, cette fois-ci, elle est libre de ses choix. Ce reboot se pare de sororité, de diversité et de romances explicites. Le tout servi dans une ambiance plus sombre qu’à ses prémices. La Sabrina, candide voire un peu naïve, que vous connaissiez a mué en sorcière émancipée, badass et téméraire. Les reboots des séries cultes des années 90 permettent aussi de renouveler le discours et de construire des héroïnes plus dans l’air du temps.

Les reboots des séries cultes des années 90 surclassent rarement l’original. Pourtant, ils perfectionnent divinement le propos central et rattrapent aussi les erreurs du passé. Mais ils sont trop éloignés de vos séries préférées pour les détrôner ; vous avez à coeur de garder les souvenirs de cette époque où tout était plus rose. Certainement le syndrome du « c’était mieux avant »…