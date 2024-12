Une suite de « Maman j’ai raté l’avion » en prévision ? La réponse de Macaulay Culkin va vous réjouir

Au Panthéon des films de Noël les plus cultes, « Maman, j’ai raté l’avion » occupe une place de choix. Depuis sa sortie en 1990, le film a marqué des générations avec son adorable héros, Kevin McCallister, campé par un Macaulay Culkin alors âgé de 10 ans. Aujourd’hui, à 44 ans, l’acteur reste indissociable de ce rôle qui l’a propulsé au rang de star mondiale. Mais serait-il prêt à réincarner Kevin dans une suite ? Récemment interrogé sur la question, Macaulay Culkin a partagé ses réflexions.

Lors d’une projection spéciale de « Maman, j’ai raté l’avion » à Louisville (Kentucky – USA), suivie d’une séance de questions-réponses, Macaulay Culkin a révélé qu’il ne fermait pas la porte à un éventuel retour. Cependant, il précise que cela ne se ferait pas à n’importe quelles conditions. L’acteur a confié qu’on lui avait déjà proposé un rôle dans un des récents projets liés à la franchise, mais qu’il avait décliné.

Pour envisager une suite, Macaulay Culkin pose plusieurs exigences. D’abord, il faudrait une compensation financière significative, mais surtout, une intrigue à la hauteur. « J’ai des idées, mais je n’ai pas le temps d’écrire quoi que ce soit avec mes deux enfants », a-t-il déclaré, évoquant son quotidien bien rempli. Loin de rejeter l’idée, il laisse entrevoir une possibilité, à condition que le projet soit suffisamment captivant.

Macaulay Culkin said that he would consider doing another Home Alone movie, and was offered a role in one of more recent films.

He said they’d have to pay him enough, and he’s had ideas, but he doesn’t have time to write anything having two kids.

Highly recommend his live show

— Sean Ross Sapp of Fightful (@seanrosssapp.bsky.social) 4 décembre 2024 à 03:58