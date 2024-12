Jenna Ortega écrase une licorne dans une nouvelle bande-annonce déjantée

Le studio A24, connu pour ses choix audacieux, présente un projet des plus intrigants : Death Of A Unicorn. Réalisé par le novice Alex Scharfman, ce long-métrage mêle comédie, fantastique et horreur. Dans ce film, Jenna Ortega et Paul Rudd forment un duo père-fille confronté à une situation pour le moins inhabituelle.

Une intrigue surréaliste au cœur de la nature sauvage

L’histoire débute lorsqu’un père (Paul Rudd) et sa fille (Jenna Ortega) heurtent accidentellement une licorne sur la route qui les mène à une retraite organisée par le patron du père, interprété par Richard E. Grant. Ce dernier voit en la corne de licorne une solution miracle contre le cancer, mais son ambition démesurée va déclencher la colère des proches de la créature mythique.

S’inspirant des contes fantastiques, Alex Scharfman insuffle une dose d’horreur moderne, transformant les licornes en créatures aussi vengeresses que redoutables. Le film promet des rebondissements palpitants, avec des scènes où les protagonistes devront survivre aux assauts de ces animaux fantastiques.

Un casting prestigieux pour un pari audacieux

Outre Ortega et Rudd, le film réunit Will Poulter, connu pour son rôle dans Narnia 3 et plus récemment dans The Bear, ainsi que Richard E. Grant. Ce casting de renom est accompagné par des producteurs expérimentés tels qu’Ari Aster (Beau is Afraid), Michael Williams et Jacob Epstein.

Cette production surréaliste s’appuie sur un mélange d’humour noir et de moments poignants, une marque de fabrique d’A24. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais l’attente est déjà palpable.

Jenna Ortega : l’étoile montante d’Hollywood

Depuis son rôle iconique dans Mercredi de Tim Burton, Jenna Ortega enchaîne les projets marquants. En 2024, elle a brillé dans Beetlejuice 2 et le clip « Taste » de Sabrina Carpenter, consolidant son statut d’icône gothique. Avec son charme sombre et sa versatilité, elle est devenue une figure incontournable du cinéma fantastique et d’horreur.

Pour 2025, Jenna Ortega s’annonce encore plus omniprésente avec des projets tels que The Gallerist et un prochain film dirigé par J.J. Abrams. Dans Death Of A Unicorn, elle ajoute une nouvelle dimension à sa carrière en explorant une intrigue à la fois comique et terrifiante.

Avec son concept audacieux et son casting de choc, Death Of A Unicorn s’impose comme l’un des projets les plus originaux à venir. Entre comédie, fantastique et horreur, ce film devrait séduire les amateurs de cinéma unique et inattendu. Pour Jenna Ortega, ce rôle confirme une fois de plus sa capacité à incarner des personnages complexes et à repousser les limites de son art.