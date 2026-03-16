Oscars 2026 : ces actrices ont marqué la soirée en remportant les prix féminins

Jessie Buckley, Amy Madigan et Autumn Durald Arkapaw ont marqué les Oscars 2026 en décrochant les principaux prix féminins et en signant, au passage, un vrai tournant pour la représentation des femmes à Hollywood.

Jessie Buckley, reine de la soirée avec Hamnet

L’actrice et chanteuse irlandaise Jessie Buckley remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « Hamnet », devenant la première Irlandaise sacrée dans cette catégorie. Son interprétation intense et sensible d’un personnage complexe lui vaut de s’imposer face à Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne et Renate Reinsve. Ce sacre confirme son statut d’actrice majeure, capable d’alterner films d’auteur et œuvres ambitieuses de studio.

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Amy Madigan, la force tranquille du second rôle

Côté second rôle féminin, c’est l’actrice et musicienne américaine Amy Madigan qui repart avec l’Oscar grâce à sa performance dans Weapons. À 75 ans passés, elle incarne une figure clé du film, apportant profondeur, gravité et humanité à son personnage. Sa victoire, devant Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku et Teyana Taylor, rappelle l’importance des rôles féminins d’âge mûr, souvent sous-valorisés à Hollywood.

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Autumn Durald Arkapaw, une victoire historique derrière la caméra

Elle n’est pas une actrice, mais a été historique derrière la caméra : la directrice de la photographie américaine Autumn Durald Arkapaw décroche l’Oscar de la meilleure photographie pour « Sinners ». Elle devient la première femme, mais aussi la première directrice de la photographie noire, à remporter ce trophée. Son travail visuel sur ce film d’action horrifique, salué pour ses contrastes, ses éclairages audacieux et son sens du cadre, ouvre la voie à une nouvelle génération de cheffes op’ dans un domaine longtemps dominé par les hommes.

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Entre l’Oscar de Jessie Buckley, le sacre d’Amy Madigan et la performance historique d’Autumn Durald Arkapaw, cette édition 2026 des Oscars consacre ainsi des talents féminins à la fois devant et derrière la caméra. Ces victoires envoient un signal fort : les femmes ne se contentent plus d’exister dans les récits, elles les incarnent, les portent et les façonnent.