La position dans laquelle vous lisez révèle un secret sur vous !

Affalé sur le canapé, en tailleur dans un fauteuil moelleux, calé contre un oreiller épais ou la tête à l’envers, la position que vous adoptez lorsque vous faites défiler les pages de votre livre préféré en dit long sur vous. Que vous soyez du genre à parcourir vos romans dans des postures à la limite de la contorsion ou en faisant les cent pas, c’est loin d’être anodin.

À chaque lecteur sa position fétiche

Quand on évoque le loisir de la lecture, on imagine un pouf qui donne l’illusion de s’asseoir dans un nuage ou une banquette cocooning parsemée de coussins. Pourtant, les dévoreurs de livres ne tournent pas toujours les pages dans une position studieuse. Si dans les films, les bibliophiles à lunettes avancent dans leur intrigue de papier calés contre un gros chêne ou adossés à un canapé en velours, dans la réalité, les postures sont plus aléatoires.

Certains ont besoin du dossier d’une chaise pour les soutenir dans leur périple littéraire tandis que d’autres ne peuvent pas lire sans bouger. Vous vous dites que c’est juste une question de préférence. Cependant, la position que vous prenez quand vous plongez dans les mots n’est pas une question de confort personnel ou de mauvaises manies. Ça trahit vos traits de caractère les mieux cachés.

Le classique assis droit : le lecteur organisé

Si vous lisez toujours assis bien droit, peut-être même avec un marque-page parfaitement aligné et un livre ouvert avec précision, vous êtes probablement quelqu’un d’organisé et méthodique. Vous aimez la structure, la planification et la clarté. Cette posture reflète votre désir de contrôle et de rigueur, mais attention : elle révèle aussi un côté un peu perfectionniste. Pour vous, lire n’est pas seulement un plaisir : c’est un moment de concentration, presque un rituel. Tout doit être impeccable.

Allongé sur le ventre : l’aventurier dans l’âme

Cette position que les adolescentes adoptent pour noircir les pages blanches de leur journal intime est aussi la vôtre et ça n’a rien d’immature. Lire sur le ventre, la tête appuyée sur les mains, les jambes légèrement croisées, c’est la posture des lecteurs curieux et aventureux. Vous aimez l’action, les histoires immersives et les univers qui vous transportent loin de votre quotidien. Cette position illustre votre côté joueur et votre besoin de rester connecté à votre environnement tout en vous immergeant dans un récit. Vous êtes capable de jongler entre rêve et réalité sans effort.

En tailleur : l’introspectif zen

Vous ne pouvez pas commencer un ouvrage sans avoir rabattu vos jambes en tailleur ? Cette position, qui rappelle le lotus et qui se fondrait très bien dans un cours de yoga, est l’antithèse même du confort pour les moins souples d’entre nous. Mais pour vous, c’est presque un mouvement machinal.

Si c’est le cas, vous êtes quelqu’un de réfléchi et centré. Cette position, incarnation de la zénitude, est synonyme d’introspection et de recherche d’équilibre. Vous aimez les livres qui nourrissent votre esprit et explorent les émotions. Votre posture de lecture révèle votre besoin de calme, de concentration et de connexion avec vos pensées intérieures.

Allongé sur le dos : le rêveur relax

Lire allongé sur le dos, que ce soit sur la pelouse verdoyante ou sur un matelas rebondi, montre que vous êtes une personne qui aime se laisser porter par les mots et les histoires. Vous abordez la lecture comme un moment de détente absolue, un vrai temps pour vous-même. Cette posture traduit votre capacité à lâcher prise et à profiter pleinement de l’instant présent. Les personnes qui lisent ainsi ont souvent une imagination débordante et un sens de l’humour subtil.

Le lecteur qui marche, livre à la main

C’est un exercice délicat, pourtant vous faites peut-être partie de ces rares personnes qui lisent en action. À la différence des autres, qui préfèrent des positions farniente, vous aimez quand ça swing. Vous pouvez lire et grimper dans le métro en même temps. Vous pouvez poursuivre votre roman y compris dans le brouhaha des transports ou une file d’attente bruyante. Et en prime, vous n’avez pas besoin de vous y prendre à quinze fois pour comprendre une ligne.

C’est le signe d’un esprit absorbé, passionné et incapable de décrocher de son livre. Vous vivez la lecture comme une immersion totale : le monde extérieur disparaît et plus rien ne compte que l’histoire. C’est aussi l’indicateur d’une grande capacité d’adaptation. Vous optimisez chaque minute et vous savez comment créer une bulle autour de vous. Vous êtes imperturbable même dans l’adversité du métro, boulot, dodo. Ce n’est pas donné à tout le monde.

Au final, votre façon de tenir un livre n’est jamais anodine. Elle raconte une partie de votre personnalité : votre rapport au monde, aux autres et à vous-même. Que vous soyez un lecteur avachi ou un amateur de prose légèrement psychorigide, chaque position a son langage. Et votre style littéraire de prédilection émet aussi quelques détails sur votre personnalité.