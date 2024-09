7 livres de New Romance pour plonger dans des histoires d’amour bouillantes et réalistes

Les livres qui épousent le genre « New Romance » ont conquis le coeur de nombreux.ses lecteur.rice.s plus au moins chevronné.e.s. Aux antipodes des romans fleur bleue qui content des histoires d’amour utopiques et sans fond, ces ouvrages laissent tomber les pétales et les enluminures. Honnêtes, ils exposent des relations complexes, qui ne coulent pas toujours de source et qui ne font pas forcément « rêver ». Ces livres tirent un portrait honnête des idylles d’aujourd’hui, sulfureuses, mouvementées et terriblement enivrantes. Ils froissent le mythe de l’amour limpide et sans embûches avec un style entraînant.

Jamais plus, Colleen Hoover

Colleen Hoover est certainement la papesse de la littérature New Romance. Elle excelle dans ce genre qui brosse des idylles modernes, loin des clichés faciles et des scénarios à l’eau de rose idéalisés. « Jamais Plus » est d’ailleurs son plus grand succès. En pôle position de toutes les sélections « booktok« , il a même eu droit à une adaptation au cinéma avec Blake Lively dans le premier rôle. Dans ce livre direct, intime et émotionnellement puissant, l’autrice narre l’histoire tortueuse de Lily Bloom. Victime de violences domestiques pendant son enfance, elle tente de se reconstruire à Boston.

Alors qu’elle vient tout juste d’inaugurer sa boutique de fleurs, un neuro-chirurgien ténébreux nommé Lyle se présente à elle et se montre particulièrement entreprenant. Malgré sa vision morcelée du couple, Lily tombe sous le charme et se laisse aller à quelques batifolages. Mais lorsqu’elle recroise Atlas, son amour de jeunesse, ses sentiments se dédoublent. Lyle fait tomber son masque d’homme « parfait » et révèle une face bien plus sombre. Menaçant et violent, il exerce une certaine pression sur Lily, alors impuissante. Les papillons se convertissent en une énorme boule greffée au ventre. À nouveau piégée dans le cycle de la maltraitance, Lily réussira-t-elle à s’en sortir ? À vous de le découvrir avec ce best-seller qui se classe en tête des livres de New Romance.

Le voleur de baisers, L.J. Shen

Parmi les livres incontournables de New Romance, celui-ci se déroule sur fond d’affaires mafieuses et de corruption. L’histoire se tient à Chicago et suit Francesca, la fille d’un parrain de la mafia italienne. Depuis son enfance, elle en est persuadée : c’est un ripou qui va lui mettre la bague au doigt. D’ailleurs, elle est éprise d’un homme qui provient d’une famille criminelle et qui trempe dans des business dangereux. C’est ce bad boy qui a braqué son cœur.

Cependant, la jeune hors-la-loi a une dette envers le sénateur Wolfe Keaton. Cet avocat influent va ruiner tous ses plans d’avenir et lui demander sa main dans le seul but de se venger de cette famille sans pitié. Francesca doit alors tirer un trait sur son « Clyde » made in Italy. Condamnée à rester au bras de cet homme qu’elle n’a pas choisi, elle finit comme otage « sentimentale ». Wolfe, qui se pensait hermétique au charme de la jeune femme, finit par s’attacher. Francesca a réussi à infiltrer son coeur. Peut-être sera-t-elle aussi en proie à un petit syndrome de Stockholm…

Nos âmes tourmentées, Morgane Moncomble

Véritable référence dans la bibliothèque New Romance, ce livre est à l’opposé polaire de tout ce que les Disney vous ont appris en matière d’amour. Franc, acéré et vibrant de réalisme, narre une idylle entre deux êtres abîmés par la vie. Azalée est de retour à Charleston, la ville où elle a grandi. C’est là qu’elle s’est faite ses plaies intérieures et qu’elle a écopé de sérieuses blessures émotionnelles. Se retrouver à nouveau dans cet environnement n’est donc pas une partie de plaisir et ravive de douloureux souvenirs.

Mais elle n’a pas le choix. Sa mère, avec qui elle avait coupé les ponts, vient de rendre son dernier soupir. Elle doit vider la maison et s’occuper de toute la paperasse qui va avec. À peine arrivée, elle a déjà hâte de faire le chemin inverse. Mais le voisin d’en face, Eden, va peut-être lui donner envie de prolonger son séjour. Unique en son genre, il est de nature enjouée et optimiste. Il fait partie de ces gens qui savent réconforter dans un silence et apaiser par leur simple présence. Entre les deux, l’alchimie ne tarde pas à prendre. Or, pour que cette idylle fonctionne à Charleston, Azalée doit confronter ses démons et faire la paix avec son passé.

Better than the movies, Lynn Painter

Avec sa couverture solaire qui rappelle « La La Land » et les autres comédies musicales à en faire chavirer les coeurs, ce livre annonce tout de suite la couleur. Liz Buxbaum est une incorrigible sentimentale. Elle a tout d’une « Juliette » des temps modernes. Elle se gave de rom-com et croit encore au prince charmant. Comme Cendrillon, elle attend que l’élu se manifeste et capture son cœur. Alors que le bal de promo approche sérieusement, Liz n’a toujours pas de cavalier et commence à s’impatienter.

Personne ne lui a encore fait la cour… Mais un beau jour, Michael Young, son amour d’enfance refait irruption dans le quartier. Liz, qui se croit dans un remake de « Love Actually » en déduit que c’est un message du destin. Or rien ne se passe comme prévu. Liz finit par valser entre les mains de Wes Bennet, son voisin et pire ennemi. Cet homme, qui est la caricature parfaite du bad boy rebelle, n’a strictement rien d’un « gentil ». Mais Liz semble hypnotisée par son air dévergondé et sa témérité. Malgré l’avertissement de sa mère, elle continue de le fréquenter et s’éprend de ce anti-héro. Ce livre de la vague New Romance est riche en rebondissements.

The deal, Elle Kennedy

Ce livre de New Romance est immersif, palpitant et honnête. Pas d’histoires d’amour surjouées qui s’enchaînent vite ou de jeunes gens qui ont le coup de foudre autour d’une pile de livres tombés à la renverse. L’intrigue met en vedette Hannah, une élève exemplaire qui a la tête sur les épaules et qui a une voix d’ange. Elle réussit dans tous les domaines, sauf celui de la séduction.

Lorsqu’elle se retrouve face à un homme qui lui plaît, elle bafouille, cherche ses mots et perd toute son éloquence. Sarcastique mais attachante, Hannah n’est pas très douée avec les hommes. Garrett, leader charismatique de l’équipe de hockey de l’université, accepte de lui donner des cours de drague à une condition. Hannah doit l’aider à réviser pour que ses notes remontent. Un échange gagnant-gagnant qui va prendre une tournure assez inattendue…

Mens moi jusqu’au bout du monde, Kristen Rivers

Nitta, originaire de Keaa Ling, une île Thaïlandaise, a longtemps vécu dans ce cadre paradisiaque. Mais à quoi bon grandir dans un endroit aussi somptueux pour y endurer un cauchemar permanent ? Elle a alors quitté les siens pour rejoindre un continent occidental plus accueillant et laisser ses mauvais souvenirs loin derrière. Alors qu’elle a enfin retrouvé le goût de la vie, sa famille l’implore de revenir sur cette terre qui l’a bercée.

La raison d’une telle demande ? Sa sœur jumelle, Kanitta, est en prison. Une situation plutôt embarrassante à quelques jours de son mariage avec un étranger fortuné. En attendant sa libération, Nitta est sommée de prendre le rôle de sa sœur pour ne pas éveiller les doutes du futur mari. Ça ne l’enchante pas vraiment mais elle a une petite idée derrière la tête. Lorsque Nitta rencontre Ben, son supposé beau-frère, elle tombe des nues. Elle qui s’était imaginée un homme débauché, macho et tourné sur le sexe, elle se tient devant son parfait opposé. Il s’agit là d’un Apollon serviable au physique avantageux. Finalement Nitta risque de ne plus vouloir quitter la peau de sa jumelle…

Un automne pour te pardonner, Morgane Moncomble

Voilà un des livres de New Romance pile dans la saison. Alors que les feuilles se parent de leurs couleurs acajou, les pages de ce livre sont un parfait mélange de rouge « passion » et d’obscurité. L’histoire tourne autour de Camélia, une avocate en devenir qui raffole de cold case et de documentaires « true crime ». Toujours à l’affût des affaires non résolues, elle n’est pas seulement spectatrice de ces faits divers « mystères », elle s’attèle aussi à les élucider en solo. Rory Cavendish, l’ado qui lui a fait la misère quand elle était plus jeune, vient de mourir dans des circonstances troubles.

Les soupçons se portent directement sur Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, qui n’a pas non plus été tendre avec Camelia. La juriste revêt alors son costume de Sherlock pour enquêter et punir ceux qui l’ont utilisé en souffre-douleur. Portée par une haine viscérale, Camélia ne compte pas faire de cadeau à ce cancre sans cœur. Mais Rory tente, par tous les moyens, de prouver son innocence et de recueillir le pardon de Camélia, qu’il n’a jamais oublié.

Ces livres « New Romance » contredisent légèrement les contes de fée et c’est tant mieux ! Plus rationnels et moins alambiqués, ils séduisent par leurs intrigues sentimentales authentiques. Et si vous voulez vous encanailler un peu, voici des livres classés « X »…