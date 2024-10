Cette série romantique sur Netflix nous montre l’amour sous un jour authentique et ça fait du bien !

Le ciel est gris, les températures sont fraîches, les arbres perdent doucement leur feuillage et les jours diminuent… toutes les conditions sont réunies pour se barricader sous un plaid moelleux et faire retentir l’inlassable « toudoum ». Dans le top Netflix, une comédie romantique fait de la résistance. Elle s’intitule « Nobody Wants This ». Portée par le tandem attachant Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach), elle brosse une idylle loin des clichés et des évidences. Elle, campe une célibataire paumée qui cumule les histoires ratées, et lui un rabbin sexy. Cette rom-com au scénario atypique a le mérite de présenter une relation, une vraie, sans artifices mielleux, ni surjeu. Pas de bad boys ténébreux aux allures de red flag monté sur pied, ni de comportements à problèmes. « Nobody Wants This » révèle un amour sain.

« Nobody Want This », une histoire d’amour « modèle »

Disponible depuis le 26 septembre sur Netflix, la série « Nobody Wants This » ne décroche pas du classement. D’ailleurs, vous l’avez peut-être ajouté à votre liste pour occuper vos soirées d’hiver. Saluée par la critique, souvent intransigeante avec ce style romantique « vu et revu », elle fait fondre les cœurs et muscle les zygomatiques. Elle ne ressemble à aucune autre rom-com et redore l’image de ce genre fleur bleue, régulièrement accusé d’être niais et peu crédible.

De l’autre côté de l’écran, pas de petits copains possessifs, ni de copines naïves et jalouses qui rivalisent avec d’autres. Pas non plus de couples parfaits et idéalisés à l’horizon. « Nobody Wants This » se veut plus fidèle à la réalité. Le pitch est audacieux et pas seulement sur le papier. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette série parfumée à l’eau de rose a fait plus de 10,3 millions de vues en seulement quatre jours, preuve de son succès. Trêve de suspense. Cette série suit deux sœurs fusionnelles, qui passent leur temps à se taquiner. Résidentes à Los Angeles, elles se retrouvent régulièrement pour animer un podcast.

Autour du micro, elles racontent, cash, leurs anecdotes sentimentales et leurs dates catastrophes. Joann, la protagoniste, a un CV amoureux bien chargé. Depuis l’adolescence, elle s’est sans cesse retournée sur des hommes sombres à la Chuck Bass. Célibataire désanchantée, Joann a toujours une bonne excuse pour fuir l’engagement. Plus dans le second degré que dans le langage de l’amour, elle évite délibérément Cupidon. Mais lors d’un dîner intimiste, Joann s’éprend pour un homme à l’opposé solaire du « mauvais garçon ». Elle flashe tout de suite sur Noah, un rabbin irrésistible et résolument moderne. L’homme de foi, ne tarde pas à investir ses pensées et à monopoliser son cœur.

Une série romantique drôle et enrichissante

« Nobody Wants This » n’a pas la prétention de dresser le portrait d’un couple « exemplaire », qui ne se dispute jamais et qui s’aime dans la sérénité la plus pure. Cette série romantique montre l’amour avec ses défauts et ses qualités, ses facilités et ses obstacles. Joann, complètement hermétique à la religion et athée d’origine, tombe des nues lorsqu’elle apprend que Noah officie les prières avec une kippa sur la tête et une Torah entre les mains. Mais ça ne rebrousse pas ses sentiments pour autant.

Noah, lui, est un peu plus embarrassé. Sa famille ne tolère pas l’arrivée de cette « étrangère », qui ne croit ni ne pratique. Sa mère, notamment, se met en travers de leur couple, à peine formé. Malgré une alchimie palpable, Noah n’ose pas consommer cet amour. Au service de la synagogue, il ne veut pas aller à l’encontre de ses convictions. Cependant, ces deux êtres que tout oppose décident de forcer un peu le destin et de se donner une chance. Ils sont complémentaires, comme le Yin et le Yang, le pain et le carré de chocolat, le petit beurre et le verre de lait. Joann, véritable fugitive en amour, a besoin d’être rassurée et c’est justement le réconfort et la sécurité que Noah incarne.

« Nobody Wants This » dépoussière la rom-com classique et sort des sentiers battus du 7e art. Le scénario, assez périlleux, aurait pu être un désastre. Pourtant, c’est une franche réussite. D’ailleurs, malgré sa légèreté et son humour qui reste une constante, cette série immortalise un amour sain et mûr. Noah et Joann sont les opposés positifs de Bella et Edward dans Twilight ou de Chuck et Blair dans Gossip Girl. Ils sont profondément inspirants.

La deuxième saison en cours de préparation

Si le récit de « Nobody Wants This » sonne aussi juste, c’est certainement parce que la réalisatrice l’a vécu à la première personne. Elle s’est elle-même convertie au judaïsme par amour. La série fait écho à sa propre expérience, avec quelques détails et enluminures en plus. Les dix épisodes se regardent d’une traite, sans jamais éveiller l’ennui ou les soupirs. « Nobody Wants This » fait du nouveau avec de l’ancien. Elle reprend les codes typiques de la rom-com mais elle y incorpore un bon supplément de vérité.

Elle prouve que l’amour peut trouver sa place au milieu des conventions et avoir des différences en guise de fondation. Les aventures de Noah et Joann ont tellement passionné les foules que la série aura droit à une suite. Cependant, Netflix n’a pas encore donné la date pour ce rencard déjà très attendu.

« Nobody Wants This » pointe les projecteurs sur une relation équilibrée et édifiante. Contrairement à la plupart des comédies romantiques qui usent le mythe du prince charmant ou de l’homme vicieux, cette série est bien plus terre à terre. Joann et Noah vont peut-être faire de l’ombre à Rose et Jack…