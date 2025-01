Ce thriller psychologique est en top des ventes et il est addictif !

Il culmine dans le top 20 des ventes Fnac et se dévore d’une traite. Si vous voulez occuper vos journées monotones de l’hiver, c’est ce livre qu’il vous faut ! Le thriller psychologique « Mémoire d’un expert psychiatre » possède tous les ingrédients pour vous scotcher à votre canapé. Au fil des pages, l’auteure Angélina Delcroix vous immerge dans la tête des criminels en Une des faits divers. Ce roman à suspense, qui mêle enquête, drames psychologiques et introspections personnelles, est tellement addictif que vous arrivez à la dernière page en moins de deux jours. Même si vous n’êtes pas fan de lecture, ce livre va rapidement prendre racine entre vos mains.

Une immersion captivante dans l’esprit d’un expert psychiatre

Le personnage principal, Adam Jacuri, n’est pas un héros de fiction ordinaire. Expert psychiatre auprès de la Cour d’appel de Lyon, il a côtoyé des patients particuliers, qui incarnent toute la noirceur de l’humanité. Sur son divan, point d’employé en burn-out, mais de dangereux criminels, capables des pires atrocités. Pendant toute sa carrière, il a vu défiler des âmes tourmentées, rongées par des pulsions ou des troubles que personne ne pourrait entendre.

Alors qu’il confie ses mémoires à Jessie Maure, une auteure spécialisée dans les thrillers, Adam raconte ses expériences marquées par des criminels au profil troublant et des dossiers qui défient la raison. Ce premier aspect du roman, nourri par les souvenirs d’Adam, nous transporte dans les unités psychiatriques pour malades difficiles. Un univers souvent fantasmé, mais rarement exploré. Entre schizophrénie violente et paranoïa destructrice, chaque page dévoile un cas plus perturbant que le précédent.

Le thriller psychologique « Mémoire d’un expert psychiatre » vous ouvre grand l’esprit de ces criminels insaisissables qui jouissent souvent de « circonstances atténuantes » et qui commettent l’irréparable sans jamais être en pleine possession de leurs moyens.

Un cadre mystérieux : la forêt de Huelgoat

Lorsque Jacuri décide de prendre sa retraite et de s’installer en Bretagne, près de la forêt de Huelgoat, l’histoire prend un virage inattendu. Connue pour son atmosphère énigmatique et ses légendes, cette forêt devient le théâtre de disparitions inquiétantes. Les descriptions du paysage, mêlant beauté et danger, renforcent la tension dramatique du récit. Ce décor en toile de fond décuple les frissons.

Adam, bien décidé à profiter de sa retraite, n’est pas au bout de ses peines. Il se retrouve, malgré lui, au cœur d’une intrigue qui ébranle toute la région. Les autorités locales, sceptiques face à ses soupçons, sous-estiment l’expérience et l’intuition de cet homme pourtant habitué à décrypter les esprits les plus complexes.

Une enquête en solitaire : un expert contre la montre

L’intrigue de ce thriller psychologique se corse un peu plus lorsque les premiers corps sont découverts. Persuadé que ces crimes sont l’œuvre d’un ancien patient, Adam mène l’enquête dans son coin. Mais à quel prix ? La dualité entre son rôle passé d’expert rationnel et son nouveau statut d’enquêteur amateur rend le personnage profondément humain et attachant. Malgré l’ambiance macabre qui règne entre les pages, on a envie de rejoindre Adam pour démêler cette sordide histoire.

Les chapitres alternent entre souvenirs marquants de sa carrière et avancées dans l’enquête. Chaque rebondissement nous pousse à remettre en question nos certitudes : qui est réellement derrière ces crimes ? Adam est-il vraiment objectif, ou son passé trouble-t-il son jugement ? Est-ce qu’il se fait de fausses idées ou est-il dans le juste ? En tout cas, l’auteur de ces actes barbares rôde toujours.

Un thriller psychologique brillant et humain

Mémoires d’un expert psychiatre est bien plus qu’un simple polar. C’est une réflexion poignante sur les effets d’une carrière dans la psychiatrie criminelle. Adam Jacuri, bien qu’il soit un homme de science, n’est pas épargné par les traumatismes que ce métier lui a infligés.

Le livre aborde aussi des thèmes universels : la solitude, le besoin de se racheter, et la manière dont les souvenirs peuvent devenir des prisons. À travers les yeux d’Adam, on découvre non seulement la complexité de l’esprit humain, mais aussi la fragilité de ceux qui s’y aventurent pour le comprendre. Ce thriller psychologique n’est pas un livre qu’on laisse moisir dans un tiroir ou qu’on oublie sur une étagère. C’est un roman captivant et intimiste qui nous tient en alerte de la première à la dernière page.

Toutes les booktokeuse vantent les mérites et l’angle atypique de ce thriller psychologique pas comme les autres. « Mémoires d’un expert psychiatre » va devenir votre prochain coup de coeur. Parole de lectrice.