Booktok : 6 romances d’été qui font beaucoup parler sur TikTok

TikTok n’est pas seulement un réservoir sans fin de challenges, c’est aussi une grande place de recommandations littéraires. Les rats de bibliothèque connectés y partagent leur dernière trouvaille au rayon des librairies. Alors que les grandes vacances sont déjà bien entamées, voici 6 romances d’été les plus acclamées derrière le hashtag booktok. Elles ont toutes les raisons de s’inviter dans votre sac de plage, entre la crème solaire et la brume parfumée.

L’infini entre nous, N. S. Perkins

Ce livre à la couverture contemplative et au titre évocateur figure parmi les romances d’été les plus citées sous le hashtag #Booktok. Il narre l’histoire d’amour tumultueuse de Violet et Will. C’est dans la maison de vacances de leurs familles, située à la lisière d’une plage, qu’ils se sont rapprochés. Ils ont passé dix-huit étés entre les murs de cette résidence secondaire. Alors forcément, ça soude les liens. Cependant, si les deux célibataires espéraient secrètement que leur amitié se mue en une relation passionnelle, aucun n’avait encore osé faire le premier pas.

Sauf ce jour. Alors qu’ils s’apprêtaient à s’avouer leurs sentiments et à concrétiser leur amour, un élément tragique les a éloignés l’un de l’autre. Mais le destin les a remis sur le même chemin. Cinq ans plus tard, au moment de vendre cette maison remplie de souvenirs aussi doux que douloureux, Violet retrouve Will, son amour « égaré ». Ses sentiments sont restés intacts, tout comme son bronzage et ses muscles saillants. Ces ultimes vacances, au cœur de la maison qui a vu naître leur flamme, vont-elles pouvoir réparer les blessures du passé ?

L’été où ma vie a changé, K.L. Walther

Cet ouvrage, qui laisse planer beaucoup de suspense et de mystère, est certainement l’une des romances d’été les plus vantées à travers les vidéos « booktok ». C’est lui qui arrive tout en haut de la pile. Vous risquez d’ailleurs d’apercevoir ce livre sur de nombreuses serviettes de bain pendant vos vacances. Il doit son succès à son intrigue profonde et son style pêchu. Loin des romances « classiques », qui surfent sur les clichés, celle-ci se démarque par son écriture intelligente et ses thèmes courageux.

Elle gravite autour de Meredith, une jeune femme à la vie bien morose. Elle a perdu sa sœur Claire, avec qui elle était fusionnelle, et doit aussi encaisser une rupture amoureuse toute fraîche, après quatre ans de relation. À l’occasion du mariage monumental de sa cousine, elle est conviée dans la propriété familiale à Martha’s Vineyard. Elle n’y a pas mis les pieds depuis que sa sœur est partie. C’est donc le cœur lourd et la tête pleine de chagrin qu’elle se rend à cet événement festif. Au gré d’une activité ludique, elle fait équipe avec un des garçons d’honneur. Et si ce partenaire de jeu devenait le partenaire d’une vie ?

Coeurs et âmes, Colleen Hoover

À la lecture des premières lignes, le script qui se dessine laisse plus penser à un drame insoutenable qu’à une romance enflammée. Le fil rouge s’enveloppe autour de Beyah, une jeune fille qui a grandi dans des conditions médiocres, sans un sou en poche. Sa mère, complètement ravagée par la drogue, ne s’est jamais souciée d’elle. Elle n’a été qu’un vulgaire fantôme pendant toute son enfance. À dix-neuf ans, Beyah voit enfin la lumière au bout du tunnel. Après s’être durement battue, elle est sur le point de pousser les portes de l’université. Mais la mort subite de sa mère vient bousculer ses plans.

Sans toit sur la tête, elle est désormais dans l’impasse. Elle se tourne alors vers son père, qui n’est qu’un simple étranger à ses yeux et le rejoint dans sa maison, implantée sur une presqu’île très visitée. À son arrivée, sa belle-mère et sa belle-sœur l’accueillent chaleureusement et lui offrent l’hospitalité dans ce lieu cossu. Rapidement, elle s’intéresse au voisin, Samson, qui vient d’un milieu beaucoup plus aisé que le sien. Malgré leur différence sociale, elle est persuadée qu’il est son âme sœur. Elle le sent. « Coeurs et âmes », acidulée mais attendrissante, fait partie des romances d’été qui reviennent en boucle dans les booktok.

Tous nos étés, Carley Fortune

Depuis qu’elle a commis une erreur irréparable, dix ans en arrière, Perséphone Fraser s’est interdit de passer des vacances heureuses au bord du lac de son enfance. Chaque été, elle se barricade derrière les murs de son appartement et sort de temps à autre avec ses amis pour tuer le temps. Le programme n’est plus aussi enchanté qu’auparavant. Entourée de béton et rongée par les regrets, Perséphone, alias Percy, se refuse au bonheur.

Mais un appel va la forcer à sortir de son cocon et à revenir sur son lieu de villégiature, là où elle a laissé Sam Florek, l’homme qui la hante en permanence et pour qui son cœur bat encore. Ce tête-à-tête forcé fait remonter des tas de souvenirs à la surface. Au fil des pages, le présent et le passé s’entremêlent pour dresser le portrait de cette idylle, mise soudainement en suspens. Ce livre, qui délivre de précieuses leçons sentimentales, est une des romances d’été phares des booktok.

L’été de tous les possibles, Jennifer Niven

C’est une des romances d’été couchées sur papier qui fait beaucoup parler d’elle dans les vidéos suivies du mot-dièse « booktok ». Claudine s’était déjà fait une idée rêvée de ses vacances d’été. Elle était censée partir en road trip avec sa meilleure amie. Au planning, elle avait prévu de s’adonner à quelques flirts et de faire sa première fois en terre inconnue. Mais ce voyage, qu’elle attendait avec impatience, est tombé à l’eau à cause du divorce de ses parents, pour son plus grand malheur.

Contrainte de partir en voyage avec sa mère sur une île quasi vierge, Claudine plie ses bagages à contrecœur. Elle sait d’avance qu’elle va s’ennuyer à mourir là-bas. Mais elle va avoir un beau lot de consolation une fois sur place. Il se nomme Jeremiah Crew. D’abord, elle le voit comme une sobre « distraction » mais au fil des 35 jours, Claudine commence à développer quelque chose de plus puissant qu’une simple « amourette ».

Happy place, Emily Henry

« Harriet et Wyn forment le couple idéal : ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds », la quatrième de couverture donne tout de suite le ton. Tout le monde adule la relation de Harriet et Wyn. Sauf que voilà, ils ont mis un terme à leur idylle. Cependant, ils ont préféré garder le secret pour ne pas entacher leurs dernières vacances dans le cottage où ils se donnent rendez-vous chaque année avec leur groupe d’ami.e.s. Pour ne pas éveiller les soupçons sur leur rupture, ils vont devoir simuler leur amour et sortir leur meilleur jeu d’acteur le temps de ces ultimes vacances. Cependant, cette petite mascarade ne va pas se passer comme prévu…

Ces romances d’été, glanées entre les pixels des booktok, sont parfaites pour ouvrir le chapitre estival. Si vous voulez vous encanailler davantage et vous enivrer de plumes épicées, découvrez ces livres érotiques.