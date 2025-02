Ces codes Netflix permettent d’accéder à des catégories particulières, les connaissez-vous ?

Netflix, c’est un peu comme un buffet à volonté : il y a tellement de choix qu’on finit souvent par mettre des heures à se décider. Vous connaissez la sensation : vous scrollez, scrollez encore, et au final, vous finissez par regarder pour la dixième fois cet épisode de « Friends ». Mais saviez-vous que Netflix cache des milliers de catégories « secrètes » accessibles grâce à des codes spécifiques ? Aujourd’hui, on vous révèle ce petit hack qui va révolutionner vos soirées binge-watching.

Netflix regorge de films et de séries, mais l’algorithme ne met pas toujours en avant les genres qui vous correspondent vraiment. Heureusement, il existe des « codes secrets » qui permettent d’explorer des catégories beaucoup plus précises que celles affichées sur votre page d’accueil. Le principe est simple : chaque catégorie cachée possède un code unique. En inscrivant le code dans la barre de recherche Netflix, vous accédez directement à une section spécifique. Par exemple, pour voir tous les films d’action et d’aventure, il suffit de taper : « 1365 ». Plutôt cool, non ?

Quelques codes secrets à découvrir

Avec plus de 27 000 catégories disponibles, il serait impossible de toutes les lister ici. Mais voici une sélection de quelques-uns des codes les plus intéressants pour enrichir votre expérience Netflix :

Action et aventure (1365)

Action et aventure avec complots (27344)

Action et aventure biographiques (6601)

Action et aventure de Bollywood (7278)

Action et aventure d’espionnage (10702)

Action et aventure historique (71763)

Action et aventure policière (3040)

Action et aventure de voitures (49684)

Action, SF et fantastique (1568)

Comédies d’action (43040)

Films catastrophe (75491)

Films d’action asiatiques (77232)

Films d’action et d’aventure salués par la critique (899)

Films de BD et super-héros (10118)

Films de braquages (27018)

Films de gangsters (30140)

Films de guerre (3373)

Films post-apocalyptiques (21076)

Films primés aux Oscars (51098)

Films dramatiques d’action et d’aventure (5776)

Les classiques (46576)

Thrillers d’action (43048)

Westerns (7700)

Pourquoi sont-ils utiles ?

Ces codes permettent de rendre la navigation sur Netflix bien plus personnalisée.

Fini le scrolling interminable : vous cherchez un film précis ? Ces codes vous font gagner un temps fou ! Au lieu de faire défiler des centaines de recommandations (dont la moitié ne vous intéresse pas), vous atterrissez directement sur des sélections ultra-ciblées.

Découvrez des trésors cachés : Netflix met souvent en avant ses productions originales, mais avec ces codes, vous pouvez retrouver des classiques ou des films que vous n’auriez jamais vus autrement.

Personnalisez votre expérience : que vous soyez fan de comédies romantiques ou de films d’horreur indépendants, ces codes vous permettent de créer votre propre parcours de visionnage.

Netflix cache bien des secrets, et ces codes en font partie. En les utilisant, vous ouvrez une porte sur un monde de films et de séries que vous n’auriez peut-être jamais découverts autrement. Alors, entrez ces codes et laissez-vous surprendre !