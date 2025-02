Elle fait croire à son entourage qu’elle est enceinte : qu’est-ce que « Baby Bluff » ?

Netflix vient de lancer sa nouvelle comédie « Baby Bluff » le 5 février 2025, suscitant déjà de vives réactions parmi les spectateurs et les critiques. Cette production originale, mettant en vedette Amy Schumer et Brianne Howey de « Ginny & Georgia », aborde le thème de la grossesse d’une manière qui ne manque pas de faire parler.

Une histoire de grossesse simulée

« Baby Bluff » raconte l’histoire de Lainy Newton, une enseignante célibataire interprétée par Amy Schumer. Désespérément en quête de maternité, Lainy prend une décision surprenante lorsque sa meilleure amie lui annonce sa grossesse : elle décide de simuler la sienne. Équipée d’un faux ventre, elle se lance dans une série de situations comiques et parfois gênantes, notamment lorsqu’elle rencontre l’homme de ses rêves, Josh Lewis (Will Forte).

Un casting de choix

Le film s’appuie sur un casting solide, avec en tête d’affiche Amy Schumer, connue pour son humour sans filtre. À ses côtés, on retrouve Brianne Howey, star montante grâce à son rôle dans « Ginny & Georgia ». Le reste de la distribution inclut des noms comme Jillian Bell et Damon Wayans Jr., promettant des performances comiques de qualité.

Une comédie qui divise

Depuis sa sortie, « Baby Bluff » suscite des réactions mitigées. Si certains apprécient son approche décalée de la maternité et son humour parfois absurde, d’autres critiquent un manque de finesse et des blagues poussées à l’extrême. Le film relance également le débat sur la représentation de la grossesse et de la maternité dans les médias.

Dans la lignée des comédies sur la parentalité

« Baby Bluff » s’inscrit dans une tendance croissante de productions explorant les thèmes de la grossesse et de la parentalité sous un angle humoristique. Netflix, en particulier, a multiplié ce type de contenu ces dernières années, cherchant à offrir une vision moins idéalisée et plus réaliste de ces expériences.