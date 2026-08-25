Gyserfilms popularitet blandt kvinder skjuler et fascinerende fænomen

Gyserfilm, der længe har været forbundet med et mandligt publikum, tiltrækker i stigende grad kvinder. Biografer, streamingplatforme og fanfællesskaber vidner alle om dette. Bag denne entusiasme ligger en fascinerende historie: historien om en genre, der længe var baseret på kønsroller, og som derefter gradvist blev genopfundet af de kvinder, den portrætterede.

Da frygt stadig var et spørgsmål om roller

For at forstå denne forandring skal vi tilbage til 1980'erne. I 1986 offentliggjorde et forskerhold ledet af Dolf Zillmann en undersøgelse i Journal of Personality and Social Psychology , der skulle sætte præg på forskning i reaktioner på gyserfilm.

Princippet er simpelt: Eleverne ser en gyserfilm med en partner af det modsatte køn. Afhængigt af gruppen udviser denne partner ro, ligegyldighed eller omvendt meget synlig frygt. Deltagerne vurderer derefter deres egen nydelse samt deres opfattelse af deres partner. Resultaterne er særligt afslørende.

Han må forblive ubevægelig; hun kan ryste.

På det tidspunkt virkede de observerede reaktioner næsten som en scene taget direkte ud af en film. Mænd rapporterede, at de nød oplevelsen mere, når de var i selskab med en bange kvinde. Omvendt mindskedes deres nydelse, når deres partner forblev helt rolig. For kvinder var mønsteret omvendt: de nød filmen mere, når de var sammen med en upåvirket mand, og meget mindre, når han åbent viste sin frygt.

Filmvisningen bliver derefter en slags lille social scene, hvor alle inviteres til at spille deres rolle: frygt for hende, mod for ham. Man skal dog være forsigtig med ikke at drage endegyldige konklusioner om såkaldt "feminin" eller "maskulin" smag ud fra denne oplevelse. Undersøgelsen går næsten fyrre år tilbage, involverer amerikanske studerende og er baseret på en enkelt film. Den afspejler primært datidens sociale normer. Og det er netop det, der gør den interessant.

Den store vending i gyserfilm

Siden da har kvinders forhold til gyser ændret sig dybt. En af de symbolske figurer for denne transformation er "den sidste pige ", overleveren, der især optræder i slasherfilmene fra 1970'erne.

I starten er det primært hende, der undslipper massakren. Lidt efter lidt bliver hun til meget mere: en stærk og målrettet heltinde, der er i stand til at forstå faren, gøre modstand og sommetider endda få overtaget over den, der truer hende.

Forandringen stopper ikke der. Kvindelige instruktører har omfavnet genren for at fortælle intime og stærke historier: sorg, moderskab, kropslige forandringer, vold, men også den meget reelle angst ved at føle sig sårbar i offentlige rum. Gyser bliver derefter et særligt effektivt sprog til at fremhæve det, der er skræmmende, uden at man behøver at se væk.

Hvorfor elsker kvinder at være bange så meget?

Dette er måske det mest fascinerende punkt. Gyserfilm forvandler en følelse, som mange kvinder oplever i deres dagligdag, til et forstærket skue: at forblive opmærksomme på deres omgivelser, at få øje på en foruroligende situation, at forudse en potentiel fare.

Når man står ansigt til ansigt med skærmen, får denne frygt en ny dimension. Den bliver fiktiv, indesluttet og frem for alt kontrollerbar. Man kan lukke øjnene, holde pause eller blot slukke fjernsynet. Faren forbliver bag skærmen. Denne afstand giver en mulighed for symbolsk at genvinde kontrollen over en følelse, der i virkeligheden ikke altid er så let at håndtere.

Fra ofre til agenter for deres egen frygt

Dette er måske den virkelige game changer. Kvinder er ikke bare blevet en del af gyserpublikummet; de har hjulpet med at transformere genren. Det, der engang var et område, hvor de ofte fremstod som de perfekte ofre, er blevet et rum, hvor de kan fortælle deres egne historier om frygt, kroppen og fare.

Det fascinerende fænomen er derfor ikke, at kvinder kan lide gyserfilm. Det er, at de har generobret en genre, der længe havde begrænset dem til rollen som skrigere, og transformeret den til en stærk platform for udtryk, modstand og empowerment. I sidste ende kan det at konfrontere frygt direkte være en af de mest befriende måder at holde op med at lade den få det sidste ord.