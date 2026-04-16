Der mittellange Schnitt reicht von den Schultern bis zur oberen Brust, genau 20 bis 30 Zentimeter unterhalb des Schlüsselbeins. Er verkörpert die perfekte Balance zwischen Bewegungsfreiheit und Praktikabilität.

Diese Länge, die weder zu kurz noch wirklich lang ist, entwickelt sich zum gefragtesten Haarschnitt in den Salons für das Frühjahr 2026.

Die erfahrene Friseurin Delphine Courteille bringt es perfekt auf den Punkt: „Eine echte Signature-Länge, weder zurückhaltend noch radikal“ .

Vielseitig, schmeichelhaft, anpassungsfähig an alle Körpertypen und Lebensstile – es verdient einen umfassenden Ratgeber: trendige Schnitte, erlesene Farben, unverzichtbare Produkte und Tipps ab 50.

Die angesagtesten mittellangen Haarschnitte im Moment

Drei Stile dominieren eindeutig die Haar-Inspirationen dieser Saison, jeder mit einer ganz eigenen Identität.

Das Clavicut – minimalistisch und schick

Der Clavicut umspielt sanft das Schlüsselbein. Seine gerade Linie erfordert eine makellose Technik, doch das Ergebnis verleiht dem Haar sofort mehr Fülle . Feines Haar gewinnt endlich an Volumen.

Dieser Schnitt verlängert optisch den Hals und ermöglicht es dennoch, die Haare hochzustecken. Sein minimalistischer Look ist zeitlos elegant und zeitlos.

Der moderne Soft Shag

Von Delphine Courteille als „der große Star der Stunde“ bezeichnet, greift der zeitgenössische Soft Shag den Geist des Shag der 70er Jahre auf, ist aber viel leichter.

Seine feinen Stufen erzeugen die Illusion von dichtem und dennoch luftigem Haar. Ideal für feines, normales oder leicht gewelltes Haar , verleiht es natürliches Volumen, ohne dass tägliches Föhnen nötig ist.

Sophie Marceau verkörpert diesen eleganten und lässigen Stil perfekt.

Der glamouröse Schmetterlingsschnitt

Der Butterfly Cut zeichnet sich durch kurze Strähnen aus, die das Gesicht umspielen, während die Längen unberührt bleiben.

Die beiden Phasen öffnen sich wie Flügel und bieten so eine dynamische Struktur und einen sofortigen Start von den Wurzeln aus .

Kim Kardashian trug es beim Super Bowl 2026 und bestätigte damit seinen glamourösen und modernen Charakter. Ein Föhnstyling mit einer Rundbürste unterstreicht den luftigen Effekt.

Wie Sie Ihren mittellangen Haarschnitt an Ihre Gesichtsform anpassen

Jede Gesichtsform erfordert spezifische Entscheidungen, um die Gesichtszüge harmonisch und gekonnt in Szene zu setzen.

Ein rundes Gesicht wirkt vorteilhaft durch vertikale Linien. Ein leicht schräger Bob oder gestufte Wellen strecken die Silhouette. Ein leichter oder seitlich fallender Pony betont die Gesichtszüge, ohne den Look zu beschweren.

Ein eckiges Gesicht profitiert von gestuften Längen und einem dezenten Stufenschnitt, der die markante Kieferpartie weicher wirken lässt. Ein welliger Lob oder ein Curtain Bangs passen hier besonders gut.

Ein herzförmiges Gesicht erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer breiten Stirn und einem schmalen Kinn. Ein Curtain Bangs erzielt diesen Effekt perfekt. Ein Lob mit gestuften Spitzen verleiht der Kieferpartie mehr Volumen.

Vermeiden Sie Schnitte, die das Volumen auf den Oberkopf konzentrieren. Ovalen Gesichtern hingegen stehen fast alle Varianten des mittellangen Haarschnitts. Diese Gesichtsform ist besonders vielseitig und erlaubt gewagte Frisuren wie den Shag.

Der Long Bob und seine Varianten: eine vielseitige und zuverlässige Wahl

Zwischen Midi Bob und Lob bietet die Long-Bob-Familie Variationen für jeden Geschmack.

Schneiden Länge Rendering Interview Klassisches Quadrat Am Kinn Struktur Regulär Mittags-Bob Mitte des Halses Anspruchsvoll Mäßig Lob Schlüsselbeine Vielseitig Schwach

Der Midi Bob reicht bis zwischen Kinn und Schultern. Als längere Variante des klassischen Bobs passt er zu jeder Haarstruktur und fällt natürlich. Er lässt sich leicht hochstecken und bietet gleichzeitig volle Stylingfreiheit.

Der Lob hingegen endet auf Höhe des Schlüsselbeins und umrahmt das Gesicht zart. Monica Bellucci trug ihn mit bemerkenswerter Eleganz. Eine leicht abgewinkelte Variante mit texturierten Spitzen verstärkt den natürlichen Lifting-Effekt.

Welche Haarfarbe sollte ich wählen, um meinen mittellangen Haarschnitt aufzuwerten?

Vermeiden Sie einfarbig dunkle Farben: Sie lassen die Gesichtszüge hart wirken und betonen die Zeichen der Hautalterung. Setzen Sie stattdessen lieber gezielte Highlights oder Babylights, die dem Gesicht sanfte Lichtakzente verleihen.

Diese Kombination aus mittellangem Haarschnitt und strahlender Farbe ist die Erfolgsformel für einen maximalen Verjüngungseffekt .

Goldene, honigfarbene oder karamellfarbene Highlights verleihen dem Teint Wärme. Aschige Töne passen am besten zu rosigen Hauttönen. Ein warmes Aschbraun wärmt helle Haut, während ein Honigblond für mehr Leuchtkraft sorgt, ohne die Haut zu bleichen.

Durch das Mischen von Highlights mit sichtbarem Ansatz entsteht ein sehr moderner, natürlicher Look. Sulfat- und parabenfreie Produkte tragen dazu bei, die Farbbrillanz langfristig zu erhalten.

Unverzichtbare Produkte für die tägliche Pflege von mittellangem Haar

Die richtige Pflege macht den entscheidenden Unterschied, wenn es darum geht, einen mittellangen Haarschnitt Woche für Woche makellos aussehen zu lassen.

Thermischer Schutz : Unverzichtbar vor jedem Heizgerät, um Beschädigungen der Werkstücke zu verhindern.

: Unverzichtbar vor jedem Heizgerät, um Beschädigungen der Werkstücke zu verhindern. Haaröl : Wenige Tropfen bändigen Frizz, verleihen Glanz und beugen Spliss vor.

: Wenige Tropfen bändigen Frizz, verleihen Glanz und beugen Spliss vor. Meersalzspray : perfekt für ein müheloses und leicht texturiertes Finish, ideal für französische Bobfrisuren.

: perfekt für ein müheloses und leicht texturiertes Finish, ideal für französische Bobfrisuren. Trockenshampoo : Es erfrischt das Haar, absorbiert überschüssiges Fett und ermöglicht es Ihnen, einen Tag auf das Haarewaschen zu verzichten.

: Es erfrischt das Haar, absorbiert überschüssiges Fett und ermöglicht es Ihnen, einen Tag auf das Haarewaschen zu verzichten. Volumenmousse : Es definiert Locken oder verleiht feinem Haar mehr Fülle.

: Es definiert Locken oder verleiht feinem Haar mehr Fülle. Feuchtigkeitsspendende Masken : besonders im Winter nützlich, um die trockene Umgebungsluft auszugleichen.

Ein Haarspray mit flexiblem Halt fixiert die Frisur, ohne das Haar zu verkleben. Der Haarschnitt sollte außerdem alle acht Wochen aufgefrischt werden, um eine saubere Kontur zu erhalten.

Durch Versiegelungsbehandlungen wird das Aufspalten der Enden durch Reibung an den Schultern verhindert, einer typischen Schwachstelle dieser Länge.

Mittellange Haarschnitte für Frauen über 50, abgestimmt auf individuelle Lebensstile.

Ab 50 Jahren zeichnen sich bestimmte mittellange Haarschnitte durch ihre natürliche, verjüngende Wirkung aus. Der gestufte Lob mit texturierten Spitzen bietet den deutlichsten Lifting-Effekt, wie Monica Bellucci mühelos demonstriert.

Der Midi Flick gilt als der effektivste Haarschnitt zur Umformung der Gesichtskonturen: Seine sorgfältig ausgearbeiteten Enden erzeugen eine sofortige Aufwärtsbewegung.

Der Curtain Bangs, der insbesondere von Brigitte Macron getragen wird, mildert kantige Gesichtszüge und harmoniert perfekt mit Brillen.

Gestufte Haarschnitte gleichen altersbedingten Haarausfall wirksam aus.

Individualität kennt kein Alter. Eine sportliche Frau wählt einen eleganten, mittellangen Schnitt, der sich nach dem Sport leicht zurückbinden lässt. Eine aktive Mutter setzt auf Praktikabilität mit einem gestuften Bob.

Der professionelle Anwender, der nach Raffinesse strebt, wendet sich strukturiertem, asymmetrischem Design zu.

Eine berufstätige Frau bevorzugt vielleicht einen klaren, modernen Schnitt, während eine Künstlerin mit einem Wolf Cut oder einem Soft Shag eher auf natürliches Volumen setzt. Für jeden Lebensstil gibt es die perfekte Frisur aus der Vielfalt der mittellangen Haarschnitte.