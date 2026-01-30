Esta actividad mensual podría mejorar el bienestar de muchas mujeres

Las mujeres felices tienen un arma secreta contra la tristeza: la hermandad. Cuando se sienten deprimidas o tristes, no se recetan un día de spa ni unas compras, sino una buena dosis de amigas. Según estudios muy serios, reunirse con amigas es una excelente terapia. Una receta para la buena compañía que se renueva cada 22 días.

Noches de chicas: un ritual de bienestar reconocido por la ciencia

¿Y si tu mejor antidepresivo tuviera el nombre de un grupo de WhatsApp y la forma de una escena de reunión de Gossip Girl? ¿Y si la solución a tus problemas cotidianos residiera en una pijamada llena de chismes, rulos y chocolates ? Tu número de emergencia cuando todo se desmorona o cuando la vida se pone demasiado seria es, sin duda, el móvil de tus amigas. Sin embargo, los mensajes de voz que suenan a podcasts y sesiones de lluvia de ideas sentimentales por escrito no sustituyen una noche de chicas. Ya sabes, de esos que los hombres consideran cursis y aburridos, pero que tienen el efecto de un potente tranquilizante.

Ya sea una hora de té acogedora, una animada sesión de karaoke , una cena informal en casa o una reunión para el cuidado de la piel, las noches de chicas en casa se sienten casi vitales cuando te sientes deprimida. Necesitas tu dosis de hermandad para reconectar como la élite del Upper East Side en la sala de Blair Waldorf. Y según estudios sobre el tema, las noches de chicas a solas pueden reponer tus niveles de dopamina. Más que las entrevistas chismosas o los discursos de venta de casas, son tan reparadoras como los baños de gong y las sesiones de meditación.

Según una encuesta de Talker Research de 2011, el 78 % de las mujeres encuestadas afirmó necesitar una noche de chicas cada 22 días para recargar energías. Y, por experiencia, sabes que saldrás de esta reunión temática de "poder femenino" sintiéndote alegre, con más confianza en ti misma y con mejor ánimo. Ten en cuenta que no es solo una sensación agradable. Las noches de chicas, a menudo tachadas de superficiales y sin sentido, son en realidad un antídoto contra la tristeza.

Momentos de hermandad tan beneficiosos como una sesión de terapia

Si pudieran elegir, las mujeres preferirían reunirse con sus amigas y conversar por turnos mientras escuchan "Who Run the World" antes que asistir a una cena a la luz de las velas, incluso una que recuerde a la de La La Land. Las cifras hablan por sí solas: el 62 % de las encuestadas afirmó que preferiría una salida de chicas a una cena romántica con su pareja.

Además, las chicas se dejan llevar por completo cuando están con sus amigas más cercanas. De hecho, el 83 % de las mujeres prefiere las conversaciones informales a las actividades planificadas. Las salidas de chicas, impredecibles y salpicadas de anécdotas que los oídos inocentes no escucharían, son enriquecedoras, catárticas, estimulantes y gratificantes. En resumen, no hay suficientes adjetivos para enumerar la inmensidad de sus beneficios. Es un tratamiento integral.

Un estudio de 2022 , realizado por dos investigadoras de la Universidad de Santa Bárbara (Estados Unidos), presenta estas noches como una cámara de descompresión, un refugio del caos, una forma de desahogarse. «Las mujeres son más propensas a confiar en las demás, compartir sus emociones y apoyarse mutuamente en momentos de estrés», lo que genera «importantes beneficios psicológicos», revela el estudio. Todo esto gracias a la estrategia de «cuidar y hacer amigos»; en otras palabras, cuidar y crear vínculos. Estas noches de chicas son tan liberadoras como destrozar cosas en una habitación peluda y tan relajantes como abrazar árboles en lo profundo del bosque.

Moraleja de la historia: llamar a tus amigos es bueno, pero verlos es mejor.

A veces, organizar salidas de chicas es todo un reto. Entre la que da clases de cerámica todas las noches, la que se queda en el gimnasio hasta las 10 p. m. y la reina de la pandilla, que siempre tiene demasiados compromisos, es difícil coordinar las agendas de todas. Prácticamente hay que planear con un año de antelación para encontrar la fecha ideal, mientras que durante la adolescencia, un solo nombre en clave basta para reunir a todas en una quedada.

Sin embargo, lo que podrías considerar una noche opcional en la era de los mensajes de texto y las conversaciones individuales digitales merece volver a ser una prioridad. No vamos a rechazar una buena llamada de dos horas, poniendo el mundo en orden en pijama. Mensajes de voz dramáticos, susurros de "espera, déjame contarte" bajo las sábanas, breves informes entre paradas de metro: todo eso es precioso. Ahorra días, alivia ansiedades y mantiene viva la conexión. Pero seamos honestos: nada reemplaza la vida real, la experiencia en 3D, la presencia que ocupa espacio en el sofá.

Ver a tus amigos es una experiencia sensorial completa. Son sus expresiones cuando juzgan a alguien sin decir palabra. Son las miradas las que lo dicen todo. Es la energía que fluye, los silencios que no son incómodos, las carcajadas demasiado fuertes e intensas. Por teléfono, hablan. En la vida real, viven juntos.

Llamar mantiene viva la llama. Verse le echa leña al fuego. Ambos importan, pero una risa compartida en una mesa siempre supera a un emoji de risa. A veces, la cama cómoda de nuestros amigos es tan acogedora como el diván de un terapeuta.