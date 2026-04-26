Questi rituali di bellezza potrebbero rivelare molto sul nostro modo di amare.

Una linea decisa di eyeliner, un trucco leggero, labbra dipinte con cura e scintillanti... il tuo modo di vestire riflette, o tradisce, i tuoi sentimenti romantici. Uno psicoanalista ha esaminato queste scelte estetiche e ha identificato quattro profili distinti. Ad ogni pennellata, il cuore parla in silenzio. Ogni piccolo gesto, per quanto innocente, rivela un dettaglio su di te.

I diversi profili delle appassionate di bellezza e il loro stile romantico

Quando ti prepari davanti allo specchio, crei il tuo trucco quasi istintivamente. Applicare l'ombretto, picchiettare il fard sulle guance, riempire le labbra, creare punti luce con la cipria illuminante... tutti questi gesti sono diventati automatici, proprio come lavarsi i denti o le mani. Ti trucchi senza nemmeno pensarci.

Eppure, quando riempi gli occhi come un artista su una tela bianca, o quando colori gli zigomi come uno scrittore punteggia il suo testo, la tua anima romantica traspare. Ridisegni i contorni del tuo viso non con il kohl nero o la cipria marrone, ma con l'inchiostro del cuore. Secondo lo psicoanalista Christian Richomme, che ha condiviso le sue riflessioni con Doctissimo , i rituali di bellezza che compi ogni giorno all'alba ti permettono di creare il tuo ritratto romantico, ben lontano dagli hashtag di tendenza e dalle immagini di Pinterest.

Coloro che si truccano per "resistere"

Per alcune donne, il trucco non è un piacere, ma una necessità quasi vitale. È impossibile mostrarsi senza un filtro, senza correzioni, senza un "tocco finale". "Per loro il rituale è un'armatura", spiega Christian Richomme.

Queste devote di incarnati perfetti e labbra impeccabili si truccano come uno scudo. Dietro questo processo meticoloso si cela spesso la paura di essere viste al naturale , nella propria vulnerabilità più profonda. "Il loro messaggio nascosto è: 'Dimmi che sono desiderabile'". Cercano una costante conferma nello sguardo altrui, una prova d'amore per rafforzare un'autostima a volte fragile.

Coloro che coltivano la naturalezza

Al contrario, alcune donne si approcciano alla bellezza con leggerezza. Possono uscire senza fondotinta senza provare alcuna crisi d'identità. Per loro, il trucco è un gioco, un extra, mai un obbligo.

"Per loro il trucco è un piacere, non una necessità", sottolinea l'esperta. Il loro rituale è delicato, lento, quasi meditativo. Massaggiano la pelle, applicano la crema con attenzione, come un atto di amore verso se stesse. "Il loro messaggio nascosto è: 'Mi sto riequilibrando e calmando'". La loro capacità di amarsi permette loro di amare senza dipendenza, con una forma di stabilità emotiva.

Coloro che controllano ogni dettaglio

Alcune donne, però, non lasciano nulla al caso. Ogni elemento del loro aspetto è controllato: sopracciglia perfettamente delineate, manicure impeccabile, profumo personalizzato scelto con cura.

"Gestiscono la propria immagine come un territorio personale da proteggere", analizza Christian Richomme. Dietro questo rigore si cela spesso il desiderio di mantenere il controllo, anche all'interno delle relazioni. "Il loro messaggio sottinteso è: 'Mostro ciò che voglio, ma non tutto'". Amano, sì, ma a distanza misurata, tenendo una parte di sé fuori dalla portata dell'altro.

Quelle che cambiano continuamente

Infine, ci sono coloro la cui routine di bellezza è imprevedibile quanto il loro umore. Un giorno sofisticate, il giorno dopo totalmente disinibite. Una settimana entusiaste di un nuovo prodotto, la settimana successiva completamente distaccate.

"La bellezza fluttua in base all'umore", spiega la specialista. Il loro rapporto con il trucco diventa quindi un riflesso diretto del loro stato emotivo. "La loro routine di bellezza è un modo per gestire emozioni intense e mutevoli". In questo caso, il rituale funge da rifugio, ma anche da barometro emotivo.

E se la tua routine diventasse uno strumento di conoscenza di te stesso?

Osservare i propri gesti davanti allo specchio è un po' come leggere tra le righe del proprio diario. Perché questo rossetto e non un altro? Perché questa improvvisa voglia di cancellare tutto o, al contrario, di intensificare tutto? Dietro queste scelte apparentemente innocue, spesso si celano emozioni in cerca di espressione.

Truccarsi può quindi diventare un potente strumento di scoperta di sé. Non per giudicarsi o rinchiudersi in schemi predefiniti, ma per comprendere meglio i propri bisogni emotivi. Ci si trucca per sedurre, per rassicurarsi, per proteggersi o semplicemente per compiacersi? La risposta può cambiare a seconda delle diverse fasi della vita, degli incontri o persino dello stato emotivo del giorno. Ed è proprio qui che risiede la sua ricchezza.

Imparare ad amare se stessi senza filtri... con o senza trucco

Il vero problema non è rinunciare al trucco o abusarne, ma smettere di esserne emotivamente dipendenti. Essere in grado di guardarsi con tenerezza, con o senza artificio, è senza dubbio la forma più sana di amore per se stessi.

Perché, in fin dei conti, il trucco non dovrebbe mai essere un requisito per sentirsi amabili, ma una scelta libera, gioiosa, quasi giocosa. Un'estensione di sé, non un camuffamento. E in una relazione, questa libertà cambia tutto. Permette di smettere di cercare costantemente di piacere a tutti i costi e di essere invece pienamente se stessi. Di mostrare le proprie sfumature, i propri contrasti, i propri giorni "buoni" e i propri giorni "cattivi".

In definitiva, truccarsi non è mai un atto banale. È una conversazione intima tra sé e sé... che finisce sempre, in un modo o nell'altro, per parlare d'amore.