Il trucco indiano affascina per la sua ricca simbologia, i colori vibranti e il sapere ancestrale . Tramandato di generazione in generazione, rappresenta molto più di una semplice routine di bellezza: è una vera e propria arte di vivere .

L'influenza di Bollywood ha portato questo stile etnico sulla scena mondiale, trasformando ogni donna in un'eroina radiosa. Da incarnati luminosi e occhi intensi accentuati dal kajal, a labbra audaci e bindi simbolici, ogni gesto rivela una femminilità sicura di sé e una rara autenticità.

Vi invitiamo a scoprire questo mondo accessibile a tutti, indipendentemente dalla corporatura o dal colore della pelle.

Il kajal, la pietra angolare del trucco indiano e del suo patrimonio culturale.

Il kajal è l'elemento centrale ed essenziale del trucco indiano. Tramandata di madre in figlia fin dall'antichità, questa linea nera trascende la mera estetica per diventare parte di un rituale profondamente culturale.

In India, un puntino di kajal viene persino applicato sulla fronte dei neonati per proteggerli dal malocchio, a dimostrazione della sua funzione protettiva che va ben oltre i set cinematografici di Bollywood.

La sua applicazione segue una tecnica precisa: si parte dall'angolo interno dell'occhio e si procede verso l'esterno, lungo la rima ciliare inferiore. Può essere sfumato per un effetto smokey eye color carbone, oppure lasciato così com'è per un look più sofisticato.

Si applica anche lungo la linea delle ciglia inferiori. Per fissare il kajal o il kohl in questa zona, si applica sopra un ombretto nero con un pennello sottile e angolato . Questa tecnica garantisce un risultato intenso e a lunga durata.

I colori disponibili consentono una personalizzazione completa a seconda dell'occasione:

Il nero intenso, classico e profondo si adatta a tutte le carnagioni e a ogni occasione, dai matrimoni alle celebrazioni tradizionali.

si adatta a tutte le carnagioni e a ogni occasione, dai matrimoni alle celebrazioni tradizionali. Il blu o il bronzo creano un contrasto luminoso per gli occhi chiari.

creano un contrasto luminoso per gli occhi chiari. Il verde intenso o il nero profondo esaltano la pupilla degli occhi scuri.

esaltano la pupilla degli occhi scuri. Il kajal colorato – blu, verde, bronzo – è adatto anche per le occasioni festive per un risultato spettacolare.

Per gli occhi piccoli, una linea sottile e leggermente sfumata li fa apparire più grandi senza appesantirli. Per chi è alle prime armi, consigliamo di iniziare con un kajal nero o marrone più discreto prima di sperimentare tonalità più intense. Ogni dettaglio conta quando si tratta di rivelare la propria personalità.

Un incarnato e labbra esaltati da un beauty make-up d'ispirazione indiana: fondotinta, fard e colori audaci.

Nel truccodi Bollywood , l'incarnato deve essere luminoso, leggero e mai eccessivo . Alcuni fondotinta contengono polveri ayurvediche per un effetto radioso senza lucentezza eccessiva. Questa attenzione al dettaglio riflette l'intera filosofia indiana applicata alla bellezza.

La preparazione dell'incarnato inizia con una crema idratante o una base per il trucco. Successivamente, applica un fondotinta leggero e opaco , scelto con cura in base al tuo tono di pelle, sfumandolo verso il collo per evitare un effetto maschera.

Per le pelli chiare, un fondotinta color albicocca applicato con una spugnetta o con i palmi delle mani offre un risultato naturale e armonioso.

Le pelli chiare acquistano luminosità con tonalità rosa e dorate, mentre le pelli opache o scure risplendono maggiormente con colori caldi e intensi.

Il fard, nelle tonalità melograno o rame, si applica sugli incavi delle guance, sfumandolo verso l'alto in direzione delle tempie. Bastano pochi tocchi leggeri sul viso per donare un colorito sano e radioso senza esagerare.

Le labbra sono adornate con colori audaci che incarnano tutta l'intensità di questo stile etnico:

Il rosso carminio , un colore intramontabile e simbolo del trucco classico indiano.

, un colore intramontabile e simbolo del trucco classico indiano. Melograno o prugna , per una profondità scenografica ed elegante.

, per una profondità scenografica ed elegante. Il fucsia , vibrante e moderno, è molto presente nei look attuali di Bollywood.

Questi colori intensi vengono delineati con una matita per labbra , definendone con cura la forma. Un tocco di lucidalabbra trasparente completa il look glamour, degno di una vera star.

Trucco occhi in stile indiano: sfumature, eyeliner e glitter

Gli occhi sono l'elemento più distintivo del trucco indiano. Si basano su una sfumatura bicolore sulla palpebra : un ombretto giallo dorato ricopre l'intera palpebra, mentre un ombretto rosso melograno o carminio occupa la parte esterna.

Le due tonalità vengono sfumate in modo da evitare linee nette tra di loro, creando così una transizione morbida e luminosa.

Per illuminare lo sguardo, cospargi le palpebre e sotto le sopracciglia con dei glitter dorati . Questo dettaglio trasforma un trucco da giorno in un look da festa con il minimo sforzo.

Strass e paillettes costituiscono l'esplosione di luce caratteristica dei costumi e dei look di Bollywood.

Disegnare un eyeliner perfetto

L'eyeliner traccia una linea a mandorla su ciascuna palpebra : più sottile nell'angolo interno, si ispessisce gradualmente verso l'angolo esterno. Questa tecnica da esperti allunga lo sguardo e gli conferisce un'intensità straordinaria.

Completiamo sempre il trucco occhi con il mascara nero per aprire lo sguardo e rifinire il look.

Nella tradizione indiana, il trucco si coordina con il colore degli abiti, non con il colore degli occhi. Due palette di colori guidano questa scelta:

La gamma dei colori freddi : argento, giallo chiaro, rosa, blu, verde anice.

: argento, giallo chiaro, rosa, blu, verde anice. La gamma dei colori caldi : oro, rosso, arancione, fucsia, marrone, mattone.

Per un look quotidiano, controlla l'intensità con una linea sottile di eyeliner o kajal, senza esagerare. Un colore vibrante alla volta, un incarnato naturale e luminoso: l'equilibrio è il vero segreto di questo stile.

Il bindi e i gioielli: i tocchi finali che fanno la differenza.

Il bindi, chiamato anche tilak o pottu , è un puntino disegnato tra gli occhi, all'altezza delle sopracciglia, utilizzando una matita per le labbra. Questo simbolo ancestrale ha un significato specifico: tradizionalmente nero per le ragazze non sposate, rosso per le donne sposate.

Essa, da sola, incarna l'intera identità culturale di questo stile etnico.

Lungi dall'essere un semplice ornamento decorativo, il bindi trasforma il trucco colorato in un outfit completo . Conferisce a ogni donna una personalità visiva distintiva, un forte codice culturale e un'autenticità immediatamente riconoscibile.

L'attrice Aishwarya Rai , icona di Bollywood nota soprattutto per il film Devdas uscito nel 2002, ne ha fatto uno dei simboli della sua leggendaria grazia sui set internazionali.

I vistosi gioielli in stile orientale completano il look. Collane imponenti, bracciali d'oro, orecchini tempestati di strass: ogni pezzo si abbina alla palette di colori scelta.

I gioielli in argento si abbinano perfettamente ad abiti dai toni freddi, come un sari blu o verde, mentre l'oro esalta gli outfit dai toni più caldi. Questi tocchi finali trasformano un trucco semplice in una vera e propria dichiarazione di femminilità, sia per un matrimonio che per un'occasione di festa.

Perché scegliere un kajal ayurvedico naturale per prendersi cura dei propri occhi?

Il kajal ayurvedico naturale si distingue per la qualità dei suoi ingredienti. Contiene ghee, canfora, cere vegetali ed estratti di piante ayurvediche accuratamente selezionati.

Non contiene ingredienti sintetici, conservanti aggressivi né profumi irritanti. Questa formula delicata onora un sapere millenario.

Questo kajal naturale è testato oftalmologicamente , garantendo un'ottima tollerabilità per occhi sensibili e per chi porta le lenti a contatto. La sua efficacia è ottenuta senza compromettere la salute degli occhi, rendendolo un prodotto essenziale per integrare il trucco indiano in una serena routine quotidiana.

Questa filosofia ayurvedica influenza anche la cosmesi indiana, dove le basi arricchite con polveri naturali offrono un effetto luminoso e opacizzante. Adottare queste formule delicate significa abbracciare una bellezza autentica e responsabile, in armonia con la natura.

Tutorial passo passo per realizzare a casa il trucco in stile indiano.

Passaggio 1: Preparare e migliorare l'incarnato

Inizia applicando una crema idratante o una base per il trucco sul viso.

Successivamente, applica un fondotinta leggero e opaco che si abbini al tuo incarnato, sfumandolo verso il collo. Applica un fard color melograno o rame sugli zigomi, sfumandolo verso le tempie.

Passaggio 2: crea un look intenso e luminoso

Applica gli ombretti sfumati sulla palpebra mobile: giallo oro su tutta la palpebra, melograno nell'angolo esterno. Sfuma con cura. Cospargi le palpebre e sotto le sopracciglia con glitter dorati.

Traccia una linea di eyeliner a mandorla, più sottile nell'angolo interno dell'occhio e più spessa verso l'angolo esterno. Applica il kajal sulla rima inferiore dell'occhio e lungo l'attaccatura delle ciglia, poi fissalo con un ombretto nero e un pennello angolato. Completa il trucco con il mascara nero.

Passaggio 3: Labbra, bindi e abbinamento dei colori

Traccia un contorno preciso delle labbra con la matita, poi riempile con un colore deciso: rosso carminio, fucsia o prugna. Aggiungi un tocco di lucidalabbra trasparente.

Successivamente, disegna il bindi tra i due occhi con la matita per il contorno.

Per creare un look armonioso, coordina il trucco con il colore dei tuoi abiti, scegliendo tra tonalità fredde e calde. Un consiglio: lasciati ispirare da questo rituale millenario, adatta l'intensità alla tua vita quotidiana e divertiti a esprimere la tua personalità.