Halloween si avvicina e cerchi un trucco che lasci il segno? Il look da Joker per le donne rimane uno dei più formidabili e d'effetto per la notte del 31 ottobre. Drammatico e audace, non lascia nessuno indifferente.

Offriamo un tutorial completo per creare questo iconico look di trucco, a prescindere dal tuo tipo di corporatura.

Perché il trucco ispirato a Joker è così attraente per le donne?

Il personaggio del Joker affascina il pubblico da decenni. Nato nei fumetti DC nel 1940, incarna il caos e l'eccesso. La sua controparte femminile al cinema, interpretata in particolare da Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in Suicide Squad (2016), ha reso popolare il trucco teatrale accessibile a tutti.

Questo look drammatico è accattivante perché gioca sui contrasti. Fondotinta bianco immacolato, labbra rosso sangue e un sorriso esagerato disegnato con una matita nera: l'effetto è immediato.

Si adatta perfettamente a tutti i visi e a tutte le forme del corpo, rendendola una scelta universale per Halloween.

Adoriamo questo trucco perché celebra l'audacia, non le caratteristiche fisiche. Non sono la taglia o la forma del corpo a creare l'impatto, ma il gesto artistico. Ti libera dallo sguardo altrui.

I prodotti essenziali per un look sinistro di successo

Prima di iniziare, raccogliamo gli strumenti necessari. Per un trucco da Joker davvero spettacolare , ecco cosa ci serve:

Un fondotinta bianco ad alta coprenza o una base bianca. Ombretti neri e viola intensi. Un rossetto intenso , preferibilmente bordeaux o cremisi. Una matita per labbra nera per definire un ampio sorriso.

Ombretto a lunga tenuta. Ciglia finte voluminose per intensificare lo sguardo.

Consigliamo inoltre una spugnetta per il trucco a densità elevata per sfumare il fondotinta bianco senza lasciare striature. La texture opaca è fondamentale: previene l'effetto lucido che rovina il look intenso.

Marchi specializzati nel trucco teatrale, come Kryolan o Mehron , offrono prodotti studiati per durare tutta la notte.

Tutorial passo passo: come realizzare il trucco da Joker per le donne

Preparare la base e schiarire l'incarnato

Iniziamo idratando la pelle con una crema leggera. Questo facilita l'applicazione e protegge l'epidermide dai pigmenti intensi.

Successivamente, applicare la base bianca su tutto il viso, dal mento alla sommità della fronte, estendendola leggermente sul collo per evitare antiestetiche giunture.

Sfuma bene i bordi. Una volta applicata la base, fissala con una cipria traslucida. Questo passaggio garantisce una tenuta ottimale per diverse ore , anche se balli o sudi durante la serata.

Prestiamo particolare attenzione alle zone del naso e del mento, che sono naturalmente più grasse.

Scolpire lo sguardo con ombre profonde

Lo sguardo del Joker è profondo e minaccioso. Applica un ombretto nero a forma di mandorla sotto l'occhio, estendendolo leggermente verso la tempia.

Aggiungiamo un tocco di viola alla palpebra per creare profondità. L'effetto scolpito è il segno distintivo di questo look.

Traccia una linea spessa di eyeliner nero sulla palpebra superiore. Prolungala verso l'esterno con un tratto deciso. Per accentuare l'effetto drammatico, traccia anche una linea sottile sotto l'occhio, che poi sfumerai leggermente con il dito.

Applicare il volume alle ciglia finte completa questo passaggio fondamentale.

Ricrea l'iconico sorriso del Joker

Questo è il passaggio più iconico del trucco da Joker per le donne . Con la matita nera, traccia due linee partendo dagli angoli delle labbra verso le guance.

Questi tratti dovrebbero formare un sorriso esagerato, che arriva quasi alle orecchie. L'effetto è sorprendente su tutte le forme del viso.

Per prima cosa, riempi le tue labbra naturali con il rosso intenso. Poi, estendi leggermente il rosso oltre il contorno. Aggiungi delle piccole crepe nere intorno alla linea del sorriso disegnata, come graffi drammatici .

Questo accentua il lato sinistro del personaggio. Fissare con un po' di cipria traslucida per evitare sbavature.

Questo look si adatta a tutti i tipi di corporatura e silhouette.

Ciò che rende questo trucco particolarmente inclusivo è la sua intrinseca versatilità. Non dipende da una forma o dimensione specifica del viso. Abbiamo visto come questo look valorizzi sia i visi rotondi che quelli allungati.

L'effetto scenografico della linea prevale sempre sulle particolarità morfologiche.

Per completare il costume, scegli un abito che rispecchi la tua personalità. Un classico costume da clown viola e verde è perfetto.

Ma un lungo abito nero con dettagli dorati può creare una versione femminile e sofisticata del personaggio. Ogni silhouette merita la propria interpretazione personale del Joker.

Secondo uno studio del 2023 della National Retail Federation, il trucco per Halloween rappresenta quasi il 30% del budget per i costumi degli adulti americani. Il Joker compare regolarmente tra i cinque costumi più popolari.

Questa cifra illustra il fascino intramontabile di questo personaggio presso il grande pubblico.

Rimozione del trucco e cura della pelle dopo un trucco intenso

Un trucco così pesante richiede una rimozione accurata. Consigliamo di applicare una generosa quantità di olio detergente sulla pelle asciutta.

Massaggiare delicatamente con movimenti circolari per sciogliere i pigmenti bianchi e neri senza irritare la pelle. Risciacquare con acqua tiepida.

Proseguite con un gel detergente delicato, seguito da una ricca crema idratante. La pelle ha bisogno di riprendersi dopo una notte con un fondotinta pesante. Una maschera idratante la mattina successiva è sempre una buona idea.

Prendersi cura della propria pelle dopo Halloween garantisce un incarnato radioso per i giorni successivi.

Il trucco Joker per le donne rimane un'esperienza artistica completa. Trasforma, libera e stupisce. Osate senza esitazione: ogni viso diventa una tela straordinaria.