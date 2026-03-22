Créée par l’IA, cette « mannequin » espagnole est suivie par des centaines de milliers de personnes

Créée par intelligence artificielle, la « mannequin » virtuelle espagnole Aitana Lopez, aux cheveux rose fuchsia et aux yeux perçants, compte près de 400 000 abonnés sur Instagram et bouleverse le monde de la mode.

Une IA qui défie la réalité

Lancée en novembre 2022 par l’agence madrilène The Clueless, Aitana est une création 3D photoréaliste : 25 ans, 1m70, silhouette athlétique et visage expressif aux traits hispaniques idéalisés. Son feed regorge de shootings mode, voyages virtuels (Dubai, Bali) et stories quotidiennes où elle « déguste » un café ou pratique le yoga. Les internautes interagissent comme avec une vraie influenceuse, choqués de découvrir son origine IA une fois informés.

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Une carrière florissante et lucrative

@fit_aitana rivalise avec des influenceuses réelles, posant en photos. Les gens s’étonnent : « Je pensais que c’était une vraie ! », « L’IA vole nos jobs ? ». Son réalisme frappe : expressions naturelles, éclairages pros, légendes engageantes (« Prête pour l’été ! »). L’agence madrilène The Clueless ajuste son caractère (déterminée, positive) pour créer un lien émotionnel. Certaines personnes refusent même d’y croire : « Impossible, elle a trop d’âme ! ».

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Réactions mitigées : admiration et inquiétude

Ses fans adorent : « Tu es parfaite ! ». Toutefois, les critiques fusent aussi : perte d’emplois pour les mannequins réelles, superficialité de l’IA. Et derrière cet engouement, une inquiétude grandit. Certaines personnes redoutent une standardisation extrême de la beauté, façonnée par des algorithmes plutôt que par la diversité humaine. D’autres dénoncent une forme de tromperie, estimant que ces figures virtuelles brouillent la frontière entre réel et fiction.

Aitana Lopez, mannequin IA aux cheveux rose, fascine et choque ainsi, prouvant que l’intelligence artificielle conquiert (malheureusement) la mode virtuelle. Un miroir troublant sur notre rapport à l’image « parfaite » et humaine.