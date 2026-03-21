« Le style n’a pas d’âge » : à 60 ans, cette mannequin fascine les internautes

Mannequins
Anaëlle G.
@greceghanem / Instagram

Née au Liban et installée à Montréal depuis 2005, Grece Ghanem a d’abord brillé dans la microbiologie avec un master, puis comme « coach fitness » pendant 25 ans. C’est sa fille qui, en 2015, la pousse à poster ses outfits sur Instagram. Ce qui commence comme un hobby explose : aujourd’hui, @greceghanem compte plus de 2 millions d’abonnés, conquis par sa confiance rayonnante et ses tenues couture.

Devise signature et philosophie

Dans sa bio Instagram, elle martèle : « Tout est question de mode et de confiance en soi, car le style n’a pas d’âge ! ». À 60 ans, Grece refuse les diktats de l’âge. Elle ose tailleurs structurés, tenues deux-pièces sans filtre, couleurs arc-en-ciel ou encore robes Riviera chic, mixant créateurs et accessoires XXL. Son mantra ? « Restez visibles » – un cri du cœur contre l’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans.

 

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Des Fashion Weeks aux podiums

Invitée des Fashion Weeks (Paris, NY, Milan), mise en avant par des magazines, elle défile pour des marques qui plébiscitent son charisme. Ses clichés solaires récoltent des milliers de likes et commentaires adorateurs : « Queen ! », « Inspiration pure ! ». Ex-microbiologiste reconvertie icône mode, Grece prouve que l’élégance évolue avec le temps – et rappelle que, même en correspondant aux standards dits classiques de la mode, voir une femme de 60 ans s’approprier avec autant d’audace les codes stylistiques contemporains devient une source d’inspiration puissante pour toute une communauté sur Instagram.

 

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En résumé, les internautes l’idolâtrent pour son authenticité. À 60 ans, Grece Ghanem incarne une femme libre, qui célèbre son corps tel qu’il est, sans chercher à le transformer à tout prix. Si elle s’inscrit dans certains standards, son succès tient surtout à sa manière de rappeler que l’âge n’efface ni le style ni la présence – au contraire, il peut les affirmer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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