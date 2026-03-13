À la Fashion Week, la mannequin Emeline Hoareau incarne le nouveau visage du « midsize »

Sur les podiums internationaux, certains mannequins parviennent à marquer les esprits dès leurs premières apparitions. C’est le cas d’Emeline Hoareau, une jeune mannequin réunionnaise qui attire l’attention lors des Fashion Weeks. Avec sa silhouette dite midsize et son charisme sur les podiums, elle incarne une génération de modèles qui cherchent à élargir la représentation des morphologies dans l’industrie de la mode.

Une apparition remarquée sur plusieurs podiums

Emeline Hoareau s’est rapidement fait remarquer lors de plusieurs récents défilés. Elle a notamment défilé pour différentes maisons et marques internationales lors des semaines de la mode à Milan et à Paris. Parmi les apparitions qui ont retenu l’attention figure notamment son passage sur le podium de Givenchy, où elle portait une silhouette structurée associée à un imprimé léopard. Elle a également participé à des défilés pour des marques comme BOSS ou Jacquemus, confirmant sa présence dans plusieurs grandes capitales de la mode.

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Qu’est-ce que le mannequinat « midsize » ?

Le terme « midsize » est utilisé dans l’industrie de la mode pour désigner des mannequins dont les mensurations se situent entre les tailles « traditionnellement utilisées » sur les podiums et celles du mannequinat dit « grande taille ». À vrai dire, ces modèles représentent des silhouettes souvent plus proches de la moyenne des consommateurs. Le développement du mannequinat dit midsize s’inscrit dans une évolution plus large du secteur de la mode, qui tente depuis plusieurs années de diversifier les profils visibles dans les campagnes et sur les podiums.

Une visibilité encore limitée dans l’industrie

Malgré ces évolutions, la diversité des morphologies reste un sujet encore peu évoqué dans l’industrie de la mode. Plusieurs études et analyses montrent que la majorité des mannequins présents sur les podiums internationaux restent très minces, ce qui limite la représentation d’autres silhouettes. L’apparition de mannequins dites midsize comme Emeline Hoareau est donc souvent perçue comme un signe d’évolution, même si ces profils restent encore peu nombreux dans certains défilés.

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Une nouvelle génération de mannequins

Emeline Hoareau s’inscrit dans un mouvement plus large porté par d’autres mannequins qui contribuent à faire évoluer les standards de beauté dans la mode. Parmi les figures souvent citées dans ce mouvement figurent des modèles comme Paloma Elsesser, Ashley Graham ou encore Precious Lee, qui ont contribué à donner davantage de visibilité à des silhouettes variées. L’arrivée de nouveaux visages comme celui d’Emeline Hoareau montre que ces transformations continuent de progresser dans l’industrie.

Avec ses apparitions remarquées lors des Fashion Weeks, Emeline Hoareau s’impose ainsi progressivement comme l’un des nouveaux visages du mannequinat dit midsize. Sa présence sur les podiums reflète les évolutions, encore progressives, de l’industrie de la mode vers une représentation plus diversifiée des silhouettes et des identités.