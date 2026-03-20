À 37 ans, cette mannequin sud-africaine rayonne en tenue de yoga

Mannequins
Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

La mannequin originaire d’Afrique du Sud Candice Swanepoel rayonne en tenue de yoga gris chiné, une série de photos qui enflamme Instagram et dont les gens adorent chaque détail.

Un look sportswear jugé « ultra raffiné »

Candice Swanepoel, ex-ange Victoria’s Secret et maman de deux garçons, pose dans un ensemble gris texturé : un top wrap à nouer asymétrique à une épaule, pantalon palazzo fluide et escarpins vernis noirs à bout pointu. Assise sur un sol en parquet clair dans un intérieur minimaliste, elle affiche sa silhouette lors d’un shooting pour une marque de vêtements. Ce cliché, partagé récemment sur son compte Instagram mélange yoga et tendance mode.

Les fans en admiration totale

Les commentaires explosent d’amour : « Tu es parfaite ! », « Corps de rêve », « Les gens adorent cette élégance », « Icône éternelle ». Des milliers de cœurs pleuvent, saluant son charisme magnétique. Ces photos rappellent pourquoi Candice continue de dominer la mode, alternant shootings Victoria’s Secret 2026 et campagnes skincare. Ce look hybride – « yoga meets luxe » – reflète son lifestyle : workouts, voyages et famille avec son mari le mannequin brésilien Hermann Nicoli. Les gens adorent cette maman.

En résumé, Candice Swanepoel prouve que sport et style s’accordent à merveille. Les gens adorent cette icône sud-africaine qui illumine Instagram par sa grâce naturelle et son énergie contagieuse.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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