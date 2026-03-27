Cette mannequin s’affiche sans maquillage et suscite de nombreuses réactions

La mannequin et influenceuse sud-coréenne Choi Jun Hee a récemment attiré l’attention après avoir partagé une vidéo la montrant sans maquillage. Connue pour ses apparitions très travaillées sur les réseaux sociaux, la jeune femme a choisi de montrer son visage au naturel, contrastant avec l’image habituellement associée à ses publications.

Une vidéo naturelle qui surprend les internautes

Dans la courte séquence publiée sur Instagram, Choi Jun Hee apparaît d’abord avec des lunettes et sans maquillage, adoptant un style volontairement simple. La vidéo montre ensuite une transition vers son look habituel, caractérisé par un maquillage plus élaboré. Ce contraste visuel a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne, certains internautes se disant surpris par cette « transformation ».

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Une publication partagée avant un événement important

Cette prise de parole intervient alors que la mannequin se prépare à célébrer son mariage prévu au mois de mai. À travers cette publication, elle semble avoir souhaité montrer une facette plus personnelle de son image publique, en mettant en avant une apparence naturelle rarement présentée sur ses réseaux.

Choi Jun Hee est également connue comme la fille de l’actrice sud-coréenne Choi Jin Sil, figure importante de l’industrie du divertissement dans son pays. Depuis plusieurs années, elle développe sa propre visibilité en ligne, notamment grâce à ses contenus liés à la mode et au lifestyle.

Une réflexion sur l’image sur les réseaux sociaux

La vidéo s’accompagne d’un message humoristique invitant à ne pas se fier uniquement aux apparences, une thématique fréquemment abordée par les créateurs de contenu. En affichant différentes facettes de son image, la mannequin et influenceuse sud-coréenne Choi Jun Hee illustre la manière dont les réseaux sociaux peuvent influencer la perception du public.

Les réactions observées montrent l’intérêt persistant pour les contenus mettant en avant l’authenticité. Plusieurs internautes ont souligné apprécier cette démarche, estimant qu’elle contribue à montrer une image plus réaliste du quotidien.

Entre image publique et spontanéité

Ce type de publication témoigne aussi d’une évolution des usages numériques, où de nombreuses personnalités choisissent d’alterner contenus très produits et moments plus spontanés. Cette approche permet de maintenir un lien direct avec leur audience tout en diversifiant les formats proposés.

En partageant cette vidéo sans maquillage, la mannequin et influenceuse sud-coréenne Choi Jun Hee met finalement en avant une vision plus nuancée de l’image publique, rappelant que les apparences diffusées en ligne résultent souvent de choix esthétiques précis.