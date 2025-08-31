Ce chiffre va vous étonner : le temps qu’une femme consacre à choisir sa tenue

Alors que les hommes prennent souvent le premier t-shirt qui leur tombe sous la main, les femmes, elles, sont un peu plus longues devant la penderie. Elles se changent à plusieurs reprises, multiplient les essais face au miroir et hésitent devant chaque cintre. Choisir une tenue est un exercice délicat et il nous met en retard presque tous les matins. Mais savez-vous combien de temps les femmes dédient à cette rude tâche ?

S’habiller, c’est tout un art

Le même scénario se répète inlassablement devant les portes battantes du dressing. Que ce soit pour aller au bureau ou en soirée, à un pot de départ ou à un brunch dominical, les points d’interrogation ne décampent pas. Malgré une armoire débordante qui ne ferme plus tant elle croule sous les vêtements, on se frotte le menton et on se creuse les méninges. Dommage que le dressing ne puisse pas décider à notre place et nous tendre une tenue prête à l’emploi qui correspond aux exigences et au thème de la journée. Ce serait franchement plus simple. Mais en attendant que cette innovation voit le jour (soit d’ici 2080), on doit répondre à cette éternelle question “qu’est-ce que je vais bien pouvoir me mettre ?”.

On improvise un véritable défilé entre les murs de notre chambre, tentant d’assortir les matières et les couleurs. Même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas choisir la bonne tenue d’un seul coup. On compose nos looks d’une moue hésitante, sans jamais être convaincue du résultat. Parfois, on peut même changer d’avis sur le seuil de la porte d’entrée et ça a le don d’agacer la personne qui partage notre vie. Choisir sa tenue est une épreuve de patience. Si notre partenaire nous a déjà chronométré plus d’une fois en cachette, trouvant le temps interminable, une étude signée Mark & Spencer a chiffré la durée de notre mise en pli.

Choisir sa tenue, ça prend du temps (et pas qu’un peu)

Les femmes passeraient en moyenne 17 minutes par jour à choisir leur tenue. Faites le calcul : cela équivaut à 4 jours entiers par an, et sur toute une vie adulte, près de 6 mois complets passés uniquement à se demander « est-ce que cette tenue rend bien ? ». La moitié d’une année à essayer de combiner un haut avec un bas et à se battre contre le dressing pour « ressembler à quelque chose ». Ça donne le vertige.

On pourrait croire qu’il s’agit d’une plaisanterie ou d’une image de fiction un peu caricaturale. Or, la fameuse « crise vestimentaire » ne touche pas seulement les héroïnes de comédies, c’est une réalité pour 62 % des femmes interrogées. Et ce n’est pas seulement un problème féminin. Les hommes aussi se perdent volontiers entre les chemises et les sweats, les chinos et les jeans. Eux consacrent en moyenne 13 minutes par jour à leurs choix vestimentaires. Certes, un peu moins, mais pas de quoi se sentir immunisés. Plus d’un tiers avoue avoir déjà connu ce blues matinal devant un placard qui semble soudain vide.

Pourquoi est-ce si compliqué de choisir ?

Parce que s’habiller n’est pas seulement une affaire de tissu. Derrière chaque choix, il y a une question plus intime : quelle image ai-je envie de donner aujourd’hui ? Se vêtir, c’est composer un langage silencieux : sérieux au bureau, séduisant en soirée, décontracté le dimanche.

Or, dans une société saturée de codes et d’injonctions, les doutes accompagnent chaque essayage. Quand on veut s’habiller chic, il faut veiller à ne pas tomber dans l’arrogance et lorsqu’on cherche à être à l’aise, on ne doit pas avoir l’air “négligé”. À cela s’ajoute la pression des réseaux sociaux, où chaque look peut être jugé, liké, scruté. De quoi rendre ces 17 minutes encore plus stressantes.

L’astuce pour éviter les dilemmes devant le dressing

Pour ne pas laisser vos nerfs derrière votre penderie et choisir une tenue sans retourner toute l’armoire, vous pouvez vous inspirer de Barack Obama. Pendant son mandat, l’ancien homme d’État avait une garde-robe minimaliste et possédait une même tenue en plusieurs exemplaires. Ce n’est pas forcément l’idéal si vous aimez la fantaisie mais au moins, vous allez à l’essentiel. Sinon, voici quelques conseils simples :

Préparer ses tenues la veille : un classique, mais redoutablement efficace.

Investir dans des basiques intemporels (un jean parfait, une chemise blanche, un blazer polyvalent) qui s’associent sans effort.

Adopter la capsule wardrobe : réduire sa garde-robe à des pièces qui se mixent toutes entre elles. Moins de choix = moins de stress.

Jouer avec les accessoires : un foulard, une paire de boucles d’oreilles ou des chaussures colorées peuvent transformer un look en un clin d’œil.

La prochaine fois que vous vous surprendrez à maudire votre dressing. Rappelez-vous que ce quart d’heure perdu n’est pas un échec, mais un moment partagé par des millions d’autres. Et si votre moitié ose vous taquiner, rassurez-vous : il est probablement en train de vivre, lui aussi, sa petite bataille silencieuse avec ses chemises.