Coupe du monde : elle transforme des vêtements de supporters en pièces originales

À l’heure où la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ fait vibrer les supporters, une créatrice française donne une seconde vie aux tenues aux couleurs des équipes. Derrière le projet @she.reworks, Alisson Suivant revisite les vêtements sportifs oubliés pour en faire des pièces uniques, tout en portant un message inspirant autour de la créativité et de la confiance en soi.

Quand la création devient un nouveau départ

Pour Alisson Suivant (@she.reworks), la transformation textile est bien plus qu’un simple passe-temps. Après une période marquée par l’épuisement professionnel et de profondes remises en question, elle a trouvé dans la couture et l’upcycling une manière de se reconstruire. En retravaillant des vêtements laissés de côté, elle a peu à peu renoué avec sa créativité et son estime personnelle. Chaque pièce transformée raconte ainsi une histoire de renouveau, où l’on choisit de valoriser l’existant plutôt que de l’abandonner.

@she.reworks, une vitrine de l’upcycling

Pour partager son univers, Alisson a lancé le compte Instagram @she.reworks. Elle y affiche ses créations, les coulisses de leur fabrication et ses inspirations du quotidien. Son concept est simple : partir d’un vêtement déjà existant et le réinventer. Une approche qui séduit de plus en plus d’adeptes de mode responsable, en quête de pièces originales et porteuses de sens.

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Les vêtements de supporters passent à la transformation

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Alisson (@she.reworks) s’est attaquée à un symbole fort : les vêtements de supporters. T-shirts aux couleurs nationales ou autres vestes d’équipe deviennent sous ses mains des créations inédites. Ces pièces, souvent reléguées au fond d’une armoire après les compétitions, retrouvent ainsi une nouvelle utilité.

Cette démarche prend également tout son sens sur le plan environnemental. Les textiles sportifs, fréquemment fabriqués à partir de matières synthétiques, représentent un véritable défi en matière de recyclage. Les transformer permet de prolonger leur durée de vie tout en limitant le gaspillage.

Créer autrement plutôt que produire davantage

La philosophie d’Alisson (@she.reworks) repose sur une idée forte : la nouveauté ne passe pas forcément par la fabrication de nouveaux vêtements. Là où certains voient un article démodé ou inutilisé, elle perçoit un potentiel créatif. Avec quelques ajustements, de l’imagination et du savoir-faire, une pièce oubliée peut devenir un vêtement unique, adapté à différentes silhouettes et à toutes les personnalités. Cette vision s’inscrit pleinement dans l’essor de l’upcycling, qui encourage une consommation plus réfléchie et plus durable.

Transmettre pour inspirer

Au-delà de ses propres créations, Alisson (@she.reworks) anime également des ateliers dédiés à la transformation textile. Son objectif : montrer que chacun peut réinventer les vêtements déjà présents dans son dressing. À travers ces moments de partage, elle encourage les participantes à exprimer leur créativité, à expérimenter et à porter un regard neuf sur les pièces qu’elles possèdent déjà.

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En définitive, le succès grandissant de l’upcycling s’explique par plusieurs aspirations actuelles : réduire le gaspillage, affirmer son style et s’éloigner des vêtements standardisés. Le projet d’Alisson (@she.reworks) illustre ainsi parfaitement cette évolution. Une belle démonstration qu’un vêtement, comme une personne, peut toujours révéler de nouvelles facettes lorsqu’on lui offre une seconde chance.