Les tongs, pas chics ? Cette astuce toute simple prouve le contraire

Pendant la saison estivale, les tongs deviennent l’extension de nos pieds. Cette paire, qui ne tient presque qu’à une semelle et qui ne laisse pas de place au suspense, incarne l’été dans toute sa splendeur. Parfois accusée d’être trop décontractée ou simpliste pour la ville, elle peut pourtant se porter bien au-delà du sable chaud. Comment ? En bricolant quelques fantaisies autour de leur bride en Y.

Sublimer les tongs avec des petits élastiques pour cheveux

À l’origine, les tongs répondent avant tout à un esprit pratique et à une quête de confort. On peut les retirer facilement pour sauter dans l’eau et ressentir les courants d’air caresser la surface de nos pieds. Mais les tongs, qui n’avaient pas vocation à embellir les tenues des jours de repos, sont rapidement devenues des objets esthétiques convoités par les modeuses les plus suivies de la toile.

Ce ne sont plus ces “traînes pattes” sans âme que l’on dégainait seulement à la piscine municipale ou lors des virées à la plage. Longtemps associées à la chemise hawaïenne et au bermuda ces chaussures à l’esthétique très minimaliste, qui enlacent les orteils, prennent leur revanche dans le monde de la mode. Ornés de bijoux dorés, de charm’s en forme de coquillage, de lanières tressées ou perchés à quelques centimètres du sol, les tongs ne font plus uniquement partie du décor de carte postale ou du starter pack du vacancier en dilettante. Elles s’inscrivent sur le bitume, hors des sentiers battus. Cependant, tous les modèles ne prêtent pas à une telle prise de risques.

Heureusement, on peut totalement revisiter le design de nos vieilles tongs honteuses avec un accessoire insoupçonnable : les élastiques pour cheveux. Et pas n’importe lesquels. Ces élastiques du rayon enfant que nos mères utilisaient pour nous faire des palmiers au-dessus de la tête. Le mode opératoire est simple et compatible avec les novices du système D. Comme le montre @gabymendesensina dans son tutoriel, fixez des élastiques de la couleur de votre choix autour de la bride (de préférence rigide) puis unissez chaque extrémité en partant de la droite vers la gauche. Pour maintenir le tout, ôtez la bride de son trou, enfilez le cran du chouchou dedans et remettez là à sa place.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gaby Mendes (@gabymendesensina)

Customiser ses tongs en mode DIY, un mouvement mode viral

Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les femmes qui improvisent des activités manuelles autour de leurs tongs, visiblement trop modestes à leur goût. Elles les personnalisent avec des accessoires en tout genre pour leur donner plus de caractère et les arborer dans un périmètre plus large que celui du marchand de glace.

Les créatrices de contenu ont chacune leurs méthodes dans cet art de la customisation. Certaines enroulent des bobines de fil autour de la bride puis ajoutent des charm’s scintillants, d’autres détournent des barettes de leur utilité première pour en faire des bijoux intégrés. Les plus astucieuses fabriquent des dupes des modèles les plus en vogue de la saison avec des morceaux de fleurs artificielles tandis que les plus romantiques nouent des rubans à l’entre-doigts pour un rendu raffiné. Mais à en croire les vidéos les plus virales, le mot d’ordre reste l’accumulation de charm’s. Ces petits bijoux de poche transforment une paire de tongs en manifeste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par heather goodman 🐚 (@hbgoodie)

Porter les tongs en ville, le geste qui gagne du terrain

Autrefois cantonnées aux vacances, les tongs s’invitent désormais dans les looks urbains, à condition de les porter avec un certain équilibre. Avec un pantalon fluide, une jupe longue, une robe légère ou un jean ample, elles peuvent apporter cette touche faussement nonchalante qui donne du relief à une silhouette estivale. L’idée n’est pas de les sortir avec n’importe quoi, mais de les intégrer comme un détail mode assumé.

Les tongs customisées permettent justement de casser leur côté trop basique. En ajoutant des perles, des rubans, des élastiques colorés ou des charm’s, elles deviennent plus personnelles, presque uniques. Une manière simple de recycler une vieille paire oubliée au fond du placard, sans céder à l’achat compulsif. Et c’est peut-être là tout l’intérêt de cette tendance : redonner du style à un objet ordinaire avec trois fois rien.

Finalement, les tongs prouvent qu’elles n’ont pas besoin d’être sophistiquées pour devenir désirables. Un petit accessoire, un peu d’imagination et quelques minutes suffisent à leur offrir une seconde vie. Entre esprit DIY, tendance récup et envie de personnalisation, cette astuce transforme la chaussure la plus simple de l’été en pièce mode à part entière.