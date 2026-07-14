En escarpins sur la roche, elle transforme une sortie d’escalade en moment mode inattendu

Elle grimpe après des falaises vertigineuses avec des chaussures qui se prêtent peu à cette activité outdoor. En mousqueton et en harnais, suspendue à plusieurs mètres de haut, l’alter ego réel de Lara Croft marche sur ce terrain escarpé en escarpin. Avec des modèles slingback aux pieds, elle ajoute une difficulté supplémentaire à cette discipline qui exige de bons appuis. Une scène digne d’un film d’action à la 007.

Des escarpins ancrés dans la paroi rocailleuse

Si certaines personnes ressentent des palpitations et un malaise rien qu’à l’évocation du vide, d’autres le défient au gré de leurs activités dominicales ou de leurs virées au grand air. La créatrice de contenu @steffyexplores, elle, semble immunisée contre la peur et publie des vidéos sportives qui feraient pâlir les victimes de vertige et les phobiques des hauts sommets. Son hobby ? Les plus craintifs diront qu’il s’agit de jouer avec le danger. Or, en réalité, cette femme qui aurait pu être cascadeuse dans une autre vie, se plaît à tester les lois de la gravité en progressant sur des parois instables et en tutoyant des montagnes à la verticale.

Elle grimpe ces murs de calcaire comme d’autres déambulent sur des sentiers de randonnée ou dans les rues pavées des bords de mer : avec une facilité déconcertante. En la voyant à l’œuvre, on pourrait presque croire que ce loisir est à la portée de tout le monde. Et à ceux qui doutent de la véracité de ces images, non, ce n’est pas de l’IA, ni une de ces prises sur fond vert réalisées en studio comme une production de cinéma. Cette amatrice de sensations fortes est très familière de l’adrénaline et a l’étoffe d’une héroïne badass comme Quentin Tarantino sait les créer.

Dans une vidéo, hissée à bonne distance de la terre ferme, Steffy, aventurière dans l’âme, arbore des chaussures qui ne font pas partie des équipements de base de l’escalade. Elle s’adonne à cet exercice d’agilité avec des escarpins à la place des traditionnels chaussons souples, étudiés pour adhérer à la surface rocailleuse qui s’en va parfois en morceaux. À la pointe du style en toute circonstance, y compris perchée sur un baudrier, elle corse le défi initial.

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Une démonstration de force et de mode en condition extrême

Toutes les femmes le savent : marcher avec des escarpins est déjà une épreuve à part entière. Surtout quand il faut traverser le grillage des bouches de métro, les rues piétonnes parsemées d’obstacles ou la chaussée accidentée des villes. Et Steffy, elle, accomplit l’impensable : gravir les reliefs de l’intimidant Smith Rock dans l’Oregon avec des escarpins en guise de matériel.

Alors que la plupart d’entre nous manquent de se fouler la cheville sur une plaque d’égout un peu asymétrique ou un trottoir cabossé, cette acrobate tout terrain enchaîne les réglettes sans manifester aucun signe d’inconfort. Elle pourrait presque faire sa manucure entre deux blocs. Pour elle, ça ressemble presque plus à une balade de santé qu’à un effort surhumain. Elle trouve toujours une manière de caler le bout pointu de ces chaussures aux antipodes de la praticité et les talons ne l’empêchent pas de donner des impulsions à son corps.

Ici, les slingbacks ne côtoient pas des pendentifs et des bijoux dorés mais une kyrielle de mousquetons, des sangles et des cordes. À travers cette vidéo qui a fait plus de 13 millions de vues, Steffy improvise un défilé de mode sur un canyon emblématique et devient la définition même du libre-arbitre.

Derrière l’élégance, une technique incroyable

Derrière cette allure de mannequin suspendue dans le vide se cache pourtant une réalité bien moins improvisée. Car si les escarpins attirent immédiatement le regard, ils ne remplacent pas l’essentiel : une maîtrise parfaite des gestes, une lecture précise de la roche et une confiance absolue dans chaque mouvement. L’effet spectaculaire ne tient pas seulement à l’objet insolite posé sur ses pieds, mais à la maîtrise technique qui permet à cette scène presque irréelle d’exister.

Loin d’être une simple mise en scène esthétique, cette ascension demande une concentration extrême. Chaque prise doit être évaluée, chaque appui anticipé, chaque déplacement calculé. Là où la plupart des grimpeurs recherchent la légèreté et l’adhérence maximale de leurs chaussons spécialisés, Steffy ajoute volontairement une contrainte qui transforme l’exercice en véritable performance artistique. Un peu comme si la haute couture décidait soudain de s’aventurer hors des podiums pour conquérir les sommets.

Avec cette ascension hors norme, Steffy ne cherche pas seulement à surprendre. Elle raconte une autre manière d’habiter son corps, de s’approprier l’espace et de jouer avec les codes. Entre performance sportive et déclaration de style, elle signe une apparition qui ressemble à une scène de cinéma : une héroïne en escarpins, suspendue entre ciel et roche, prouvant qu’aucun terrain n’est vraiment interdit à celles qui osent l’explorer.