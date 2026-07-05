Avec peu de moyens, ces deux femmes impressionnent grâce à leurs tenues créatives

Pas besoin d’un immense budget ni d’un studio luxueux pour attirer tous les regards. À Lagos, au Nigeria, Rachel Ojuromi et Debby Fasingha (@giverachelashot) prouvent qu’avec de l’imagination, de la passion et beaucoup de créativité, il est possible de transformer chaque rue en véritable podium. Leur univers séduit aujourd’hui les fans de mode aux quatre coins du monde.

Un duo qui fait sensation sur les réseaux sociaux

Sur TikTok comme sur Instagram, les vidéos de Rachel Ojuromi et Debby Fasingha (@giverachelashot) captivent des millions d’internautes. Les deux meilleures amies, installées à Lagos, dévoilent des silhouettes mises en scène dans les rues animées de la ville. Leur complicité saute immédiatement aux yeux et participe largement au succès de leurs contenus. En quelques semaines, elles sont passées d’une notoriété locale à une reconnaissance internationale, devenant des figures incontournables du street style.

Deux talents complémentaires

Si leur alchimie fonctionne si bien, c’est aussi parce que chacune apporte son savoir-faire. Debby imagine et crée les tenues, tandis que Rachel leur donne vie devant la caméra grâce à son aisance et sa présence naturelle. Cette répartition des rôles donne une identité forte à leurs publications. Chaque vidéo raconte une histoire où vêtements, mouvements et décors s’accordent parfaitement.

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Une passion nourrie par l’apprentissage en ligne

Leur réussite n’est pas le fruit du hasard. Pendant des années, les deux créatrices (@giverachelashot) ont enrichi leur culture mode en visionnant des défilés et des archives de grands créateurs disponibles sur YouTube. Sans passer par une grande école, elles ont développé leur regard en explorant les ressources accessibles en ligne. Une preuve qu’il est aujourd’hui possible d’apprendre autrement et de construire un univers personnel grâce à la curiosité et à la persévérance.

Des vidéos inspirées de la musique et du cinéma

Le style de leurs publications ne laisse personne indifférent. Les internautes les comparent souvent à de véritables clips musicaux, une référence que Rachel accueille avec enthousiasme. Le duo puise son inspiration dans les films, la musique et les défilés qu’elles découvrent ensemble depuis des années. Cette multitude de références nourrit un univers visuel riche, moderne et facilement reconnaissable.

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Une aventure lancée presque par hasard

À l’origine, rien n’était vraiment planifié. Encouragée par une amie à publier une vidéo avec une tenue qu’elle affectionnait particulièrement, Rachel a préféré attendre de créer une mise en scène qui lui ressemblait davantage. Une fois la vidéo publiée, le succès est arrivé bien plus vite qu’elle ne l’imaginait. Face à l’engouement du public, les deux amies ont continué à produire des contenus en restant fidèles à leur vision créative.

Lagos, leur plus beau décor

L’un des éléments qui distingue leurs vidéos est le choix du décor. Plutôt que de tourner en studio, Rachel et Debby mettent en valeur les rues de Lagos, dont elles exploitent l’énergie, les couleurs et l’architecture. La ville devient un personnage à part entière et apporte une identité forte à leurs créations. Cette approche offre également une belle visibilité à la scène créative nigériane, de plus en plus remarquée sur la scène internationale.

En définitive, leur influence dépasse aujourd’hui largement les frontières du Nigeria. Leur travail attire l’attention de nombreux médias spécialisés et leur communauté continue de grandir. À travers leurs créations, Rachel Ojuromi et Debby Fasingha (@giverachelashot) rappellent qu’une idée originale, une belle complicité et une vision affirmée peuvent, parfois, faire toute la différence.