Lingerie grande taille : ces marques qui s’adressent aux rondes

Il y a quelques années, la lingerie grande taille était presque un sujet tabou. Les femmes rondes ou grosses (non ce n’est pas un gros mot) peinaient à trouver des modèles à la fois jolis, confortables et adaptés à leurs formes. Heureusement, cette époque est révolue ! De nombreuses marques ont compris qu’il fallait plus de diversité et d’inclusivité dans le monde de la lingerie, et aujourd’hui, les rondes peuvent se réjouir de découvrir une vaste sélection de dessous qui allient style, confort et soutien. Voici une sélection de marques qui redéfinissent la lingerie grande taille et qui feront fondre votre cœur… tout en soutenant vos formes avec classe !

Sans Complexe Lingerie : le chic et le confort sans compromis

Sans Complexe Lingerie est une marque française qui a su s’imposer comme une actrice majeure de la lingerie grande taille. En alliant sensualité et confort, cette marque se veut inclusive, en proposant des collections allant du bonnet C au bonnet G, et ce, dans un éventail de styles plus glamours les uns que les autres. Des modèles modernes et très bien coupés qui épousent les formes de chaque femme, sans jamais sacrifier le confort.

ELOMI : lingerie de qualité et soutien optimal

Cette marque britannique, spécialisée depuis 2008 dans les grandes tailles, propose une large gamme de soutiens-gorge, de maillots de bain et de dessous sexy, tout en mettant l’accent sur un soutien de qualité. ELOMI, c’est avant tout une promesse : de la lingerie allant du bonnet B à K et du 32 au 4XL. Le tout avec des matières aussi jolies que confortables, idéales pour le quotidien ou pour des occasions spéciales.

Praline Curvy : lingerie glamour pour toutes les formes

Cette jeune marque française propose des modèles de lingerie allant jusqu’au 115H, et du 42 au 60. Ce qui fait la différence ? Des designs tendance, colorés et glamour, qui réveillent la confiance en soi. Praline Curvy n’a pas peur de jouer avec les matières et les découpes. Résultat : une lingerie fashion, stylée, mais surtout adaptée aux courbes !

Darjeeling : élégance et raffinement

Darjeeling, c’est la lingerie chic par excellence. Depuis plusieurs années, la marque met un point d’honneur à offrir des modèles adaptés à toutes les morphologies. En matière de lingerie grande taille, Darjeeling fait dans l’élégance tout en garantissant un confort irréprochable. Les tailles vont du bonnet A au bonnet H, et la douceur des tissus utilisés vous fera adopter ces modèles sans hésiter !

Ulla Popken : une marque incontournable

C’est une marque incontournable pour les femmes rondes ou grosses. Spécialisée dans la mode grande taille, Ulla Popken propose une belle gamme de lingerie. Ce qui fait la particularité de cette marque ? Sa capacité à allier confort, soutiens et style. Non seulement les coupes sont impeccables, mais la lingerie Ulla Popken est pensée pour un maintien optimal tout en restant jolie.

Curvy Kate : la lingerie sexy et audacieuse

Curvy Kate est un vrai vent de fraîcheur dans l’univers de la lingerie grande taille. Avec ses modèles colorés, sexy et pleins de vie, la marque se démarque. Ses soutiens-gorge vont du bonnet D à K, offrant ainsi un bon soutien tout en faisant ressortir la beauté des courbes généreuses. Curvy Kate saura vous séduire !

Pomm’Poire : la marque des courbes sublimées

Pomm’Poire, c’est là aussi une marque qui a compris l’importance de sublimer les courbes tout en offrant une lingerie confortable et moderne. Elle propose certains modèles allant du bonnet D au bonnet F. Les tissus sont doux, les coupes flatteuses et les couleurs, souvent lumineuses et élégantes.

Glamuse : le luxe accessible

Si vous êtes une amoureuse de la lingerie haut de gamme, Glamuse est fait pour vous ! De l’élégance de la marque Prima Donna à la sensualité de Chantelle, en passant par des créateur.rice.s plus contemporain.e.s, cette boutique en ligne spécialisée dans la belle lingerie propose une large sélection de marques adaptées aux femmes rondes.

Yours Clothing : la mode britannique inclusive

Spécialisée dans les grandes tailles, la marque offre une large sélection de vêtements allant de la taille 44 à 64, y compris de la lingerie. Ce qui fait sa popularité ? Des pièces stylées et à prix abordables, parfaites pour celles qui veulent se sentir bien dans leur peau tout en restant à la mode sans se ruiner.

Fitancy : des modèles qui épousent les formes

Leadeuse française de la vente de sous-vêtements pour les femmes à forte poitrine, Fitancy propose des modèles adaptés du bonnet C à K, de la lingerie de tous les jours à des pièces plus élégantes et raffinées. Conçue pour maintenir et épouser les formes, la marque ne néglige jamais le côté esthétique de ses créations.

Lemon Curve : lingerie moderne sans se ruiner

Avec des marques comme Panache, Gossard ou Curvy Kate, Lemon Curve offre une gamme de lingerie qui va du bonnet C à K, et jusqu’au 62. Si vous cherchez des modèles de lingerie moderne, fun et sexy, sans vous ruiner, Lemon Curve est l’endroit rêvé.

Asos : le géant de la mode inclusive

Qui ne connaît pas Asos ? Le géant britannique de la mode a su se diversifier avec une section « lingerie grande taille » ultra complète. De nombreuses marques se retrouvent dans les rayons de cette enseigne, offrant ainsi une lingerie accessible et moderne. Et il y en a pour tous les goûts : soutien-gorge, culottes, ensembles, tout est pensé pour que les femmes rondes ou grosses puissent exprimer leur personnalité à travers leurs dessous.

Almé : pour une lingerie délicate et élégance

Almé est une marque qui mise sur l’élégance et la délicatesse. Avec des modèles raffinés et des matières légères, Almé propose des pièces allant jusqu’au 52/54, tout en restant fidèle à sa promesse de confort. Si vous aimez la lingerie délicate, Almé saura répondre à vos attentes en vous offrant des modèles à la fois glamour et pratiques.

Chantelle : la lingerie française

Chantelle, une marque emblématique de la lingerie française, propose des modèles de qualité pour les femmes rondes. Avec des coupes adaptées et des matières haut de gamme, Chantelle offre des dessous allant du bonnet A à H. L’objectif de la marque ? Sublimer la silhouette tout en garantissant un confort exceptionnel.

Prima Donna : confort pour les courbes généreuses

Pour les amatrices de lingerie de luxe, Prima Donna est une marque incontournable. Avec des modèles allant du bonnet B au K, Prima Donna offre des dessous sophistiqués, élégants et adaptés aux formes généreuses. La marque combine parfaitement esthétique et confort, et se distingue par des tissus nobles et des détails raffinés.

La lingerie grande taille a fait un grand saut en avant ces dernières années. Désormais, les femmes rondes ou grosses peuvent exprimer leur sensualité avec des modèles qui leur correspondent. Plus de compromis, plus de complexes : juste de la lingerie qui s’adapte, les sublime et leur permet de se sentir belles et confiantes au quotidien.