Avec un simple foulard et un tote bag, elle crée un sac parfait pour l’été

Mode femme
Émilie Laurent
Image d'illustration : GoodFaces/Unsplash

Toutes les techniques sont bonnes pour gagner un peu de place dans sa valise sans pour autant renoncer à la coquetterie. Dans un élan de créativité et d’ingéniosité, une influenceuse a conçu un sac iconique avec deux ingrédients mode que l’on a toutes dans le fond d’un placard : un sac en toile rescapé des goodies et un foulard satiné, de préférence à motifs. Un accessoire pratique qui incarne à la fois l’esprit libre de l’été et la magie du système D.

Faire une pièce ultra glam avec trois fois rien

Lorsqu’on part en vacances, loin de notre garde-robe, on préfère prendre plus que pas assez. À ce moment précis, on rêverait que la mallette de Mary Poppins ne soit pas qu’une trouvaille de fiction mais une réalité. À défaut de pouvoir la trouver sur le marché, on essaye de caser tout le contenu de notre armoire dans un bagage supposé passer en cabine. On embarque une paire de chaussures pour chaque occasion, un sac pour chaque dress code et des tenues en pagaille, testées à l’avance devant le miroir.

Pour solutionner ce problème d’espace, la créatrice de contenu @gabycosl a été frappée d’un éclair de génie. Avec un sobre tote bag et un foulard coloré, elle a donné vie à un sac qui semble tout droit sorti d’un tableau Pinterest ou d’un hashtag tendance. Et elle n’a dégainé ni aiguilles, ni bobines pour assembler le tout. Pour que la magie opère, elle a simplement emballé le tote bag dans un foulard suffisamment grand et scellé l’ensemble avec des nœuds esthétiques. Après ces quelques manipulations, qui ne requièrent pas une adresse supérieure, elle obtient un sac baguette revisité, qui se porte court.

Le montage est on ne peut plus simple. Pour mettre en pratique ce savant tutoriel, vous avez besoin d’un tote bag de taille standard qui servira ici de doublure pour vos effets personnels. Vous pouvez prendre le premier qui vous tombe sous la main. Or, si votre foulard est légèrement transparent, mieux vaut éviter les modèles avec des slogans commerciaux. Munissez-vous ensuite d’un foulard assez opaque et étalez-le sur une surface plane. Posez le tote-bag dessus et repliez-le sur lui-même à la manière d’un éventail. Saisissez les bords du foulard et enroulez-les autour des anses en veillant à bien fixer le tout.

 

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Un sac improvisé qui se personnalise à l’infini

Ce sac sur-mesure, digne de l’esprit d’un styliste ou d’un créateur de renom, ajoute une touche de couleur dans les tenues estivales et finalise tout de suite une allure. Les matières premières de ce sac bricolé sont peut-être modestes mais le rendu est particulièrement convaincant. D’ailleurs, l’avantage, c’est qu’on peut changer son enveloppe en quelques mouvements et parfaire son design pour qu’il réponde à notre humeur ou notre style du jour.

On peut y suspendre des charms qui prennent la forme d’une étoile de mer, d’un coquillage, d’un soleil heureux ou d’un tournesol. On peut également varier la toile principale qui habille le tote bag. Un foulard parsemé de crabes ou de citron pour les virées à la plage et un carré de soie au motif paisley pour se démarquer des nappes blanches au restaurant. Si vous aspirez à plus de sobriété, libre à vous d’utiliser un modèle avec des pois pour une élégance assurée ou des nuances dégradées pour un rendu chic mais pas choc.

Une idée mode originale qui fait l’unanimité

Ce sac, en plus de renforcer le potentiel de chaque tenue et de donner du caractère aux pièces sobres qui l’entourent, est également fonctionnel. Il ne s’accroche pas au bras simplement pour faire joli ou pour éviter les copier-coller. Il répond à un esprit pratique : il est léger, compact et pèse un poids plume. Ce qui en fait un élément indispensable pour multiplier les styles sur les photos de vacances sans encombrer sa valise.

Même si son apparence laisse penser à un format réduit, le tote bag qui se trouve en arrière plan a une grande capacité d’accueil et peut contenir tout un monde. On peut y stocker des clés, un portefeuille voire un roman de poche. De quoi concilier l’utile à l’esthétique et marquer les esprits, y compris en terre inconnue.

Loin d’être un sac de dépannage ou de fortune, il s’agit là d’un essentiel estival voué à remplir les looks de la belle saison. Finalement, les accessoires les plus simples sont parfois les meilleures.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
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