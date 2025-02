Critiquée mais indémodable, cette mode fait un come-back inattendu

Le monde de la mode ne cesse de nous surprendre, et 2025 ne fait pas exception. Si vous pensiez que le duo robe-legging était enterré quelque part aux côtés des coiffures à la Rachel et des ceintures larges portées sur les hanches, il est temps de revoir votre jugement. Cette « tendance Y2K », autrefois synonyme de fashion faux-pas, signe un retour tonitruant sur les podiums et dans la rue.

Pourquoi ce revival improbable ?

À chaque époque sa nostalgie. Après les crop tops, les lunettes teintées et les sacs baguette, il était écrit que le combo robe-legging finirait par refaire surface. Les générations qui ont grandi en voyant Miley Cyrus porter cette association dans « Hannah Montana » se réapproprient aujourd’hui ce symbole des années 2000. Le legging sous la robe apporte une touche d’audace, tout en offrant un confort inégalé (qui n’a jamais voulu échapper aux collants qui filent au premier accroc ?).

Parce que oui, la frontière entre look pointu et fashion faux pas peut être mince, mieux vaut suivre quelques conseils pour adopter cette tendance sans fausse note.

Misez sur les contrastes de matières : une robe fluide en soie ou en mousseline avec des leggings en simili-cuir mat créera un équilibre parfait entre douceur et audace.

Privilégiez les coupes modernes : les robes asymétriques ou à découpes sont idéales pour moderniser cette association.

Osez la couleur : exit le total look noir. Un legging flashy sous une robe sobre peut donner un coup de peps à votre tenue.

Ne négligez pas les accessoires : une paire de bottines imposantes ou des sandales minimalistes peuvent faire toute la différence.

La tendance adoptée par le street style, mais…

Le retour du duo robe-legging n’a pas fait que des heureuses. Certaines personnes crient au scandale sur les réseaux sociaux, considérant cette association comme « l’illustration parfaite du mauvais goût des années 2000 ». Pourtant, c’est précisément cette audace et ce clin d’œil nostalgique qui séduisent une nouvelle génération de fashionistas. Les silhouettes se déclinent à l’infini : une robe blazer ceinturée portée avec des leggings à motif, une robe pull oversize associée à des leggings en dentelle… les possibilités sont aussi vastes que l’imagination de ceux qui osent.

En pleine recherche d’un équilibre entre confort et style, le combo robe-legging tombe à point nommé. Avec des hivers de plus en plus imprévisibles, cette association permet de rester au chaud sans sacrifier son look. De plus, elle répond parfaitement à l’envie de jouer avec les codes vestimentaires et de briser les conventions. Critiqué mais indémodable, le duo robe-legging fait un retour fracassant en 2025. Preuve que la mode est un éternel recommencement !