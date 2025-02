Repérée aux BAFTA, cette tendance s’inspire des traditions du mariage

La 78ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), qui s’est tenue le 16 février 2025 à Londres, a été marquée par une tendance mode inattendue : le « bridal core ». Ce style, inspiré des traditions du mariage, a capté l’attention sur le tapis rouge, où de nombreuses célébrités ont opté pour des looks évoquant la romance et l’élégance nuptiale. Et le résultat était tout simplement magique !

Une esthétique romantique et intemporelle

Le « bridal core » est l’incarnation du rêve : robes immaculées, détails délicats et silhouettes sculpturales, le tout dans un esprit chic. Cette tendance, qui fait écho aux mariages, a été magnifiquement mise en avant par plusieurs stars lors de la cérémonie. Entre dentelle raffinée, tulle vaporeux et coupes majestueuses, les BAFTA 2025 ont pris des allures de conte de fées.

Et ce n’est pas tout : le « bridal core » se réinvente en adoptant des touches modernes. Adieu le look strictement traditionnel ! Place aux audaces stylistiques, où la transparence, les décolletés vertigineux et les coupes asymétriques viennent twister cette esthétique romantique. Un subtil équilibre entre classicisme et modernité qui fait mouche.

Pourquoi cette tendance fait un carton ?

La popularité du « bridal core » ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs années, les mariages ultra-stylisés inondent les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Pinterest, influençant ainsi les codes de la mode grand public. Fini le temps où les robes de mariée étaient réservées aux seules cérémonies : elles deviennent une source d’inspiration pour les événements de prestige et les looks du quotidien.

Derrière cette tendance mode, il y a aussi une véritable envie de romantisme et de rêve. Dans un monde où la mode va toujours plus vite, le « bridal core » propose un retour aux valeurs intemporelles de l’élégance et de la féerie. Et puis, qui n’aime pas l’idée de se sentir comme une princesse, ne serait-ce que le temps d’une soirée ?

Un message body positif et inclusif

Au-delà de l’effet tendance, le « bridal core » c’est aussi un statement fashion qui fait du bien : celui de célébrer l’amour et toutes les morphologies. Contrairement aux idées reçues, les robes inspirées du mariage ne sont pas réservées à une silhouette en particulier. Les créateurs revisitent ces pièces iconiques en adaptant les coupes, en jouant sur les matériaux et en proposant des designs qui subliment tous les corps. Exit les diktats de la mode ultra-minceur : le « bridal core » s’affirme comme un mouvement inclusif, où chaque femme peut embrasser son style et se sentir resplendissante.

Le « bridal core » ne se limite pas à une simple « lubie passagère ». Il s’inscrit dans un mouvement plus large qui célèbre le romantisme, l’élégance et la beauté sous toutes ses formes. Les célébrités l’adoptent, les podiums le confirment, et les réseaux sociaux en raffolent : autant de signes qui prouvent que cette tendance a encore de beaux jours devant elle. Que ce soit avec une robe vaporeuse, des détails en dentelle ou même un simple accessoire inspiré des mariages, une chose est sûre : le style féerique et romantique n’a jamais été aussi tendance.