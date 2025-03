Ce soutien-gorge aperçu à la Fashion Week crée la surprise !

La Fashion Week annonce les tendances de demain et dicte la mode à venir. C’est l’événement à ne pas manquer pour s’habiller dans l’ère du temps. Cette année sur les podiums, des motifs animaliers affirmés, des pantalons asymétriques. Mais aussi une pièce de lingerie que l’on pensait réservée aux archives et condamnée à l’oubli. Avec ses lignes sculpturales et son design vintage, le bullet bra pointe derrière les vêtements griffés. Au point de détrôner le push-up et la bralette. Remis au goût du jour par la marque Miu Miu, il redessine les contours de la poitrine et défend sa place sur les silhouettes contemporaines.

Bullet bra, la résurrection d’une lingerie audacieuse

Si quelques années en arrière, les mannequins de la Fashion Week s’émancipaient du soutien-gorge et faisaient vivre les pièces de créateur avec une poitrine au naturel, aujourd’hui elles se parent d’un soutien-gorge de caractère. C’est une pièce de lingerie qui ne passe pas inaperçue sous les coutures et qui transperce les looks, au sens propre du terme. Aux antipodes du push up, qui galbe la poitrine et affiche un décolleté tout en rondeur, ce soutien-gorge qui répond au nom du bullet bra façonne des seins coniques et affûtés.

Cette nouvelle création vient bouleverser les codes avec un parti pris résolument vintage. Aperçu lors du défilé Miu Miu à la Fashion Week de Paris, ce soutien-gorge réactualise une coupe rétro et saillante, indissociable des icônes glamour d’autrefois. Avec sa forme structurée et son esthétique affirmée, il évoque instantanément le célèbre corset pointu de Madonna. Celui qui a été imaginé par Jean Paul Gaultier dans les années 90.

Pourtant, cette silhouette ne date pas d’hier. Elle trouve son origine bien plus tôt, dans les années 1950. À cette époque, la lingerie était pensée pour sublimer les courbes tout en imposant une véritable armure « féminine ». Adopté par Lou Douillon ou encore Suzanne Lindon sur le catwalk, le bullet bra moule la poitrine autrement, avec plus de franchise.

Une réinterprétation moderne du « bullet bra »

Loin d’arrondir les angles, le bullet bra fait tout le contraire et apporte du relief à la silhouette. Ce soutien-gorge, qui avait disparu des tiroirs, a pourtant laissé son empreinte dans l’histoire de la mode. Popularisé dans les fifties grâce à des actrices de légende comme Marilyn Monroe et Brigitte Bardot, il doit son design caractéristique à une technique de couture révolutionnaire à l’époque : le whirlpool circle stitch. L’objectif final ? Créer une poitrine haute et pointue, presque exagérée, sous des pulls ajustés. Une ligne futuriste pour l’époque.

Autrefois symbole de féminité exacerbée, ce soutien-gorge avait tiré sa révérence au profit de modèles plus confortables et respectueux des courbes. Mais comme toute tendance, le bullet bra se devine de nouveau sous les tricots et les tops moulants. Apprécié pour sa fantaisie et son esthétique rétro, il ressurgit dans des versions bien léchées. Les créateurs qui l’apprivoisent au 21e siècle jouent sur les volumes et les matières. En satin ou dans des coloris pastel, le bullet bra ne se contente plus de dessiner un décolleté en 4D. C’est un accessoire résolument chic.

Pourquoi ce soutien-gorge fait tant parler ?

Sous l’impulsion de marques underwear comme Fenty ou Skims, le bullet bra se démocratise doucement dans les penderies. Il perfore ainsi les tenues en plein cœur. À l’image des pièces d’antan telles que le pantalon capri, le bullet bra donne du cachet aux tenues les plus basiques. Porté seul, comme un top sculptural, ou en superposition sur une chemise oversize, il s’impose comme une pièce forte. À mi-chemin entre lingerie et vêtement, c’est une pièce qui ne manque de personnalité.

Dans un monde où la mode oscille entre confort absolu et affirmation de soi, ce soutien-gorge fait figure de manifeste. Il prône une féminité audacieuse, assumée, loin des standards de discrétion auxquels la lingerie actuelle nous a habituées.

Adulé ou détesté, le bullet bra promet une allure haute couture travaillée. Même si cette pièce est contraignante, elle a le mérite d’honorer une partie du corps trop souvent dissimulée. Le bullet bra ne se cantonne plus au vestiaire de la pin-up. Les modeuses le plébiscitent pour contraster leur silhouette.