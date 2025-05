Confort + style : ces baskets font l’unanimité cette saison

Ce printemps 2025, les baskets ont tout bon. Mi-parcours entre podiums et pavés urbains, elles s’imposent comme le soulier caméléon des modeuses modernes. 5 modèles se détachent particulièrement du lot, alliant confort technique et esthétique pointue.

Un printemps sous le signe de la basket désirable

C’est un fait : la sneaker ne quitte plus le devant de la scène mode, et surtout pas au printemps. Aux beaux jours, les marques rivalisent de créativité pour proposer des modèles à la fois stylés, respirants et pratiques à porter au quotidien. Le mot d’ordre ? Une allure affirmée sans compromis sur le confort.

La rédaction de Stylist le confirme dans son dernier article consacré aux baskets les plus en vue du moment. Parmi elles, certaines éditions limitées et collaborations se disputent la vedette, tandis que des classiques revisités séduisent par leur polyvalence. Voici notre sélection coups de cœur.

1. New Balance 471 : la touche rétro revisitée

Avec son allure typiquement nineties, la New Balance 471 fait un retour remarqué. Inspirée des archives trail de la marque, elle offre un amorti souple, une semelle robuste, et ce petit je-ne-sais-quoi rétro qui colle à toutes les silhouettes. Elle coche toutes les cases : accessibilité, confort, style. On la porte aussi bien avec un jean large qu’une jupe midi, pour jouer la carte du contraste.

Le plus : son design old school facile à adopter.

2. Gel Kayano 20 Cécilie Bahnsen x Asics : la sneaker romantico-technique

Quand la créatrice danoise Cécilie Bahnsen rencontre Asics, cela donne une version onirique de la Gel Kayano 20, une chaussure initialement conçue pour la course. Ici, les codes sont inversés : mesh fleuri, détails couture, palette pastel, le tout sur une structure ultra performante. Résultat : une basket hybride qui séduit tout le monde.

Le plus : une esthétique poétique et technique à la fois.

3. Slow Runner d’Axel Arigato : la basket minimaliste premium

Axel Arigato continue de creuser son sillon dans l’univers du luxe accessible avec la « Slow Runner », un modèle à l’esthétique minimaliste, presque zen. Inspirée des chaussures de running vintage, elle associe cuir, daim et maille technique sur une semelle épaisse qui absorbe les chocs sans alourdir la démarche. C’est la basket des personnes qui veulent être à la fois pointues et à l’aise.

Le plus : une silhouette épurée et chic.

4. TB 490 d’Alohas : l’audace écoresponsable

La marque espagnole Alohas s’illustre avec la TB 490, une sneaker montante qui mise sur des matières recyclées sans sacrifier le style. Ses lignes géométriques et sa coupe haute rappellent l’univers du basketball, remis au goût du jour. C’est la basket statement, idéale pour dynamiser un look basique. Mention spéciale pour sa fabrication en circuit court, un vrai plus pour les personnes qui veulent consommer mieux.

Le plus : une fabrication éthique et un look structuré.

5. XT-6 NAKED Copenhagen x Salomon : la basket outdoor qui cartonne en ville

Cette collaboration avec NAKED Copenhagen confirme la tendance du moment : les baskets techniques s’imposent en milieu urbain. La XT-6 de Salomon séduit par sa semelle crantée, sa légèreté et ses coloris audacieux, comme ce rose nude déjà culte. Parfaite pour arpenter le bitume comme les sentiers… en restant ultra stylée.

Le plus : un confort extrême et une identité forte.

Une basket pour chaque envie

Ce qui frappe cette saison, c’est la diversité des propositions : il y a une basket pour chaque humeur, chaque garde-robe, chaque tempo. Les modèles s’adressent aussi bien aux fans de streetwear pointu qu’aux adeptes d’un minimalisme affirmé.

Autre tendance de fond : le confort n’est plus une option, c’est un critère incontournable. Semelles épaisses, amorti intelligent, formes enveloppantes : les marques intègrent les attentes du quotidien dans leurs créations.

En 2025, les baskets ne sont ainsi plus de simples chaussures : ce sont des marqueurs de style, des objets de désir et des alliés du quotidien. Que vous soyez branchée couture ou cool attitude, citadine ou baroudeuse, il y a une paire qui vous attend. Et bonne nouvelle : elles sont toutes taillées pour vous suivre sans jamais vous freiner.