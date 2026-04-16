Halloween komt eraan, en duivelsmake-up is een gegarandeerd succes. Deze duivelslook voor vrouwen is aantrekkelijk omdat hij zowel spectaculair als makkelijk te realiseren is.

Je hoeft geen professionele visagist te zijn om een verbluffende en effectieve transformatie te bereiken. Een paar zorgvuldig gekozen producten, een beetje precisie, en je bent klaar.

Deze tutorial is geschikt voor iedereen, ongeacht make-upervaring, om te stralen op het engste feest van het jaar.

Een glamoureuze en makkelijk te creëren duivelse look voor Halloween.

Duivelsmake-up voor vrouwen is allesbehalve intimiderend. In tegenstelling tot special effects-make-uptechnieken die gespecialiseerde apparatuur vereisen, is deze look gebaseerd op eenvoudige stappen en klassieke beautyproducten .

Het eindresultaat blijft indrukwekkend, zelfs fascinerend.

Wat deze Halloween-look zo aantrekkelijk maakt, is hoe snel je hem kunt maken. Een complete transformatie is mogelijk in minder dan dertig minuten.

De belangrijkste stappen zijn onderverdeeld in vier fasen: de ogen , geaccentueerd met rode oogschaduw ; grafische elementen zoals hoorns en een staart; intenser opgemaakte lippen ; en tot slot glamoureuze finishing touches. We zullen elk van deze fasen in detail bespreken om een perfect resultaat te garanderen.

De essentiële producten voor het creëren van jouw duivelse make-up

Voordat je begint, moet je de juiste hulpmiddelen verzamelen. Rode lippenstift speelt een centrale rol in deze look: je gebruikt hem zowel voor de lippen als om de hoorns en de staart te tekenen. Het is een essentieel multifunctioneel product.

Met rode oogschaduw kun je een intense en subtiel vervaagde look creëren.

Vervolgens wordt eyeliner gebruikt om de oogcontouren te accentueren voor een scherp effect. Zwart lippenpotlood zorgt voor een opvallend contrast.

Pailletten en nepwimpers zijn weliswaar optioneel, maar ze geven een glamoureuze en spectaculaire uitstraling die het verschil maakt op een verkleedfeest.

Creëer de ogen met rode oogschaduw, eyeliner en glitter.

Breng rode oogschaduw aan

We beginnen met de oogschaduw . Het doel is om een uitlopend en in elkaar overlopend effect te creëren in verschillende roodtinten.

Breng een lichtere tint aan op het ooglid en maak de kleur intenser met een donkerdere tint richting de buitenste ooghoek. Het blenden moet geleidelijk gebeuren om een hard effect te voorkomen.

Versterk je blik met eyeliner.

Nadat de oogschaduw is aangebracht, komt de eyeliner aan de beurt. Een precieze lijn wordt getrokken langs de bovenste wimperrand, die iets naar buiten uitloopt . Deze techniek verlengt de ogen en geeft ze een betoverende intensiteit.

Voor een perfect resultaat, houd het ooglid tijdens het aanbrengen licht gespannen.

Rode glitter is de perfecte finishing touch voor de ogen . Breng het aan in de binnen- of buitenhoek van het ooglid, of zelfs over het hele beweegbare ooglid, afhankelijk van hoe opvallend je het wilt hebben. Dit detail transformeert een eenvoudige make-uplook in een waarlijk glamoureus meesterwerk.

Teken de hoorns en de staart van de duivel op het gezicht.

Dit is de meest originele en creatieve stap van deze Halloween-make-up . De rode lippenstift wordt een tekeninstrument. Kleine hoorntjes worden boven één wenkbrauw getekend, of boven elke wenkbrauw een hoorntje, afhankelijk van het gewenste effect.

Korte, gebogen lijnen volstaan voor een overtuigend resultaat.

De duivelstaart is onder één oog getekend, wederom met lippenstift . Een kronkelende lijn die in een puntje eindigt, roept dit duivelse kenmerk perfect op.

Om deze elementen te verfraaien, worden er wat pailletten op de hoorns en de staart gestrooid. Creativiteit blijft de enige leidraad: iedereen geeft deze ontwerpen zijn of haar eigen draai.

Accentueer je lippen voor een perfecte, duivelse look.

De lippen zijn een van de belangrijkste elementen van deze look. Begin met het omlijnen ervan met een zwart lippenpotlood , waarbij je de natuurlijke liplijn nauwkeurig volgt. Vervaag deze omlijning vervolgens naar binnen toe met je vinger of een kwastje voor een subtiel kleurverloop.

De rode lippenstift vult de binnenkant van de lippen. Het contrast tussen de donkere halo van het zwarte lippenpotlood en het intense rood zorgt voor een duivels verleidelijk effect.

Deze kleurencombinatie versterkt de sensuele uitstraling van de look zonder dat er geavanceerde technieken nodig zijn. Halloween was nog nooit zo glamoureus .

De finishing touches om je look te personaliseren en te verbeteren.

Kunstwimpers zijn de finishing touch die alles verandert. Ze worden over de natuurlijke wimpers aangebracht, accentueren de ogen en geven ze een spectaculair volume.

Dit detail wordt vooral gewaardeerd op avonden met wisselende lichtintensiteit, omdat de nepwimpers onder alle omstandigheden zichtbaar blijven.

Vervolgens wordt rode glitter toegevoegd op de gewenste plekken: rond de ogen , op de hoorns of de staart. De creativiteit van elke persoon bepaalt de uiteindelijke compositie.

Deze duivelse look kan eindeloos gepersonaliseerd worden, en dat maakt het precies een onmisbaar item voor Halloween .

Onze selectie van de beste producten om deze duivelse make-up na te maken.

Om deze duivelse make-uplook zo realistisch mogelijk na te maken, hebben we zes essentiële producten geselecteerd. De Cream Lip Stain, verkrijgbaar voor €13,99, biedt een ultra-matte, ultra- gepigmenteerde en transferbestendige veganistische formule die 10 uur lang blijft zitten .

Het 12h Waterproof Eye Contour Pencil van €9,99 heeft een waterproof formule die 12 uur lang bestand is tegen vochtigheid.

De Tatoo Liner van €22 is een waterproof vloeibare eyeliner met intensere pigmentatie , ontworpen in een uitdrogende aluminium pen.

De biologisch afbreekbare glitter van € 5,90 is voor 97,7% biologisch afbreekbaar, veganistisch gecertificeerd en gemaakt van plantaardige cellulosevezels. Geschikt voor alle huidtypen en blijft de hele nacht zitten.

De Samantha nepwimpers kosten €10,20, zijn ultralicht, herbruikbaar en geschikt voor alle oogvormen .

Tot slot is er het Berries 42 Colour Palette, geprijsd op €25, met 42 granaat-, rode en roze tinten . Dit palet biedt finishes variërend van ultragladde matte tot subtiele glans, met sterk gepigmenteerde kleuren .

Het is belangrijk om te vermelden dat de wereldwijde markt voor verkleedmake-up in 2023 de grens van 1,5 miljard dollar overschreed, wat bewijst dat duivelse looks jaarlijks miljoenen mensen fascineren.