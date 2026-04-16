Carnaval is veel meer dan alleen een kostuumparade. Het is een uitnodiging om jezelf opnieuw uit te vinden, om te spelen met kleuren, vormen en patronen en zo spectaculaire artistieke transformaties te creëren.

Elk jaar, vooral rond Mardi Gras, zoeken duizenden vrouwen naar originele ideeën om hun kostuums te verfraaien. Make-up blijft daarbij een essentieel onderdeel van deze transformatie.

Of het nu gaat om een opvallende dierlijke look, een fantasiefiguur of een gezicht geïnspireerd op een verre cultuur, de mogelijkheden zijn eindeloos en voor iedereen toegankelijk.

Een magische eenhoorn-make-uplook voor het carnaval.

De benodigde uitrusting

Om deze sprookjesachtige make-up te creëren, verzamel je de volgende items: zwarte, gouden, witte, roze en blauwe oogschaduw , evenals fijne kwasten voor details en brede kwasten om grotere oppervlakken te bedekken.

Glitter voegt dat essentiële vleugje sprankeling toe aan de eenhoornwereld. Elke tint heeft een specifieke functie: goud vormt de structuur van de hoorn, roze verzacht de algehele look en blauw accentueert de ogen.

De stappen omvatten

Begin met het tekenen van een gouden hoorn in het midden van het voorhoofd met een fijn penseel. Teken vervolgens twee roze halve cirkels rond de hoorn om dit centrale element te omlijsten.

Teken witte oren, gevuld met roze, direct op het voorhoofd, aan weerszijden van de hoorn. Teken blauwe lijnen boven de oogleden om de blik te versterken. Maak de omtrek van de hoorn af met zwarte, gelijkmatige horizontale strepen.

Voeg roze arabesken, dunne witte lijnen en kleine witte sterretjes toe om de compositie te verrijken. Werk af met een royale laag glitter.

De vrolijke clownsschmink, een klassieker van het carnaval.

De benodigde uitrusting

Voor deze tutorial heb je witte, blauwe en rode oogschaduw , rode crème make-up , sponsjes en kwasten nodig.

Witte gezichtsverf dient als basis en bedekt het hele gezicht, blauw zorgt voor het contrast met expressieve driehoeken, terwijl rood de iconische mond en roze wangen van de clown creëert.

De sponsjes zorgen voor een gelijkmatige en uniforme applicatie.

De stappen omvatten

Bedek het hele gezicht met witte schmink met behulp van een schone spons . Teken twee blauwe driehoeken boven de wenkbrauwen en twee symmetrische driehoeken onder de ogen om een komische en theatrale uitdrukking te creëren.

Breng rode blush aan op de wangen en het puntje van de neus. Teken vervolgens een brede clownsmond met rode crème-make-up en til de mondhoeken op voor een vrolijke uitdrukking.

Maak de look compleet met een klein clownshoedje voor dit feestelijke kostuum.

Witte oogschaduw als basis.

Blauwe oogschaduw voor expressieve driehoeken.

Rode blush voor de wangen en neus

Rode crème make-up voor de lippen

Diverse sponzen en kwasten

Tijgermake-up voor een geslaagde dierlijke look.

De benodigde uitrusting

Om deze katachtige op overtuigende wijze uit te beelden, heb je witte, oranje, gele en zwarte schmink, sponzen en kwasten nodig.

De subtiliteit van deze look schuilt in de nuances: de geleidelijke overgang van geel naar oranje creëert een natuurlijke en overtuigende kleurovergang, die dicht bij de vacht van een echte tijger komt.

De stappen omvatten

Breng met een sponsje gele oogschaduw aan op het voorhoofd, de neus en de wangen, en verdeel het gelijkmatig. Omlijn vervolgens het gezicht met oranje, en creëer een vloeiende overgang naar de randen.

Teken witte lijnen boven de oogleden en schilder de snuit wit om de karakteristieke lichte plek van de tijger na te bootsen.

Teken symmetrische zwarte lijnen op het voorhoofd , de contouren van de ogen, de wangen, de punt van de neus en voeg de snorharen toe.

Voeg tussen elke zwarte lijn dunne witte lijnen in voor een nog realistischer effect.

Een kleurrijke en feestelijke make-uplook met papegaaienmotief voor het carnaval.

De benodigde uitrusting

Voor deze uitbundige make-up is een compleet palet nodig: witte, zwarte, rode, gele, oranje, blauwe en groene oogschaduw , precieze kwasten en sponsjes.

Om de vermomming nog verder door te voeren, zullen hoofdbanden versierd met veren of bijzondere contactlenzen het eindresultaat aanzienlijk versterken.

De stappen omvatten

Begin met gele bogen rond de ogen. Schilder boven de wimpers eerst oranje en vervolgens rood om een kleurverloop te creëren dat aan een verenkleed doet denken.

Teken blauwe en witte lijnen op de wangen. Teken dikke zwarte lijnen rond de ogen en vorm een zwarte cirkel op de neus om de snavel na te bootsen. Kleur de wenkbrauwen en de bovenkant van de ogen wit.

Breng tot slot wat groene oogschaduw aan op het blauwe gedeelte van het gezicht om meer diepte te creëren.

Vorm gele bogen rond de ogen.

Verf eerst oranje en daarna rood boven de wimpers.

Teken blauwe en witte lijnen op de wangen.

Teken dikke zwarte lijnen en een zwarte cirkel op de neus.

Tik op het groene gedeelte binnen het blauwe gedeelte.

Regenboogmake-up, een schitterend idee voor carnaval

De benodigde uitrusting

Zorg dat je rode, oranje, gele, groene, witte, paarse en blauwe oogschaduw , sponsjes en kwasten hebt.

De kwaliteit van de oogschaduw is hier cruciaal: heldere en goed gepigmenteerde tinten garanderen een stralend en opvallend resultaat, dat vooral opvalt tijdens een street fashion show.

De stappen omvatten

Teken gekleurde bogen vanaf de bovenkant van de neus naar het voorhoofd aan de ene kant, en van de neus naar de kin aan de andere kant. Gebruik de kleuren in de volgorde van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars.

Meng de kleuren door met een spons te deppen om een natuurlijk kleurverloop te creëren. Voeg witte kruisjes en stippen toe aan de regenboog voor een nog gedetailleerder en grafischer effect.

Een gedurfde piratenmake-up look om op te vallen tijdens het carnaval.

De benodigde uitrusting

Verzamel witte, zwarte en rode oogschaduw , sponsjes en kwasten.

Dit kostuum is perfect voor vrouwen die een sterke, zelfverzekerde uitstraling willen, die ver afstaat van de gebruikelijke vrouwelijke make-upstijlen.

De stappen omvatten

Teken een rode hoofdband over het voorhoofd, die doorloopt tot aan het rechteroor. Omlijn de hoofdband met zwart en voeg kleine witte cirkels toe om borduurwerk na te bootsen. Teken een zwart ooglapje over het linkeroog, een kenmerkend piratenkenmerk.

Voeg een zwarte snor en een volle baard toe. Een piratenhoed of een sjaal om het hoofd gebonden maakt dit opvallende kostuum compleet.

Rode hoofdband die naar beneden loopt richting het oor.

Zwarte contouren met witte cirkels

Zwart ooglapje over het linkeroog

Zwarte snor en baard

Catrina-make-up voor een mysterieus en elegant carnaval.

Wat je moet weten over deze make-up

La Catrina is veel meer dan alleen make-up: het is een Mexicaans cultureel symbool dat diep geworteld is in de traditie van Día de los Muertos, dat elk jaar op 2 november wordt gevierd.

De Mexicaanse schedel is de essentie van deze look, waarbij make-up het centrale element van de vermomming vormt, zonder dat er complexe accessoires nodig zijn.

Door zijn tegelijkertijd mysterieuze en verfijnde uitstraling is het een zeer populaire keuze op Instagram en Pinterest.

De belangrijkste contouren van het project

Breng een witte basislaag aan die het hele gezicht bedekt. Teken met fijne penseeltjes kleurrijke bloemen- en geometrische patronen rond de ogen en op het voorhoofd. Teken dikke zwarte contouren die op een schedel lijken, vooral rond de mond en ogen.

Voeg gouden of met pailletten versierde details toe voor een vleugje luxe. Een elegante jurk en een met bloemen versierde hoed maken deze bijzondere look compleet.

Een hippie-bloemen make-up look, een origineel en poëtisch idee.

Wat kenmerkt deze make-up?

De bloemenhippie-make-uplook is betoverend door zijn lichtheid en speelsheid. Deze kleurrijke en vrolijke look legt de nadruk vooral op de ogen, die als het ware in bloemenpracht worden omgetoverd.

Dit idee wordt met name op Facebook gedeeld en gewaardeerd door vrouwen die een zonnig en speels carnaval willen.

De belangrijkste contouren van het project

Kies heldere, complementaire kleuren voor de bloemblaadjes. Teken ovale of ronde vormen rond het oog, die vanuit het gezicht naar buiten stralen.

Voeg een gouden of gele bloem toe aan de binnenste ooghoek. Maak de look af met glitter of haarspray voor een stralend en magisch effect. Verse of kunstbloemen in het haar versterken dit lentekostuum.

Ovale bloemblaadjes die rond het oog uitstralen

Goudkleurig of geelkleurig middenstuk in de binnenhoek

Glitter en haarspray voor een sprankelend effect.

Bloemen in het haar als accessoire

Enkele tips om je carnavalsmake-up te perfectioneren

De juiste producten kiezen

Make-up op waterbasis vereist meer oefening dan traditionele make-up, maar biedt spectaculaire resultaten en een opmerkelijke houdbaarheid. Crème make-up is gemakkelijker aan te brengen en zeer geschikt voor beginners.

Test producten altijd eerst op je pols voordat je ze op je gezicht aanbrengt, vooral als je dit soort make-up bij een kind aanbrengt.

Maak je make-up helemaal af met de juiste accessoires.

Glitter en schittering versterken elke look, of het nu een eenhoorn of Catrina is. Accessoires zoals hoeden, hoofddeksels of bijzondere contactlenzen versterken het effect van de gekozen make-up aanzienlijk.

Deze technieken werken ook goed voor Halloween en carnaval, waardoor de mogelijkheden om ze opnieuw te gebruiken worden vergroot.

Glitter en nog meer glitter voor elke look.

Hoeden en hoofddeksels passend bij het personage

Opvallende contactlenzen voor een bijzonder effect.

Thema-accessoires om het kostuum te verfraaien.

Indiase make-up, een tijdloze carnavalslook

De benodigde uitrusting

Voor deze subtiele maar opvallende make-up heb je witte oogschaduw, rode crèmemake-up en fijne kwasten nodig.

Om het kostuum compleet te maken en een meeslepende dimensie te geven, blijken een gevederde hoofdtooi, een pijlkoker of een decoratieve bijl bijzonder effectieve accessoires te zijn.

De stappen omvatten

Teken een brede, horizontale rode lijn die de twee uiteinden van het gezicht verbindt en onder de ogen doorloopt. Teken op elke wang een witte lijn, onder de rode lijn, die deze verbindt met de neus.

Trek een witte lijn van de lippen naar de kin. Voeg vier symmetrische verticale lijnen toe op de wangen voor het traditionele patroon. Maak het geheel af met de accessoires van je keuze om dit tijdloze kostuum te perfectioneren.

Sally's make-up: een carnavalsidee voor fans van cultfiguren

Wie is Sally en waarom is deze make-up ideaal voor carnaval?

Sally is het iconische personage uit The Nightmare Before Christmas , de animatiefilm van Tim Burton uit 1993.

Deze iconische figuur, herkenbaar aan haar gestikte gezicht en blauwachtige tinten, inspireert elk jaar vele vrouwen die originele, artistieke make-up willen die direct opvalt in de menigte tijdens het carnaval.

De belangrijkste contouren van het project

Breng een lichtblauwe basislaag aan op het hele gezicht. Teken met een fijn penseel zwarte lijnen op de wangen, kin en het voorhoofd.

Voeg aan weerszijden van elke naad kleine zwarte stippen toe om de karakteristieke stiksels van het personage na te bootsen.

Accentueer je ogen met zwart voor een intense en expressieve look. Een rode pruik en een geruite jurk maken dit unieke kostuum perfect af.