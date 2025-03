À 51 ans, Heidi Klum ose la transparence et enflamme la toile

Heidi Klum ne cesse de surprendre le public depuis plus de deux décennies. Mannequin star des années 1990 et 2000, elle a multiplié les apparitions en Une de magazines de mode prestigieux. Aujourd’hui, à 51 ans, elle continue d’embraser les réseaux sociaux en dévoilant des tenues toujours plus glamour. Récemment, c’est avec une robe transparente et une lingerie noire, partagée sur son compte Instagram, qu’elle a conquis ses fans et prouvé que la séduction n’a pas d’âge.

Un parcours hors du commun

Repérée très jeune, Heidi Klum a rapidement gravi les échelons du mannequinat pour devenir l’un des visages phares de plusieurs marques internationales, notamment Victoria’s Secret. Son charisme et sa prestance lui ont valu une renommée internationale et de nombreux contrats publicitaires. En 2007, le magazine Forbes la classait déjà parmi les 15 mannequins les mieux payés du monde. Trois ans plus tard, elle était sacrée « top model le plus célèbre de la planète ». Autant dire que son aura ne cesse de grandir, soutenue par une personnalité pétillante et un sens inné de la provocation chic.

Un look renversant qui affole ses fans

Le 19 mars 2025, Heidi Klum a de nouveau confirmé sa place de reine de l’audace en partageant plusieurs vidéos du tournage de la nouvelle saison de Germany’s Next Top Model. Dans ces séquences, elle porte un ensemble de lingerie noire – soutien-gorge et culotte taille haute – associé à une longue robe transparente incrustée de strass. Ce choix vestimentaire, résolument glamour, met en valeur sa silhouette et rappelle l’audace qui l’a toujours caractérisée. Son aisance devant l’objectif transparaît à chaque instant et prouve que l’âge ne saurait brider son envie d’oser.

Une vie professionnelle bien remplie

À 51 ans, Heidi Klum reste une figure de la mode et de la télévision. Elle anime l’émission Germany’s Next Top Model, officie comme membre du jury dans America’s Got Talent et demeure l’une des ambassadrices de la marque de lingerie Intimissimi. Collaborer avec les plus grands noms de n’a jamais semblé aussi naturel pour elle, tant son rayonnement est incontestable. Sur les tapis rouges comme dans ses multiples projets, son style attire tous les regards. Elle sait jongler entre les tendances et imposer son propre univers, fait de glamour et de confiance en soi.

Une complicité amoureuse exposée

Dans l’une des vidéos, elle apparaît en compagnie de son mari, Tom Kaulitz, ex-chanteur du groupe Tokio Hotel. Le couple, marié depuis 2019, s’affiche plus complice que jamais en échangeant un baiser passionné devant la caméra. Heidi Klum ajoute même une petite tape sur le fessier de son époux, illustrant leur joyeuse spontanéité. L’alchimie palpable entre eux ne cesse de susciter l’admiration de leurs fans, qui suivent de près leur histoire d’amour et leurs apparitions communes.

À 51 ans, Heidi Klum demeure une icône de la mode. Son look transparent récemment partagé sur Instagram associé à son duo amoureux avec Tom Kaulitz, montre qu’elle sait garder intact le pouvoir d’envoûter ses fans. Sans aucun doute, Heidi Klum reste une source d’inspiration pour toutes les personnes qui rêvent de conjuguer succès, confiance en soi et passion inaltérable.