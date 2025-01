Cet acteur de 1m96 est le nouveau tombeur qui séduit la jeune génération

Avec son charme ravageur, sa carrière fulgurante et son talent indéniable, Jacob Elordi est l’acteur qui fait tourner toutes les têtes. À seulement 26 ans, cet Australien originaire de Brisbane s’est imposé comme une étoile montante, captivant les écrans et les cœurs.

Des débuts modestes aux blockbusters

Le parcours de Jacob Elordi commence en 2017, lorsqu’il foule pour la première fois un plateau de cinéma comme figurant dans Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar. Un an plus tard, sa vie change avec The Kissing Booth, une romance pour adolescents qui devient un carton planétaire sur Netflix. Son rôle de Noah Flynn, bad boy au cœur tendre, fait de lui l’idole de toute une génération. Avec deux suites sorties en 2020 et 2021, il confirme son statut de star.

De Netflix à HBO : un virage sombre et audacieux

Mais Jacob ne se contente pas de son image de séducteur « gentil garçon ». En 2019, il surprend tout le monde dans Euphoria, la série à succès de HBO qui explore les blessures de l’adolescence moderne. Il y interprète Nate Jacobs, un personnage complexe, manipulateur et profondément tourmenté, qui lui permet de montrer l’étendue de son talent. Cette performance intense marque un tournant dans sa carrière, faisant de lui l’un des acteurs les plus en vue de sa génération.

Un acteur qui conquiert le grand écran

Porté par son succès, Jacob Elordi s’attaque désormais au cinéma avec une série de rôles audacieux. On l’a vu dans le thriller psychologique Eaux profondes, le satirique The Sweet East ou encore l’intrigant Saltburn. Mais c’est en 2024 qu’il frappe un grand coup en incarnant Elvis Presley dans Priscilla de Sofia Coppola. Ce rôle emblématique le place sous les projecteurs, alors qu’il donne vie à une légende dans un film qui explore les zones d’ombre du roi du rock et son mariage tumultueux avec Priscilla Presley.

Avec sa prestance naturelle et son charisme magnétique, Jacob Elordi est bien plus qu’un simple beau gosse. Il incarne une nouvelle génération d’acteurs, prête à bousculer les codes et à embrasser des rôles aussi divers que captivants. Il est clair que ce jeune Australien n’a pas fini de faire parler de lui, aussi bien sur le grand écran que dans les cœurs de ses fans.