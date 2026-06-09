À 50 ans, l’actrice Ali Larter attire tous les regards dans une robe vert émeraude

Julia P.
@alilarter / Instagram

L’actrice, mannequin et productrice américaine Ali Larter signe l’une de ses plus belles apparitions tapis rouge. Lors du Newport Beach TV Festival 2026, elle est apparue dans une longue robe vert émeraude, dont la coupe asymétrique a immédiatement fait parler d’elle.

Une robe émeraude

Sur le tapis rouge californien, Ali Larter a choisi une pièce issue de la collection automne-hiver 2026 de Victoria Beckham, présentée quelques semaines plus tôt à la Fashion Week de Paris. Une robe du soir en voile vert émeraude, dont la profondeur de la couleur faisait écho à celle des yeux de l’actrice – un effet visuel particulièrement saisissant sous les flashs.

La pièce repose sur un travail couture exigeant : voile fin, drapés savamment placés sur le devant à la manière d’un chiton grec antique, et deux clusters de fleurs en relief positionnés stratégiquement – l’un à hauteur du buste, l’autre juste sous la hanche. Une mise en scène qui transforme le vêtement en véritable sculpture textile.

Découpe asymétrique et drapé d’inspiration grecque

Le détail qui rend la robe particulièrement chic, c’est la longue découpe latérale plongeante. Elle court depuis le buste jusqu’à la hanche, créant une rupture nette dans la silhouette et apportant tout le mouvement à l’ensemble. Une « cutout » maîtrisée. À l’ourlet, la coupe haut-bas révèle subtilement les jambes d’Ali Larter, et structure la silhouette de bas en haut. L’ensemble compose une robe ajustée à la silhouette, mais qui conserve toute la fluidité du voile vert émeraude.

Escarpins effet « illusion optique » et bijoux dorés

Aux pieds, Ali Larter a opté pour une paire d’escarpins à brides ajourées. Depuis le tapis rouge, les chaussures semblent presque invisibles, donnant à l’actrice l’allure de quelqu’un qui flotterait sur le sol. Un détail technique qui a immédiatement été commenté sur les réseaux.

Côté bijoux, ses stylistes ont choisi des pièces des maisons américaines : créoles dorées, bagues empilées en or et argent. Côté coiffure, un chignon flou bas à l’allure presque négligée, signé Owen Gould. Et côté beauté, le maquilleur Georgie Eisdell a opté pour une bouche corail soutenue et un rappel chromatique sur les yeux.

Triomphe d’ensemble pour la série « Landman »

L’apparition d’Ali Larter s’inscrit dans un contexte particulier. Lors de la cérémonie, l’actrice est montée sur scène aux côtés de ses partenaires de la série « Landman » – Billy Bob Thornton, Andy García et Michelle Randolph – pour recevoir le prix d’Outstanding Ensemble en série dramatique. Une distinction collective importante pour la production, qui a confirmé le carton critique du show.

Avec cette robe vert émeraude, Ali Larter signe ainsi une apparition d’une rare maîtrise stylistique. Elle prouve que le tapis rouge n’a rien à voir avec une question d’âge. Une apparition qui rejoint sans peine son podium personnel.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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