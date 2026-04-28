Cette robe en cuir portée par l’actrice Kerry Washington cache un détail inattendu

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Kerry Washington a signé l’un de ses looks les plus surprenants lors de l’événement FYC d’Apple TV pour sa série « Imperfect Women », le 25 avril 2026 en Californie. Le détail floral n’a laissé personne indifférent.

Des fleurs blanches qui semblaient flotter

Kerry Washington a choisi une robe longue issue de la collection automne-hiver 2026 d’Erdem, en cuir noir structuré et froncé. C’est le contraste entre le cuir et les appliqués floraux blancs qui a immédiatement capté les regards. Ces éléments tridimensionnels, semblant presque se détacher de la robe, ajoutaient une dimension romantique et presque surréaliste à un matériau habituellement associé à l’edgy. Un collier ras-de-cou noir épais complétait l’ensemble, lui aussi orné d’une fleur blanche sur le côté – prolongeant le motif de la robe jusque dans les accessoires.

Pour ne pas « écraser » l’ensemble, Kerry Washington a misé sur un maquillage rosé avec des yeux charbonneux, et des cheveux tirés en arrière dans un chignon bas très lisse. Un équilibre précis entre sophistication et intensité, fidèle au registre de l’actrice sur les tapis rouges.

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« Imperfect Women », la série qui l’occupe tout le printemps

« Imperfect Women » suit les répercussions du meurtre d’une femme fortunée et les sombres secrets que ses amies découvrent sur sa vie. La série réunit l’actrice américaine Kerry Washington, l’actrice américaine Kate Mara, l’actrice britannico-américaine Elisabeth Moss et l’acteur suédo-américain Joel Kinnaman. Kerry Washington y incarne Eleanor, un personnage moralement ambigu – et visiblement, elle a choisi de prolonger cette complexité jusque dans ses choix de garde-robe pour les événements promotionnels.

Une actrice qui fait de chaque promotion un moment mode

Depuis le début de la campagne de promotion de la série « Imperfect Women », Kerry Washington enchaîne les looks remarqués : une silhouette en dentelle Zuhair Murad pour la première, construite autour d’un corset à inspirations boudoir et d’un pantalon large entièrement en dentelle noire, et désormais cette robe Erdem aux fleurs suspendues. Deux univers différents, une même maîtrise du contraste.

Avec cette apparition, Kerry Washington confirme ainsi une nouvelle fois son sens aigu du style et sa capacité à transformer chaque montée des marches promotionnelle en moment mode. Une chose est sûre : la tournée de la série « Imperfect Women » n’a pas fini de nous inspirer.