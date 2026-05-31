« Une beauté brésilienne » : cette actrice fait sensation dans une robe sculpturale

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Invitée du défilé de la marque Mondepars, l’actrice brésilienne Bruna Marquezine n’est pas passée inaperçue. À São Paulo, elle a misé sur une robe noire à l’architecture marquée, saluée comme l’un des looks les plus commentés de la soirée. Une apparition tout en sobriété et en structure.

Une robe noire à l’allure architecturale

Pour l’occasion, Bruna Marquezine a opté pour une longue robe noire sans bretelles, dont le haut façon corset épouse une ligne nette et ajustée. Le détail le plus remarqué se situe au niveau de la taille : une finition géométrique et pointue sur les hanches, sorte de peplum réinventé évoquant des baleines de structure modernes. Le bas long et fuselé prolonge cette ligne élancée, dans une esthétique résolument épurée. Dans les commentaires, de nombreux internautes ont exprimé leur admiration, qualifiant Bruna Marquezine de « beauté brésilienne » et de « femme rayonnante ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par marqueziner (@amorbrusz)

Des accessoires minimalistes

Fidèle à une approche sobre, Bruna Marquezine a complété sa tenue de fines lunettes de soleil noires, apportant une touche graphique à l’ensemble. Sa coiffure, un carré court et ondulé brun foncé, accentue le caractère moderne du look, tandis qu’une manucure sombre vient parfaire les détails. Le total look noir met en valeur le travail de coupe et de construction de la pièce.

Avec ce choix, Bruna Marquezine confirme ainsi son aisance sur le terrain de la mode, elle qui multiplie les apparitions remarquées lors des grands rendez-vous. Entre lignes nettes, palette monochrome et détails travaillés, elle signe l’un des looks forts du défilé Mondepars : une démonstration de style qui conjugue modernité et élégance.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 45 ans, Jessica Alba rayonne dans un look en dentelle structuré
Article suivant
Dans un look monochrome, la mannequin Irina Shayk mise sur une silhouette sculpturale

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les nièces jumelles de la princesse Diana affichent leur complicité sur les réseaux sociaux

Inséparables depuis toujours, les jumelles Lady Amelia et Lady Eliza Spencer ne ratent jamais une occasion de l'afficher....

Dans un look monochrome, la mannequin Irina Shayk mise sur une silhouette sculpturale

La mannequin russe Irina Shayk vient une fois encore de faire l'unanimité sur Instagram. Dans un puissant look...

À 45 ans, Jessica Alba rayonne dans un look en dentelle structuré

Sur Instagram, l'actrice et entrepreneuse américaine Jessica Alba a partagé un look noir tout en dentelle et en...

Célibataire à 56 ans, Jennifer Lopez assure n’avoir jamais été aussi épanouie

L'actrice, chanteuse, productrice et femme d'affaires américaine Jennifer Lopez s'est confiée sur sa vie de célibataire lors de...

« Un charme naturel » : Selena Gomez séduit dans un look estival

L'auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez confirme son sens du style avec une nouvelle série de...

Entre dentelle et imprimé léopard, l’actrice Bella Thorne fait une apparition remarquée

L'actrice américaine Bella Thorne s'illustre une nouvelle fois par son sens du style. Elle a partagé une série...