« Une beauté brésilienne » : cette actrice fait sensation dans une robe sculpturale

Invitée du défilé de la marque Mondepars, l’actrice brésilienne Bruna Marquezine n’est pas passée inaperçue. À São Paulo, elle a misé sur une robe noire à l’architecture marquée, saluée comme l’un des looks les plus commentés de la soirée. Une apparition tout en sobriété et en structure.

Une robe noire à l’allure architecturale

Pour l’occasion, Bruna Marquezine a opté pour une longue robe noire sans bretelles, dont le haut façon corset épouse une ligne nette et ajustée. Le détail le plus remarqué se situe au niveau de la taille : une finition géométrique et pointue sur les hanches, sorte de peplum réinventé évoquant des baleines de structure modernes. Le bas long et fuselé prolonge cette ligne élancée, dans une esthétique résolument épurée. Dans les commentaires, de nombreux internautes ont exprimé leur admiration, qualifiant Bruna Marquezine de « beauté brésilienne » et de « femme rayonnante ».

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Des accessoires minimalistes

Fidèle à une approche sobre, Bruna Marquezine a complété sa tenue de fines lunettes de soleil noires, apportant une touche graphique à l’ensemble. Sa coiffure, un carré court et ondulé brun foncé, accentue le caractère moderne du look, tandis qu’une manucure sombre vient parfaire les détails. Le total look noir met en valeur le travail de coupe et de construction de la pièce.

Avec ce choix, Bruna Marquezine confirme ainsi son aisance sur le terrain de la mode, elle qui multiplie les apparitions remarquées lors des grands rendez-vous. Entre lignes nettes, palette monochrome et détails travaillés, elle signe l’un des looks forts du défilé Mondepars : une démonstration de style qui conjugue modernité et élégance.