Célibataire à 56 ans, Jennifer Lopez assure n’avoir jamais été aussi épanouie

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

L’actrice, chanteuse, productrice et femme d’affaires américaine Jennifer Lopez s’est confiée sur sa vie de célibataire lors de son passage dans l’émission « Jimmy Kimmel Live! ». Elle a affirmé s’épanouir pleinement dans cette nouvelle étape, qu’elle aborde avec sérénité et une bonne dose d’autodérision.

Un célibat pleinement affirmé

Interrogée par l’animateur Jimmy Kimmel sur son statut, Jennifer Lopez a confirmé être célibataire, regrettant presque de ne pas avoir adopté ce mode de vie plus tôt. « J’ai tout fait de travers », a-t-elle lancé en riant. Elle a décrit cette période comme « fantastique », expliquant ne rien vouloir faire qui viendrait perturber son bien-être actuel. Puis quand Jimmy Kimmel lui a demandé si elle était célibataire, Jennifer Lopez n’a pas hésité : « Oui ! J’aurais dû le faire plus tôt ! » et a poursuivi avec autodérision : « Je m’y prenais complètement mal. Je faisais tout de travers, croyez-moi ».

Pas de télé-réalité à l’horizon

Lorsque l’animateur Jimmy Kimmel lui a suggéré de devenir la prochaine héroïne du programme de rencontres « The Bachelorette », Jennifer Lopez a fermement décliné. Elle a indiqué se sentir bien là où elle en est aujourd’hui et ne pas souhaiter bousculer cet équilibre. Sans pour autant s’y fermer, elle n’exclut pas de retrouver l’amour un jour, à condition « de croiser la bonne personne ».

En évoquant ouvertement son bonheur de vivre seule, Jennifer Lopez livre ainsi un message empreint de confiance et de recul. Elle affirme avoir trouvé un nouvel équilibre, fait de liberté et de sérénité, qu’elle aborde avec légèreté sans renoncer à l’idée d’une future rencontre. Une parole positive qui dépasse le seul cadre de son actualité.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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