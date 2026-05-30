« Un charme naturel » : Selena Gomez séduit dans un look estival

Julia P.
@selenagomez / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez confirme son sens du style avec une nouvelle série de clichés partagés sur son compte Instagram. À travers un carrousel de photos prises durant son séjour à Londres, elle fait découvrir plusieurs tenues estivales, dont un ensemble qui a particulièrement retenu l’attention de ses abonnés.

Un haut épuré et un short en jean

La pièce maîtresse de ce look est un haut beige à l’encolure carrée, ouvert dans le dos et maintenu par de fines bretelles nouées. Selena Gomez l’a associé à un short en jean taille haute, dans un lavage clair, pour une allure simple et de saison. Des mules beige et de grandes créoles dorées complètent cet ensemble, qui mise sur la sobriété des teintes naturelles et la justesse des proportions.

Une élégance estivale et sans artifice

Le charme de cette apparition tient à sa simplicité. Les tons neutres, le denim clair et les accessoires dorés composent un look facile à porter, fidèle à une certaine idée de l’élégance décontractée. Plus qu’une tenue spectaculaire, Selena Gomez privilégie ici une silhouette naturelle et lumineuse, en accord avec l’esprit de la belle saison.

 

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Un séjour londonien chargé

Ces images ont été prises à Londres, où Selena Gomez séjourne actuellement. Selon la publication d’origine, ce passage dans la capitale britannique coïncide avec le tournage de la sixième saison de la série « Only Murders in the Building ». Côté projets, le magazine Variety rapporte par ailleurs que Selena Gomez serait en discussions pour rejoindre le prochain film de Brady Corbet, réalisateur de « The Brutalist », aux côtés de Cate Blanchett et Michael Fassbender.

Avec cette série de photos, Selena Gomez démontre ainsi qu’un look réussi ne repose pas forcément sur l’extravagance. Entre pièces épurées et accessoires bien choisis, elle signe une apparition estivale empreinte de naturel, tout en rappelant l’actualité dense qui rythme son année. Une façon de conjuguer style et carrière avec la même aisance.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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