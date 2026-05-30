À 45 ans, Jessica Alba rayonne dans un look en dentelle structuré

Sur Instagram, l’actrice et entrepreneuse américaine Jessica Alba a partagé un look noir tout en dentelle et en contrastes. Ses fans saluent son naturel et son style.

Un caraco en dentelle au cœur du look

La pièce maîtresse de cette tenue ? Un délicat caraco noir en dentelle ajourée, porté à fines bretelles. Avec son décolleté festonné et ses motifs floraux, il apporte une touche « romantique » à l’ensemble. Une base toute en finesse que Jessica Alba a su équilibrer avec des pièces plus fortes. Une manière subtile de jouer la carte de la délicatesse.

Le blazer oversize, touche structurée

Pour contrebalancer la légèreté de la dentelle, Jessica Alba a misé sur un blazer noir oversize, aux épaules marquées. C’est lui qui donne au look toute sa dimension « structurée » : posé sur les épaules, il encadre la silhouette et ancre la tenue dans un registre plus graphique. Ce jeu de contrastes, très en vogue, permet de twister une pièce dite romantique en un look résolument moderne et urbain.

Bermuda en cuir et sandales à brides

Côté bas, Jessica Alba a opté pour un bermuda en cuir noir à la coupe longue, l’une des tendances phares de la saison. Elle a complété le tout par des sandales noires à talon carré et brides à la cheville. Un total look noir parfaitement maîtrisé, du haut jusqu’aux pieds.

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Bijoux dorés et beauté lumineuse

Pour réchauffer cet ensemble monochrome, Jessica Alba a misé sur quelques touches dorées : de fines créoles et une superposition de colliers à pendentifs délicats. Un détail qui suffit à illuminer le total look noir. Côté beauté, elle arborait un teint hâlé et lumineux, un maquillage bronzé au regard légèrement charbonneux et une bouche nude. Le tout sublimé par une chevelure châtain méchée, ondulée avec naturel – une mise en beauté solaire qui contraste joliment avec le noir de la tenue.

Entre dentelle délicate, cuir affirmé et blazer structuré, Jessica Alba signe ainsi un look noir d’une élégance redoutable. Elle prouve une nouvelle fois qu’un total look noir, bien pensé, n’a jamais aussi peu rimé avec monotonie.