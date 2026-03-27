À 40 ans, cette mannequin change de coupe de cheveux et fait réagir

La mannequin, présentatrice de télévision, actrice, autrice et militante américaine Chrissy Teigen a surpris ses fans en dévoilant une transformation capillaire. Connue pour ses longueurs signature, elle a choisi d’opter pour une coupe nettement plus courte, créant la surprise. Partagée sur Instagram, cette évolution capillaire a rapidement suscité de nombreuses réactions, confirmant l’influence durable de Chrissy Teigen dans l’univers de la beauté.

Une coupe courte qui marque un tournant

Chrissy Teigen a récemment dit adieu à sa chevelure très longue pour adopter un carré droit, structuré et élégant. Dans une publication Instagram, elle a partagé plusieurs clichés de cette transformation, accompagnés d’un message évoquant une sensation de légèreté après ce changement capillaire. La nouvelle coupe se distingue par une raie centrale nette et une longueur au niveau de la mâchoire, apportant une allure moderne et minimaliste. Ce type de carré est apprécié pour sa capacité à encadrer le visage tout en offrant une silhouette sophistiquée.

Une transformation dévoilée sur Instagram

Pour révéler ce nouveau look, Chrissy Teigen a partagé un miroir selfie ainsi qu’un gros plan mettant en valeur la précision de la coupe. Sur une autre publication vidéo, elle apparaît avec un coiffage légèrement ondulé, soulignant la polyvalence de cette longueur. Elle a également mentionné les professionnels ayant participé à cette transformation, confirmant l’importance de l’expertise capillaire dans la réalisation de ce type de coupe structurée.

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Une tendance vers plus de simplicité

La coupe courte adoptée par Chrissy Teigen s’inscrit dans une tendance plus large qui valorise des styles faciles à entretenir et adaptés au quotidien. Le carré droit, régulièrement observé sur les tapis rouges, reste une référence intemporelle qui traverse les saisons sans perdre de son attrait. En optant pour une longueur plus courte, la mannequin confirme l’attrait actuel pour des looks minimalistes qui privilégient la structure et la simplicité.

Avec cette nouvelle coupe, Chrissy Teigen démontre ainsi qu’un changement capillaire peut « transformer une silhouette » tout en conservant une élégance intemporelle. Ce choix capillaire, largement commenté sur les réseaux sociaux, illustre l’influence continue de Chrissy Teigen dans l’univers de la beauté et des tendances.