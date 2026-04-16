Le changement capillaire de Katie Holmes avec ce carré long « bronde » fait sensation

Abandonnant après de nombreuses années sa longue chevelure brune foncée, l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Katie Holmes arbore un carré long aux reflets caramel et miel qui fascine aussi bien ses fans que les coiffeurs du moment.

Une mise en avant à New York

Katie Holmes a dévoilé cette nouvelle coupe lors de la soirée de lancement de la collaboration Christopher John Rogers x Old Navy à New York en avril 2026. Elle portait un carré long « light bronde » associé à une tenue décontractée composée d’un jean et d’un top côtelé jaune. L’ensemble soulignait encore davantage la fraîcheur et la nouveauté de son look capillaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hollywood Pipeline (@thehollywoodpipeline)

Un carré long aux clavicules, facile à vivre

La longueur choisie par Katie Holmes correspond précisément à ce que les coiffeurs décrivent comme la « clavi‑cut » : une coupe qui s’arrête au niveau des clavicules. Cette version « lob » permet à la fois de garder du volume et de créer facilement des coiffures relevées, tout en restant simple au quotidien. Cette longueur mi‑longue, entre le carré classique et les cheveux longs, est aujourd’hui considérée comme l’une des plus flatteuses du moment, adaptée à de nombreux types de visages et d’âges.

La vague « bronde » très tendance

Outre la coupe, c’est surtout la couleur qui fait parler. Katie Holmes a troqué son brun profond pour un brun doré, oscillant entre châtain clair et blond subtil, dans ce que l’on appelle désormais le « bronde ». Ce mélange de brun et de blond, très présent chez les stars en 2025–2026, est particulièrement flatteur pour les carnations chaudes et claires, tout en donnant une impression de lumière naturelle. Contrairement aux blonds très froids, cette teinte demande moins d’entretien et repousse mieux, ce qui en fait un choix à la fois pratique et esthétiquement très efficace.

Ce nouveau look capillaire de Katie Holmes est ainsi déjà présenté comme une source d’inspiration pour les femmes souhaitant changer de tête sans faire un virage « radical ». Le carré long au niveau des clavicules, allié à un bronde bien dosé, apparaît comme une solution idéale pour un printemps‑été 2026 à la fois frais, chic et facile à entretenir au quotidien.