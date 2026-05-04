Ana de Armas revisite la robe en cuir avec un détail inattendu

L’actrice cubano-espagnole Ana de Armas et la haute joaillerie avaient déjà prouvé qu’ils formaient une évidence stylistique. Avec la campagne « Mythica », ils franchissent un nouveau palier – et c’est une robe en cuir noir qui sert d’écrin à l’une des pièces les plus remarquables de la collection.

La campagne « Mythica », entre mystère et transformation

Cette nouvelle campagne haute joaillerie porte bien son nom. « Mythica » convoque un univers de transformation et de mystère, présentant la femme qui la porte comme une figure qui écrit sa propre histoire. Ana de Armas en est l’incarnation parfaite : une actrice dont la trajectoire internationale – de Cuba à Hollywood – parle de réinvention permanente. Les visuels jouent sur les lignes épurées, les pierres lumineuses et une modernité affirmée, loin de l’esthétique « poussiéreuse » que la haute joaillerie traîne parfois avec elle.

La robe en cuir : l’écrin inattendu

La pièce, à décolleté plongeant maintenu par de fines bretelles, est à la fois structurée et minimale – ce qui en fait un fond parfait pour laisser le bijou exister pleinement. Le cuir apporte une tension, une modernité presque rock, qui tranche avec la préciosité habituelle des campagnes de joaillerie. C’est précisément ce décalage qui rend les images d’Ana de Armas aussi fortes.

Le collier cascade, pièce maîtresse de la collection

C’est le bijou qui concentre tout le regard. Un collier en cascade serti d’aigues-marines et de topazes œil-de-chat, dont la structure réinterprète un motif iconique de la maison Louis Vuitton en formes fluides et rubanées. Sur le cou d’Ana de Armas, la pièce trouve son contexte idéal : un décolleté qui lui laisse toute la place sans la noyer, une peau lumineuse qui en révèle les nuances. Les visuels en fond sombre, qui isolent le collier pour en souligner la précision artisanale, complètent un dispositif visuel parfaitement maîtrisé.

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Un beauty look qui équilibre la force de la tenue

Pour ne pas concurrencer la robe ni les bijoux, le choix beauté a été celui de la douceur : des ondulations légères, un maquillage « naturel » et lumineux qui laisse la structure du look – cuir, métal, pierres – parler seule. L’équilibre entre la « dureté » du cuir et la délicatesse du bijou se retrouve aussi dans cette façon de coiffer et de maquiller Ana de Armas.

Ana de Armas, figure incontournable des campagnes mode

Égérie depuis plusieurs années, l’actrice cubano-espagnole Ana de Armas continue d’incarner cet univers avec une cohérence rare. Pour « Mythica », elle ne porte pas simplement des bijoux – elle les habite. Les commentaires sous les visuels l’ont immédiatement confirmé : « absolument belle », « la plus belle », une avalanche de réactions qui témoignent de l’impact immédiat de ces images.

Une robe en cuir noir, un collier d’aigues-marines et Ana de Armas : l’équation ainsi parfaite pour une campagne joaillerie. Le détail inattendu ? C’est le cuir lui-même, ce choix de matière qui transforme un exercice « classique » en quelque chose de nettement plus chic.