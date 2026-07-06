Natalie Portman apparaît avec un ventre arrondi dans un cliché inédit

L’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine Natalie Portman a partagé un aperçu de ses récentes célébrations d’anniversaire avec ses abonnés Instagram. Au milieu des souvenirs immortalisés, un cliché a particulièrement retenu l’attention : celui de son ventre arrondi, alors qu’elle attend son troisième enfant.

Une semaine d’anniversaire placée sous le signe de la gratitude

Natalie Portman a célébré ses 45 ans le 9 juin 2026. Quelques jours plus tard, elle a publié sur Instagram un album photo retraçant différents moments marquants de cette semaine particulière. Au fil du carrousel, les abonnés découvrent des repas, des œuvres d’art, des paysages et plusieurs instants passés en Italie, pays qui semble avoir conquis la star de Black Swan. En légende, Natalie Portman s’est montrée particulièrement reconnaissante, évoquant « la meilleure semaine d’anniversaire de tous les temps » et remerciant ses proches ainsi que l’Italie pour ces célébrations.

Un cliché discret montre son ventre arrondi

Parmi les nombreuses photos publiées, une image a particulièrement attiré l’attention des internautes. On y aperçoit Natalie Portman portant un sweat-shirt aux couleurs des Knicks de New York, laissant deviner une grossesse déjà bien avancée. Cette apparition intervient quelques mois après l’annonce de sa troisième grossesse. L’actrice avait révélé la nouvelle en avril 2026 et partage depuis quelques rares aperçus de cette nouvelle étape de sa vie. Loin des tapis rouges et des apparitions très médiatisées, cette photo offre un instant plus intime, glissé au milieu de souvenirs personnels.

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Une heureuse nouvelle annoncée au printemps

C’est dans les colonnes de Harper’s Bazaar que Natalie Portman avait officialisé sa grossesse. Elle avait alors confié sa joie de vivre cette nouvelle aventure avec son compagnon, Tanguy Destable. « Tanguy et moi sommes ravis. Je suis tout simplement très reconnaissante. Je sais que c’est un véritable privilège et un miracle », expliquait-elle au magazine. Déjà mère de deux enfants, Natalie Portman avait également évoqué le caractère précieux de cette grossesse, qu’elle considère « probablement comme la dernière ».

Une publication qui a touché ses admirateurs

Cette série de photos a rapidement suscité de nombreuses réactions. Beaucoup de fans ont adressé leurs vœux d’anniversaire à Natalie Portman, tandis que d’autres se sont réjouis de la voir rayonner durant cette grossesse. Habituée à préserver sa vie privée, elle a offert à ses abonnés une parenthèse pleine de douceur, marquée par la gratitude et le bonheur.

En partageant quelques souvenirs de son 45e anniversaire, Natalie Portman a ainsi également dévoilé un tendre aperçu de sa grossesse. À travers ce cliché inédit de son ventre arrondi, l’actrice célèbre une période qu’elle décrit elle-même comme « un privilège », entourée de ses proches et portée par la joie d’accueillir prochainement son troisième enfant.