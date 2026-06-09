À 51 ans, Hannah Waddingham signe une apparition magistrale en robe noire

L’actrice et chanteuse britannique Hannah Waddingham impose plus que jamais sa signature stylistique. Elle est apparue sur le tapis rouge londonien dans une robe noire spectaculaire – à la croisée de la haute couture européenne et du tapis rouge hollywoodien des années 1950.

Une robe à l’esthétique Old Hollywood

Pour la cérémonie organisée au Chancery Rosewood Hotel, l’actrice de Ted Lasso a misé sur une création signée Sophie Couture, jeune maison qu’elle affectionne particulièrement. Il s’agit d’une pièce sur-mesure qu’elle avait déjà portée, deux ans plus tôt, lors des Primetime Creative Arts Emmy Awards 2024 – une démarche éco-responsable dans la lignée du mouvement « re-wear » désormais salué dans les industries du tapis rouge.

Le résultat est un véritable hommage à l’élégance d’une autre époque. Coupe sirène, taille soigneusement cintrée, traîne discrète sur l’arrière du sol : tous les codes du tapis rouge d’antan sont convoqués, mais réinterprétés avec une modernité qui colle parfaitement à sa silhouette.

Col licou plongeant et fente vertigineuse

Ce sont surtout deux détails qui font tout le sel de la robe. Une coupe qui structure verticalement toute la silhouette, du cou jusqu’aux hanches, une touche d’audace tout en restant raffinée. Ensuite, une fente cuisse haute, frontale, qui rompt avec la longueur de la jupe et donne au tout son énergie résolument contemporaine. Une rupture parfaitement maîtrisée : sans elle, la robe aurait basculé dans le clin d’œil rétro pur ; avec elle, elle reste résolument moderne.

Une matière à « effet liquide »

Côté tissu, le choix est tout sauf anodin. Hannah Waddingham et la maison Sophie Couture ont opté pour un satin lourd à fini glossy, presque liquide, qui accroche la lumière à chaque mouvement. Une matière qui sculpte le corps sans le contraindre, et qui apporte à toute la robe une dimension presque cinématographique sur les photos. Aux pieds, l’actrice a complété son look par une paire de sandales noires à brides fines et talons hauts, qui prolongent élégamment la verticalité de la silhouette sans détourner l’attention.

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Côté accessoires et beauté, l’éclat dans la subtilité

Pour ne pas surcharger l’ensemble, Hannah Waddingham a misé sur quelques touches discrètes mais soignées. Aux oreilles, des boucles pendantes signées Anabela Chan, créatrice britannique reconnue pour son travail joaillier inspiré du monde naturel. Au poignet, un bracelet ras-de-poignet en pierres précieuses, et quelques bagues argentées sur ses doigts.

Côté beauté, Hannah Waddingham a fait simple. Carré court blond platine ramené en arrière, peau lumineuse, maquillage tout en éclat. Un visage souriant, des yeux pétillants, et cette posture des épaules dégagées qu’elle revendique désormais comme une signature : moins de retenue, plus d’aplomb.

Avec cette apparition Sophie Couture, Hannah Waddingham confirme ainsi qu’elle est l’une des étoiles les plus à suivre des tapis rouges britanniques. Old Hollywood revisité, raffinement et matière éclatante : elle signe une démonstration claire – celle d’une élégance qui ne s’éteint jamais.