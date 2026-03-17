« Une expérience inacceptable » : une actrice bousculée en pleine cérémonie des Oscars

L’auteure-compositrice-interprète, actrice et réalisatrice américaine Teyana Taylor, nominée aux Oscars 2026, a été bousculée par un agent de sécurité en pleine cérémonie, provoquant la colère de l’Académie qui a publié un communiqué officiel.

Un incident choquant à la fin de la soirée

Juste après la victoire de « One Battle After Another » pour le meilleur film, Teyana Taylor a été poussée par un agent de sécurité de la société SIS alors qu’elle tentait de rejoindre la directrice générale de Warner Bros. Pictures, Pamela Abdy, pour une photo de groupe. Une vidéo virale montre Teyana Taylor visiblement furieuse, confronter l’homme : « Tu es un homme qui mets les mains sur une femme ! C’est très impoli ! ». Des témoins rapportent qu’elle a été littéralement repoussée sur les marches du Dolby Theatre.

Le communiqué de l’Académie : excuses et mesures prises

L’Académie des Oscars a réagi rapidement : « Nous avons été extrêmement contrariés d’apprendre l’expérience subie par Teyana Taylor à la fin de la cérémonie hier soir. Nous avons travaillé avec elle durant toute la saison des prix, et elle a toujours été remarquable, solidaire, gentille et tournée vers la communauté. Bien que l’incident implique notre société de sécurité externe SIS, l’expérience de chaque invité est de notre responsabilité. Nous leur avons clairement fait savoir que ce comportement est inacceptable. Nous remercions Teyana pour sa grâce remarquable et prenons les mesures appropriées pour que cela ne se reproduise plus ».

La réaction posée de Teyana Taylor

Interviewée par TMZ, Teyana Taylor a minimisé l’incident : « Tout va bien… Je ne pense pas que quelqu’un ait voulu gâcher mon moment. Tout le monde s’amusait, la sécurité faisait son travail. Il y a toujours ce genre de personne, mais je vais bien, je suis heureuse ». Elle a néanmoins insisté : « Je ne tolère aucun manque de respect, surtout quand il est injustifié et non provoqué ».

Nommée meilleur second rôle féminin (perdu face à Amy Madigan), Teyana Taylor a malgré tout brillé : applaudissements enthousiastes pour la lauréate, headlock amical au scénariste, réalisateur et producteur américain Paul Thomas Anderson lors de ses victoires multiples. Elle a même conclu la nuit en beauté à la after-party Vanity Fair, saluant les 6 Oscars de son film.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jimmy Neutch (@teyanataylor)

Finalement, cet incident révèle les tensions en coulisses des grandes cérémonies. L’Académie promet des mesures, et de son côté Teyana Taylor, avec sa classe naturelle, a su transformer cette « expérience inacceptable » en démonstration de dignité.