« Les cheveux plus foncés lui vont mieux » : à 52 ans, Heidi Klum mise sur une robe sculptante

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum a ébloui le tapis rouge des Oscars 2026 dans une robe dorée sculptante qui a suscité une vague d’admiration pour son élégance intemporelle.

Une robe dorée sans manches

Heidi Klum a choisi une robe colonne dorée sans bretelles, sertie de cristaux et de broderies verticales qui sculptent la silhouette comme une seconde peau. Cette création champagne, aux reflets chatoyants sous les flashs, mettait en valeur sa silhouette élancée avec un haut structuré qui soulignait sa taille et ses épaules.

Des accessoires raffinés et un maquillage glowy

Heidi Klum a complété l’ensemble par des colliers de perles superposés et un pendentif croix délicat, ajoutant une touche vintage chic à ce look moderne. Ses cheveux blonds miel, ondulés lâchés avec raie au milieu, encadraient un maquillage lumineux : teint glowy, fard rose poudré et smoky neutre subtil qui rehaussait son sourire éclatant.

 

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Réactions enthousiastes : « Très élégante ! »

Les réseaux sociaux ont explosé d’éloges : « Très élégante », « Tu es une déesse à 52 ans ! », s’exclament les fans. Nombreux soulignent aussi ses cheveux légèrement plus foncés : « Les cheveux plus foncés lui vont mieux, ça illumine son visage », lit-on aussi dans les commentaires. Cette robe sculptante confirme son statut de reine du tapis rouge, même sans nomination.

Présente pour la plus grande nuit du cinéma, Heidi Klum a ainsi incarné le style hollywoodien avec une assurance qui transcende les âges. Elle a prouvé avec cette robe dorée sculptante qu’élégance et audace n’ont pas d’âge. Un look « très élégant » qui récolte les louanges et les commentaires ravis sur ses cheveux sublimés.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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